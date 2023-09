‘Her şeyi yoluna koyacak bir kahraman olduğuna inanmak istiyoruz’

Ece Ulusum

Henüz 9 yaşındayken gerilim dolu bir aksiyon filminde Denzel Washington'la kariyerinin en önemli ilk aksiyon filmi olan ‘Gazap Ateşi’ni yaptı Dakota Fanning... Ardından Tom Curise ile ‘War of the Worlds’, ‘The Twilight’ serisi, ‘The Last of Robin Hood’, ‘Effie Gray’, ‘Ocean's Eight’, ‘Once Upon a Time in Hollywood’ gibi önemli filmlerde rol aldı. Onlarca ünlü isimle çalışmasına rağmen Denzel Washington’ın yeri belli ki onda çok ayrı, röportajda anlıyorsunuz.

Aradan 20 yıl geçti, yine bir aksiyon filmiyle bir araya geldiler. Bugün vizyona giren Adalet 3: Son’da başrollerdeki genç bir ajanı canlandırıyor. Dakota Fanning, İtalya’da çekilen filmin detaylarını ve deneyimini Hafta’ya anlattı.

Adalet 3: Son'daki karakterinizi anlatır mısınız?

Masa başı işte yükselmeye çalışan genç bir CIA ajanını canlandırıyorum. Robert McCall’dan (Denzel Washington) telefon alıyor ve neden özellikle onu aradığını anlaması gerekiyor. Bu gizemli arama kariyeri için ihtiyaç duyduğu hızlı bir başlangıç olur. Görüşme onu İtalya'ya ya götürüyor.

Adalet serisinin hayranı mıydınız?

Denzel ile 9 yaşımdayken Man on Fire'da çalışmıştım ve çocukları çok iyi arkadaşlarım. Kızlarından biriyle liseye gittim. Tüm aileye ve Denzel'a derin bir bağ hissediyorum ve büyük bir hayranıyım. Bu yüzden Denzel'ın oynadığı her şeyi görmek isterim. Adalet gibi filmleri seviyorum. İnsanları kurtaran, insanlara yardım eden ve bir geçmiş hikayesi olan ama yine de gizemli bir figür olan Robert McCall'u seviyorum. Bu karakteri izlerken kendinizi hissediyorsunuz ve bence Denzel'ın büyüsü de bu.

Teklif ilk size geldiğinde ne yaptınız? Neler hissettiniz?

Çok heyecanlandım. ‘Man on Fire’ kariyerim için çok ufuk açıcı bir roldü ve bu deneyim de benim için çok değerli. Denzel ile tekrar çalışma fırsatını yakalamak harikaydı.

Konu gündeme geldiğinde hemen atladım.

McCall karakteriyle bağ kurmamızın dünyanın gündemiyle ilgili olduğunu düşünüyor musunuz?

Sanırım dışarıda her şeyi yoluna koyacak bir kahraman olduğuna inanmak istiyoruz.

Filmdeki aksiyon sahnesinde yer aldınız mı?

Biraz. Çok yoğun değildi. (gülüyor) Aksiyonu profesyonellerin yapmasına izin vermekten mutluyum, bu konuda hiç egom yok. Senaryonun büyük bir kısmı karakterim ve McCall arasındaki kedi-fare ilişkisiyle ilgili. Her sahnede birbirlerini ölçüp biçiyorlar ve bulmacayı bir araya getirip neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorlar. Bu yüzden daha çok buna odaklandım. Gençken Denzel'la çalıştığım için onun çalışma şeklini biliyordum, her an tetikte olmanız gerek. Ne söyleyeceğini asla bilemezsiniz! (gülüyor) Bu yüzden yazılmış olan diyaloğa kilitlenemezsiniz ve gafil avlanmak istemezsiniz.

Yönetmen Antoine ve Denzel birlikte beş film çektiler, sette birlikte nasıllar?

Çok fazla güven ve dostluk var. Birbirlerini çok iyi tanıdıklarını ve birbirlerini çok iyi anladıklarını hissedebiliyorsunuz.

Bu filmde yer almanın nasıl bir şey olduğunu özetlerseniz.

Harikaydı. Denzel'la sadece bir kez değil, iki kez çalışma fırsatını yakalamak, pek çok insan bunu elde edemez. Çok ikonik bir serinin parçası olmak harikaydı ve bunun bir parçası olduğum için çok heyecanlıydım. Harika bir deneyimdi ve herkesin izlemesi de için heyecanlıyım.

Amalfi'de çalışmak tatil gibiydi!

McCall tam bir Amerika kahramanı. Onu İtalya'ya götürmek ilginç değil mi?

Bu karakteri yeni bir yerde görmek çok güzeldi. İnsanlar McCall'u daha çok Amerika şehirlerinde görmeye alışık. Bence İtalya'da olmak hikayeyi dünyaya açıyor. Ve oyuncu kadrosunda harika İtalyan oyuncular eşlik etti.

Napoli ve Amalfi’deydiniz oraları biliyor muydunuz?

Evet. Birkaç ay önce oralarda Ripley dizisini yapmıştık. Bu yüzden çok tanıdıktı. Eve dönmek gibiydi. Bir de film ekibinin çoğu, aynı insanlardı. Aynı yere geri dönmem komik bir tesadüf. Hem film çekmek için Amalfi Sahili'nden daha kötü yerler de var! (gülüyor)

Peki çekimler dışında seyahat ettiniz mi?

Amalfi'de küçük bir kasaba meydanında çalışırken bile çekimler arasında otururken pastoral bir his veriyor. Uzun ve yoğun bir çekim gününde bile tatilde misiniz yoksa çalışıyor musunuz anlamak zordu! (gülüyor)

Yüzlerce basamak tırmanmak zorunda kaldığınız tepede kasabada çekim yaptınız. O basamakları cidden çıktınız mı?

Evet, çılgıncaydı. (gülüyor) Atrani’ye daha önce gitmiştim ve bu yüzden basamaklara aşinaydım ve tüm o basamakları çıkmak zorunda olduğumuza inanamadım. "Gerçekten mi?" diyordum.