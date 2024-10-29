Hisseli tekne sahipliğine ilgi artıyor

ÖZGE YAVUZ

Tekne yaşamına ilgi artıyor. Ancak herkrsin tüm yazı denizde geçirecek vakti olamayabiliyor. Hem tekne sahibi olayım, hem de daha az masraflı olsun diyenler için yeni bir sistemi hayata geçiren Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu ile sektörü konuştuk…

Trio Deniz ne zaman kuruldu, faaliyet alanları nelerdir?

İstanbul’da 2005 yılında faaliyete başlayan Trio Deniz; Bodrum ve Göcek’teki ofisleri ve satış sonrası hizmet noktalarıyla da Türk yatçılığının merkezi konumundaki güney kıyılarında yat severlere hizmet veriyor. Bugün, Sanlorenzo, Bluegame, Prestige, Jeanneau, Sacs, Ryck, Hanse, Moody ve Excess gibi dünya çapında saygınlığa sahip İtalyan, Fransız ve Alman markalarını temsil ediyor; Türk deniz severlere her segmentten çok geniş bir seçenek yelpazesi sunuyoruz. 7 metreden 177 metreye, süper yattan lüks motor yata, yelkenliden katamarana, günlük gezi teknesinden RIB’lere kadar tekne arayışında olanların taleplerine cevap verebiliyoruz.

Ekibinizden de bahseder misiniz?

Bizim en önemli gücümüz, satış sonrası servise yaptığımız yatırımdan geliyor. İstanbul’daki merkezimiz haricinde Bodrum ve Göcek’teki ofislerimizdeki 100 kişiyi aşkın ekibimizle tekne sahiplerine yerinde ve büyük süratle hizmet veriyoruz. Yatçılık sektöründe Türkiye’nin en geniş mühendis ekibine sahibiz. Bizim mühendis sayımız, bir tersanede bulunan mühendis kadrosundan daha az değil.

Bu arada yeni bir sistemi de hayata geçirdiniz, anlatır mısınız?

Yeni markamızla ‘hisseli tekne sahipliği’ sistemine dayalı bir sistemi de hayata geçirdik. “Kolay Tekne” adıyla başlattığımız sistem; teknede geçireceği süreler kısıtlı olan, birkaç ay için teknenin tüm masrafını çekmekten imtina eden, yüksek ilk yatırım/satın alma maliyetlerine katlanmak zorunda kalmayı istemeyen deniz severler için çok cazip bir seçenek oluyor. Kolay Tekne’de beğendiğiniz teknenin 1/6 hissesine sahip oluyorsunuz ve önceden seçeceğiniz haftalarda toplam 2 ay garantili kullanım hakkınız oluyor. Teknenizi, doğrudan Trio Deniz’den aldığınız için tüm distribütör fiyat avantajlarından yararlanıyorsunuz. 1/6 hisse fiyatı, bu avantajlı fiyat üzerinden belirleniyor. Teknenin marina masrafı dâhil tüm giderleri de 6’ya bölünüyor.

İhracat yapıyor musunuz?

Temsilciliklerini yaptığımız markaların ürünlerini ağırlıklı olarak Türkiye’deki müşterilerimize satıyoruz. Zaman zaman gelen talepler doğrultusunda Avrupa Birliği içindeki ülkelere de satışlarımız oluyor.

2023 sonu itibarıyla cironuz ve 2024 büyüme hedefiniz nedir?

2023 yılına girerken Kovid 19 salgını yönetilebilir bir sağlık sorununa dönüşmüştü. Fakat, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali küresel anlamda enerji ve gıda fiyatları başta olmak üzere; emtia fiyatlarında gözlenen yükselişler beraberinde enflasyon, faiz oranlarının yükselişi ve tedarik zincirindeki aksamaların etkileriyle ortaya çıkan makro ekonomik belirsizliklerle 2023 yılına girmiştik. Fakat, güzel bir yıl oldu. 2023 yılı satış ciromuzu, bir önceki yıla göre euro bazında %10 kadar artırarak 66 milyon euro sevilerinde yılı kapatmış olduk. 2024 yılında ise 70 milyon euro seviyelerinde yılı kapatmayı hedefliyoruz.

Yeni dönem için yatırım planlarınız nelerdir?

Yatırım planlarımızı 2026 yılı için değerlendirmeye almak düşüncesindeyiz.

Yakın gelecekte yabancı ortak veya yurt dışı satın alma gibi bir planınız var mı?

2024 ve 2025 yılı hedeflerimizde mevcut durumu koruyarak oluşabilecek yatay büyüme fırsatlarını barındıran bir büyüme stratejisi planlıyoruz. Yabancı bir ortak düşünmüyoruz.