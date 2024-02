Her kahramanın bir mentora ihtiyacı vardır

Takip Et

Tunç DİPTAŞ - YÖNETİM

Hayattan ilham alan, bizi heyecanlandıran filmlere konu olmuş her kahramanın elini tutup ona yol gösteren, puslu havada yürümesini sağlayan bir kılavuzu vardır. Bu kılavuz, bazen bir bilge insan, bazen mentor ya da öğretmen, bazen de koç veya terapist olarak karşımıza çıkar.

Matrix filminin kahramanı Neo’nun öğretmeni Morpheus olmadan kendini gerçekleştirmesi, sonra da insanlığı kurtarması mümkün olamazdı. Morpheus Neo’ya sorular sorarak doğru cevaplara ulaşmasını, Neo’nun kahraman olması için gerekli becerileri elde etmesini sağladı. Neo kendinden daha güçlü düşmanlarla karşılaştığında Morpheus’un tecrübesinden yararlandı.

Yüzüklerin Efendisi filminde gücü, zenginliği temsil eden sihirli yüzüğü koruyan Frodo’nun türlü canavarlarla bilge Gandalf’in desteği olmadan baş etmesi imkânsızdı. Gandalf, Frodo’ya tecrübesini aktararak, gitmesi gereken yeri net olarak göstererek kılavuzluk yapmıştı.

Oscar ödüllü tarihin en iyi yapımlardan biri olan Starwars filminde de genç ve tecrübesiz Luke Skywalker’in en zorlandığı anlarda ilerlemesi ve sonunda başarıya ulaşması için Yoda’ya ihtiyacı vardı. Yoda, Skywalker’a aksiyon almanın önemli olduğunu, uygulanmayan düşüncelerin anlamsız olduğunu söyleyerek onu cesaretlendirmişti. En zor anlarda sakin kalmayı öğretmişti.

Hayatın kendisi de böyledir. Sadece filmlerdeki kahramanların değil hayatın zorlu yollarında başarı hedefiyle yürüyen, kendisini gelişime, gerçekleştirmeye adamış herkesin bir kılavuza ihtiyacı vardır.

Zor bir çocukluk geçirdikten sonra üniversiteye kapağı atıp hayatı ve kendimi anlamaya çalıştığım yıllarda benim de karşıma böyle bir kılavuz çıkagelmişti. “Ben kimim, ne istiyorum, beni yaratan neyi amaçlıyor?” gibi derin soruları ısrarla soruyor ve bu sorulara cevaplar arıyordum. Tam bu sırada bilge bir kadın kaliteli sorular sorarak kendi yanıtlarımı bulmamı sağlamıştı. Hayata daha geniş bir açıdan bakmamı sağlayarak, kendimi gerçekleştirmem için yol gösterdi. Onun sayesinde depresyonda bir genç olmaktan çıkıp hedefine kitlenmiş, amacını keşfetmiş bir kişi haline geldim.

Sonrasında da kariyer, sağlık, ilişkiler, iletişim kurma konularında mentorlar edindim. Bu mentorlardan en önemlisi hiç kuskusuz kişisel gelişim konusunda en büyük otoritelerden birisi olan Tony Robbins idi. Onunla çalışma olanağına erişerek müthiş bir sıçrama yaşadım, başarılar elde ettim. Tony Robbins sayesinde enerjimi yükselttim, negatif düşüncelere son verdim, parlak geleceği oluşturmak için finans, kariyer, sağlık, kişisel gelişim alanlarında stratejiler geliştirdim. Kendi şirketimi kurarak insanlara değer katmaya odaklandım.

Hayatı bir kılavuzla yürümenin büyük bir güç olduğunu fark ettikten sonra kendimi geliştirmek istediğim her konuda bir kılavuz, öğretmen arayışına girdim. Bu arayışların sonunda gördüm ki; hayat, her anlamlı arayışa anlamlı geri dönüş yapıyor. Her seferinde sorduğum sorulara yanıt verecek, zorlandığım durumlarda tecrübesinden yararlanabileceğim, konfor alanından beni çıkaracak, bana yol gösterecek bir kılavuzla karşılaştım.

Dövüş sanatları eğitmeni, aktör ve yönetmen Bruce Lee der ki “Öğrenci hazırsa karşısına mutlaka bir öğretmen çıkacaktır.” Mentor edinmek için ne istediğini bilmek, doğru soruları soracak donanıma, bilgiye, en azından farkındalığa sahip olmak gerekir.

Ayrıca mentorun zamanı değerlidir. İşte bu yüzden öğrencinin, mentorun hayatına değer katması gerekir. Öğrenci, bazen mentorunu dikkatli bir şekilde dinleyerek, bazen işlerini kolaylaştırarak bazen de kazan-kazan senaryosu ortaya koyarak değer katar.

Mentorlardan, kılavuzlardan, bilge kişilerden öğrendiklerinizi asla kitaplardan, internetten, geleneksel eğitimden edinemezsiniz. Bu öğretiler, kendinizi gerçekleştirme yolunda yapı taşlarıdır. Çabuk ilerlemenizi, büyük adımlar atmanızı sağlar.

Her kahramanın bir kılavuza, mentora ihtiyacı vardır. Şimdi onu bulma zamanı!