Heykeltraş Seval Şahin’in “DİKKAT KEDİ VAR!” sergisi Kaffa Miro’da!

Çağımız insanın canlıları bütüncül değerlendirip ortak yaşam büyüsü içine çeken bir yaklaşım yarattı. İnsan sadece hayvanlarını korumuyor, kendi gibi onları da aynı yaşam standardı içine kabul ediyor. Veterinerlik okulları bu nedenle sadece sömürdüğümüz bazı hayvanlarla ilgili alanlarda eğitim ve halkla ilişkiler vermiyor, insan ve yarenini de içine alan bir ruhsal ve eğitsel süreci ele alıyor.

Bu serinin konusu olan kedi ise varlığı, bilinci, sezgisi, konuşması, insanı anlaması, ruhsal ve bedensel desteğiyle yeni bir ilişki dönemini başlatmış görünüyor.

Hayvanları Koruma Günü olan 4 Ekim 2024 Cuma günü açılacak sergi 8 Kasım 2024’e kadar ziyaret edilebilecektir. (Pazartesileri Hariç)

Canlı müzik eşliğindeki Sergi Kokteyli 5 Ekim 2024 Cumartesi, Saat: 17.00-19.00 arasında gerçekleştirilecek.