Zeynep Toker

Yaptığınız müziği dinlemek dışında da insanların sizi kabullenmesini, sevmesini, kendilerinden biri gibi görmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İlk günden beri bana gösterilen sevgi ve ilgiye her zaman karşılık vermek beni çok mutlu ediyor. Benim böylesine ilgi görmem kuşku yok ki bana gösterilen sevginin bir sonucu. Her zaman yanımda olan hayranlarım ve takipçilerime minnettarım, insanlar beni kendilerinden biri olarak görüyorsa ne mutlu bana.

“Hadise ile müziğin dışında da çok iyi bir dostluğumuz var. Birbirimize sanatçı olarak saygımız yüksek, dostluğumuzun verdiği enerji sayesinde birbirimize olan uyumumuzun daha da arttığını düşünüyorum.” MURDA

Kendinizi ve yaptığınız müziği ‘dünyalı’ olarak tanımlıyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?

Müziğin dili evrenseldir, benim yaptığım müzik de Türkçe bile olsa, bir yöre veya ülkeye bağlı değil, bu şarkılar herkes için. Hayatta herkesin anlayış ve zevkini kovalamanın çok yorucu bir durum olduğunu düşünüyorum, ayrıca hiçbir zaman böyle bir amacım da olmadı. Her şey herkes için değildir, bu sebeple herkese saygım ve sevgim sonsuz.

Hit olan, listelerden haftalarca inmeyen o parçaları 40 dakika, 1 saat gibi sürelerde yaptığınızı söylüyorsunuz. Bu işin bir matematiği mi var yoksa tamamen içinden gelenleri dışarıya vurmakla mı ilgili?



Bir saatte yapılan şarkıların yüksek bir tempoda tamamlanmasının tabii ki bazı sebepleri var. Bunlar arasında; stüdyodaki ‘vibe’, çalan ‘beat’, genel moral ve o andaki ruhsal durumu örnek olarak gösterebilirim… Bazen, her şey tam olması gerektiği gibi gidiyor ama bazen de bir şarkı için bir ay çalıştığım da oluyor.

Önümüzdeki süreçte planlarınız arasında neler var? Yaz ayları yoğun mu geçecek?



Önümüzdeki dönemde yeni albümüm geliyor. Bu sebeple ilk sıradaki planlarım arasında yeni albüm çalışmaları var. Onun dışında değişik projeler de gündemimizde.

Hadise ile birlikte ‘Sen Dönene Kadar’ isimli parçayı yayınladınız. Kısa film tadında klip çalışması ve film afişini aratmayan kapak görseliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Tüm bu yaratım süreçlerinin ne kadarında yer alıyorsunuz?



‘Sen Dönene Kadar’ klibinin konsept ve fikri bana ait. Klibimizi diğer tüm videolarımı çeken Jonas Beck çekti. Kendisiyle her zaman ilk adımdan son aşamaya kadar tüm süreci birlikte yürütüyor, her şeyi beraber yapıyoruz. Kapak Pelit’in kafasından çıktı. Kendisi çok yetenekli biri. Kaliteli işler yapan, yetenekli insanlarla çalışma lüksüne sahip olduğum için çok şanslıyım.

Hadise ile işbirliği yapmaya nasıl karar verdiniz?



Hadise ile müziğin dışında da çok iyi bir dostluğumuz var. Birbirimize sanatçı olarak saygımız yüksek, dostluğumuzun verdiği enerji sayesinde birbirimize olan uyumumuzun daha da arttığını düşünüyorum. Hadise, Türkiye’nin en büyük kadın pop star’ı ve benim yaptığım ‘sound’ları’ çok iyi anlıyor, sesi de yarattığım ‘sound’lara’ çok yakışıyor. Birlikte farklı iş birlikleri yapmaya devam edeceğimizi düşünüyorum.