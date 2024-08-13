Her şey Bodrum Mandalini için!

İPEK YEZDANİ

Bodrum’u sadece yazın gidip tatil yapılan bir yer olarak biliyorsanız çok yanılıyorsunuz demektir. Dünyada sadece Bodrum’da yetişen, Bodrum’a özgü yeşil mandalinin aromasından hâlâ haberiniz yoksa o zaman da çok şey kaçırıyorsunuz demektir. İşte bir zamanlar Bodrum’daki mandalin bahçelerinde on binlerce kilo üretilen ancak zaman içinde ilçedeki yapılaşmaya yenik düşen Bodrum’a özgü bu değerli ürünün yaşaması ve mandalin üreticisinin desteklenmesi için Pernod Ricard Türkiye tarafından “Bodrum Yeşili” projesi başlatıldı. Bodrum’un coğrafi işaretli ürünü Bodrum Mandalini’yle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla geçen hafta Erman Aras’ın Bodrum Yadigarı mandalin bahçesinde düzenlenen etkinliğe, aralarında Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Per nod Ricard Afrika ve Ortadoğu CEO’su Selçuk Tümay, caz şarkıcısı Jehan Barbur, gazeteciler ve sanatçıların da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

"BÖLGEYE KATMA DEĞER SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Etkinlikte konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yeşil Bodrum mandalini gibi yerel değerlerin korunması, sürdürülebilir üretim yöntemleriyle yaşatılması, ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyledi. Pernod Ricard Afrika ve Or tadoğu CEO’su Selçuk Tümay ise “Sürdürülebilirliğe verdi ğimiz önem çerçevesinde sadece Bodrum ve Muğla için değil, tüm Türkiye için çok değerli olan Bodrum Mandalini’ni sahiplendik. Türkiye genelinde kültürel bir miras olarak kabul edilen Bodrum Mandalini’nin kullanım alanlarının ve ekonomik değerinin artırılması, bölgeye katma değer sağlanması, bahçelerin korunması ile yerel tarımsal ve ekonomik döngünün geliştirilmesi hedeflerimizle ‘Bodrum Yeşili’ projemizi hayata geçirdik” dedi. Pernod Ricard Türkiye Hukuk, Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Zümrüt Kedik ise Bodrum mandalininin kabuğundan çekirdeğine çok özel bir koku ve aromaya sahip olduğuna dikkat çekerek, “Yeme-iç me sektörü başta olmak üzere birçok farklı sektörde yıl boyunca taze olarak veya kurutulmuş haliyle kullanılabiliyor. Projemiz kapsamında Bodrum Mandalini’nin sektörümüzdeki kullanımının yaygınlaştırılması için bu özel ürünü iş ortaklarımızla buluşturmayı ve mandalin üreticileriyle aralarında bir köprü görevi görmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

TÜM BODRUM SEVDALILARINA ÇAĞRI

Bodrum mandalinine gönül ve renlerden Ümit Çetin de “Bodrum’un en önemli değerlerinden biri olan yeşil mandalini gelecek nesillere aktarabilmemiz için ekonomik değerini ve tanınılırlığını artırmak zorundayız. Bodrum’a tatile gelip burayı sevenler de dahil olmak üzere tüm Bodrum sevdalılarını, yiyecek ve içecekle rinde bu muhteşem aromalı meyveyi kullanmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu. Proje kapsamında ağustos ayında Bodrum’da “Yeşil Bodrum Mandalin hasatı etkinliği” ve Bodrum Mandalini’nin kullanım alanlarına ilişkin atölyeler düzenlenecek.