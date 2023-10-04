Hepsiburada'dan Hayvanları Koruma Günü’ne özel etkinlik

E-ticaret markası Hepsiburada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan HAÇİKO’ya mama bağışında bulunurken HepsiGönülden gönüllüleriyle birlikte de HAÇİKO’nun İstanbul Çekmeköy’de bulunan barınağını ziyaret ettiğini bildirdi.

Barınak ziyareti sırasında Hepsiburada gönüllüleri, barınaktaki canlılarla eğlenceli vakit geçirirken hayvanların bakımı ve sağlığı hakkında da bilgi alarak HAÇİKO yetkilileriyle sohbet etti.

Hepsiburada ayrıca, ‘Satın Alma Sahiplen’ sloganına da dikkat çekti. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel Hepsiburada platformu üzerinde hazırlanan ve barınaktaki canlıların fotoğraf ve isimlerinden oluşan farkındalık sayfası ile müşterilerin barınaktaki sahipsiz canlara yuva olmaları konusunda teşvik edilmesi amaçlandı.

Ayrıca Hepsiburada çalışanlarının da 4 Ekim günü ofise kendi evcil hayvanlarını getirerek, hayvan dostu bir ofis ortamı yarattığı aktarıldı.