Her sunum bir deneyim, her deneyim ise bir hikaye!

ECE ULUSUM

İstanbul’un hareketli gecelerinden birinde, loş bir mekanda masanın arkasında genç bir adam, adeta bir orkestra şefi gibi duruyor. Her hareketi bir ritim, her karışımı bir melodi. Şahin Fidantek, hem bartender’lığın hem de hayatın hakkını verenlerden biri. Geçen günlerde prestijli Ultimate Bartender Championship (UBC)’yi kazanan bu yetenekli profesyonel, hikayesini ve ilhamını bizimle paylaştı.

UBC, dünyanın en yetenekli bartender’larını bir araya getiren global bir yarışma. Türkiye’de bartender ekosistemine katkıda bulunmayı ve bu alanda bir topluluk yaratmayı hedefleyen bu prestijli etkinlik, geçtiğimiz günlerde Bomonti Bart’ta gerçekleştirildi. Yarışmaya 20 finalist katıldı ve katılımcılar, 6 zorlu etabı başarıyla tamamlamak için yarıştı. Mürver Karaköy’den Şahin Fidantek, tüm etapları geçerek Türkiye’nin en yetenekli bartender’ı unvanını kazandı.

Şahin Fidantek’in hikayesi, her zamanki gibi sıradan bir günle başlamış. Genç yaşlarında, bir arkadaşının önerisiyle mekanlarda çalışmaya başlamış. Başlangıçta bunu sadece geçici bir iş olarak gören Şahin, zamanla bartender’lık dünyasının büyüsüne kapılmış. “Bu işi sevmemin nedeni sadece içecek hazırlamak değil; insanlarla kurulan bağ, o atmosferi yaratmak, bambaşka bir deneyim sunabilmek,” diyor. Zamanla, bu bağların ve deneyimlerin onu nasıl geliştirdiğini keşfetmiş.

Rekabet hepimizi daha iyiye götürüyor

Şahin’e göre bartender’lık, sadece bir meslek değil; bir yaşam tarzı. “Mekanlar benim ikinci evim,” derken gözlerinde bir parıltı beliriyor. Burada günler dinamik, insanlar sürekli değişiyor ve her yeni tanışma bir hikaye taşıyor. Şahin, “Mekana gelen insanlar sadece yeme-içme için değil, bir deneyim yaşamak için gelir. Ve o deneyimi sunabilmek, o anı oluşturabilmek benim için en büyük motivasyon” diyor.

Türkiye’de bartender’lık topluluğu, Şahin’in deyimiyle hem samimi hem de rekabetçi. Özellikle büyük şehirlerde, sektör profesyonelleri arasında dayanışma ve bilgi paylaşımı oldukça yaygın. Ancak bu samimiyetin yanında, kendini geliştirmek isteyenler için bir rekabet ortamı da mevcut. “Rekabet, aslında hepimizi daha iyiye götürüyor,” diye belirtiyor Şahin. Bu süreçte kendisini destekleyen meslektaşlarının önemini vurgularken, sektördeki topluluk ruhunun güçlü yanları olduğunu da söylüyor.

Ultimate Bartender Championship, Şahin için sadece bir yarışma değil, bir meydan okumaydı. Özellikle “Round Building” etabı, onun için unutulmaz bir deneyim olmuş. Zamanla yarışırken yaptığı her hatanın, gelecekteki başarılarına bir ders olduğunu fark etmiş. Bu farkındalık ve yarışma boyunca sergilediği soğukkanlılık ve yaratıcılık, ona zaferin kapısını araladı. Peki, bu zaferi bekliyor muydu? Şahin kendinden emin: “Hazırdım ve kazanacağımı biliyordum. Bu yarışma, kendime ve yeteneklerime olan güvenimi artırdı.”

Yarışmadaki en özel etaplardan biri, Şahin için “Perfect Serve” olarak adlandırdığı yaratıcı sunum yarışması olmuş. Doğadan ilham alarak hazırladığı bu içecek, malzemelerin doğallığını ve yerelliğini öne çıkarmış. “Toprağa saygı” adını verdiği sunumu, doğanın döngüsünü ve zenginliğini temsil eden bir karışım. Şahin’in bu tarifle birlikte ödüle doğru uzanan yolculuğu, onun doğaya ve malzemelere olan sevgisinin bir yansımasını sunuyor.

Yeni trend: Klasiklere modern dokunuş

Ultimate Bartender Championship sadece Şahin Fidantek’in kariyerine değil, tüm sektöre önemli bir katkı sağlamış. Yarışma, bartenderlık mesleğini daha geniş bir kitleye tanıtarak mesleğin profesyonellik çıtasını yükseltmiş. Şahin, “Bu tür etkinlikler mesleğimizin değerini artırıyor ve bizi daha da güçlendiriyor,” diyor.

Yeme içme dünyasında bartender’lar, artık yeni rock yıldızları olarak görülüyor. Şahin, bu ilginin sosyal medya sayesinde daha da arttığını düşünüyor. “Artık herkes yarattığı içeceklerle bir marka olabiliyor,” diye belirtiyor. Sürdürülebilirlik ve klasik karışımlara gelen modern yorumlar sektördeki yeni trendlerden sadece birkaçı. Şahin, bu trendlerin mesleği daha da ileriye taşıdığına inanıyor.

Ultimate Bartender Championship sonrası kariyerinde büyük değişiklikler bekleyen Şahin Fidantek, sektörde daha fazla görünür olmayı hedefliyor. “Bu başarı, yeni projeler için kapılar açacak,” diyor. Kendi projelerini hayata geçirme hayali, onu heyecanlandırıyor. Ancak Şahin, barın arkasındaki o ritmi ve dinamiği asla bırakmayacağını da ekliyor. Şahin’in hikayesi, sadece bir yarışma zaferinden ibaret değil. Bu, tutku, azim ve yaratıcılıkla dolu bir yaşam tarzı. Barın arkasında başlayan bu yolculuk, sınır tanımayan bir hikaye anlatımına dönüşüyor. Şahin Fidantek’in dediği gibi: “Her sunum bir deneyimdir, her deneyim ise bir hikaye.”