HELİN KAYA

Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Çocuk Sanat Festivalini bir kez daha hayata geçiriyorsunuz. Bize bu projenin yolculuğundan bahseder misiniz?

Çocuk Sanat Festivali olarak 5 yıldır binlerce çocuğu sanat, bilim, eğlenceyle buluşturduk. Yolculuğumuza ilk sanat festivaliyle başladık. Sonra kapsam daha da genişledi. Çocukların festivali yoluna sanat, bilim, eğlence festivali olarak devam etti. Geçen yıl Türkiye’nin çocuklara yönelik tek yeni yıl çocuk festivalini düzenledik. Bu yıl 16-17 Aralık’ta çocuklar ve aileler için dolu dolu bir etkinlik hazırladık.

Bu festivalle neler hedefliyorsunuz? Küçük yaşlarda çocukların sanatla tanışmanın önemi sizce nedir?

Her şey bir hayalle başlıyor aslında. Çocuk, kendini bildiği an itibariyle hayalleri sınır tanımıyor. Maalesef başta aile, ardından okul ve gündelik yaşam derken hayaller köreliyor. Bu festivallerle düzenlediğimiz yaratıcı ve eğlenceli atölyelerle çocukların hayal güçlerine katkı sağlamak hedefimiz. Yeni yıla girerken yaşanan olumsuzluklar ve karamsarlıktan biraz uzaklaşmak ve hayata umutla bakmak için çocukların hayal gücüne ve renklerine ihtiyacımız var. Bu nedenle tüm aileleri ve çocukları festivalimize bekliyoruz.

Bu yıl ne tür etkinliklerle bir araya gelecek katılımcılar?

Çocuklar ve aileler için masal gibi bir dünyanın kapılarını aralıyoruz. Festivalde; yılbaşı temalı atölyeler, yılbaşı orkestrası, dans ve tiyatro gösterileri, sahne etkinlikleri, illüzyon gösterileri, sanat atölyeleri, yüz boyama, kukla gösterileri, birbirinden eğlenceli fotoğraf alanları, sürprizlerle 50’den fazla etkinlik çocukları ve aileleri bekliyor. Sihirbaz Okulu, Warner Bros, Cartoon Network katkılarıyla sevilen karakterlerin, gösterilerin yer alacağı festival sahnesi Süper Patates ve Kaçak Bezelye’nin yılbaşı özel tiyatrosunu da ev sahipliği yapacak. İki gün sürecek festivalden elde edilen gelirin bir bölümü otizmli çocukların eğitimine destek olmak ve yeni yıl hayallerini gerçekleştirmek için Tohum Otizm Vakfı’na bağışlayacağız.

Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen çocuklar özelinde çalışmalarda bulunduğunuzu biliyoruz. Bize bu çalışmalarınızdan da bahseder misiniz?

Çocukların Festivali ailesi olarak deprem felaketinin ilk gününden itibaren uzmanlarımız, paydaşlarımız ve işbirlikçilerimiz ile yaraları hep birlikte sarabilmek amacıyla çalışmalar başlattık. Markalarımızla birlikte deprem bölgesine giderek uzmanlarımızla birlikte belirlediğimiz etkinlikler çocuklarımızla buluştuk.