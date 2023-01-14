Hip-hop benim hayat yolum

Begüm DEMİRCİOĞLU

Son dönemin başarılı Kadın MC’lerinden biri: Ezgi Aytaç, sahne adıyla Eva… Yıldız ile müzik yolculuğunu, yeni teklisini, Red Bull 64 Bars serüvenini ve Hip-hop kültürü üzerine…

Son dönemlerdeki sayılı başarılı kadın mc’lerden birisiniz. Rap camiasında daha çok erkekler popüler. Sizce bunun nedeni nedir?

Rap müzik yıllardır erkeklerin sayıca daha fazla olduğu bir dinleyici kitlesine sahip, bu nedenle kadınlar rap müzik piyasasına girmeye çekiniyorlar. Çünkü bir kadının rap müzik dinleyicisi tarafından kabul görmesi bir erkeğe göre çok daha zor. Genelde erkeklerin popüler olmasının spesifik bir nedene bağlı olmadığını düşünüyorum, daha fazla kadın rap yapmaya başladığında doğal olarak popüler olan kadın sayısı da günden güne artacak. Sektörde çok sekteye uğradım diyemem ama yine de sürecin daha yavaş aktığına tanık oldum.

Hip-hop yolculuğunuzdan bahseder misiniz?

İlk parçamı 2019 yılında Da Poet prodüktörlüğünde, bağımsız olarak yayınladım. O günden bugüne 7 şarkı çıkardım. Hip-Hop benim hayat felsefem, yaşam yolum. Bu yolculuk içinde kendimi yeniden keşfediyorum. Duygularım değişiyor, yaşanmışlıklarım değişiyor o yüzden bahsetmek istediğim şeyler de sürekli değişiyor.

Hayranlarınıza yakında bir E.P müjdesi vermeyi planlıyor musunuz?

Evet, 4 şarkılık bir EP üzerinde çalışıyorum. Bu yıl yayınlamayı düşünüyorum.

Red Bull 64 Bars projesinin oluşum sürecinden, nasıl dahil olduğunuzdan ve projenin size katkılarından bahseder misiniz?

Red Bull 64 Bars’ın ilk bölümünü izlediğimde “kesinlikle bu projede bende yer almayım” diye geçirdim içimden. Tüm bölümlerini izledim, aradan bir süre geçtikten sonra bana da teklif geldi ve sonra mükemmel bir iş çıkardık. İlk defa 64 bar rap yazdım. Türkiye’de bu projeye katılan ilk kadın MC olmak, müziğimde yapabileceklerim konusunda bana büyük bir cesaret verdi. 64 bar yazmak gerçekten kolay değil ama o kadar çok anlatmak istediğim şey vardı ki akıp gitti içimden.

Rap popüler olmadığı dönemde eleştiri alıyordu. Şimdilerde tekdüze bir müzik olduğunu yönünde eleştiriler geliyor. Bu eleştirilere katılıyor musunuz?

Bir kültür popüler hale gelmeye başladığında ister istemez özünden uzaklaşıyor. Hala özüne sadık kalıp sanatını yapan çok fazla MC var. Birkaç kişinin bu şekilde temsil ediyor olması Hip-Hop kültürünün hakikatinden bir şey kaybettirmez diye düşünüyorum.

Rap müzikte değişmesini istediğiniz bir durum var mı?

Değişmesini istediğim tek şey şarkıların lirik olarak gerçeklere biraz daha yaklaşabilmesi. Çünkü artık gerçeklere gözümüzü kapatamayacağımız bir durum içindeyiz uzun zamandır. Bence bu sessizlik artık bitmeli. Birileri de gerçeklerden bahsetmeli.

Eva’yı tanımlayan kelimeler nelerdir?

Hatırlatıcı, asi, duygusal, adalet savaşçısı.Maneviyatından ilham alan, kendini, nefsini eğitmeye adamış, bir anadan dünyaya gelen bir yolcu…