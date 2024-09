Hızlı ve engel tanımaz: Land Rover Defender OCTA

Takip Et

‘Şaşırtıcı derecede iyi ve çok rafine asfalt üstü sürüşe sahip, fakat delicesine iyi off-road yapabilen, neredeyse kusursuz bir tasarım ve gerçek iş makinesi olmak için gereğinden çok daha fazla aksesuar ile işte yeni Land Rover Defender…’ diye yazmıştık, Land Rover’ın ikonik Defender’ın L663 yeni şekli, dört yıl önce ilk kez yollara çıktığında…

Land Rover markasının özünü temsil eden Defender, 20. yüzyılın dünyanın son keşiflerinin aracı olmuş, efsaneleşmişti. 76 yıllık birikimle, modern çağın teknolojileriyle yeni neslinin bu şeklinde de, arazideki üstün yeteneklerini ve dayanıklılığını asfalt üstü lüks kavramına doğru daha da ileri taşıyor.

Yeni Defender, eski neslin kaşif ruhunu ve karizmasını modern teknolojilerle birleştirerek yeniden doğmuş, aluminyum monokok gövde, akıllı kilitli diferansiyeller ve entegre şasi gibi yeniliklerle donatılmıştı. Eskinin kaba ve sert yapısı, yerini asfalt üzerinde konforlu, güvenli bir sürüşe bırakmıştı. Aerodinamik tasarımı sayesinde, yüksek hızlarda bile sessiz bir kabin sunmaya başlamıştı. Usta arazi sürücüleri için de daha özel OffRoad kabiliyetleriyle donatılmıştı. Fakat eski Defender’ların mekanik hissiyatını arayanlar için tüm sistemleri kapatıp arazide özgürce gezinmek de mümkündü. Yeni nesil Terrain Response sistemiyle ise, farklı arazilerde sürüş daha kolay ve keyifli hale getirilmiş, ClearSight dikiz aynası ve ‘cam taban’ özelliği gibi yeniliklerle, sürücünün çevresini daha iyi görmesine olanak tanınmıştı.

Sadece fonksiyonun değil, formun da büyük önemle işlendiği modern tasarımıyla sert ve sağlam duruşunu koruyan yeni Defender, her türlü zorluğun üstesinden gelmek için tasarlandığını her ayrıntısında vurguluyordu. 100’e yakın bağımsız seçenek sunarak, her müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen Defender, en zorlu koşullarda bile performansından ödün vermeden Land Rover’ın mühendislik başarısını temsil etmeye devam ediyordu. Land Rover’ın tüm teknoloji ve OffRoad kabiliyeti üzerine inşa edilen Defender’ın Uluslararası Kızıl Haç Federasyonu ve Kızılay toplulukları ile Tusk Trust gibi organizasyonlarla insani yardım ve doğa koruma çalışmalarına halen destek vermesi, güvenin ve uzmanlığın başka bir simgesi… Maceraperest ruhunu modern dünyaya taşımak isteyenler için ideal seçim olarak, 21. yüzyılın da ikonu olmaya aday…

Şimdi en üst düzey performansı temsil eden yeni OCTA versiyonuyla karşımıza çıkan Defender, araziden otobana benzersiz bir yetenek sergilemek istiyor. Dünyadaki en sert ve en çok arzu edilen minerallerden birinin adını taşıyarak, gücünü ve dayanıklılığını en ileri mühendislik teknikleriyle birleştirerek, Range Rover lüksünü ve SV performansını yeni bir seviyeye taşıyor. 1948’den bu yana özgürlüğün sembolü iddiasıyla Defender ailesinin en dayanıklı ve güçlü üyesi OCTA, ismini elmasın 8 yüzlü şeklinden alan “en hızlı sürüş modu”yla güçlenerek, hem modern hem de klasik tasarım anlayışını bir araya getiriyor.

4.4 litrelik Twin Turbo mild-hibrid V8 motor ile donatılan Defender OCTA, 635 HP güç ve 750 Nm tork üreterek, 0-100 km/h hızlanmasını sadece 4,0 saniyede tamamlıyor. Ayrıca, Dynamic Launch modu etkinleştirildiğinde maksimum torku 800 Nm’ye kadar çıkabiliyor. OCTA’nın yüksek performansı, 8-ileri otomatik şanzıman ve Low Range dişli kutusu ile desteklenirken; yüksek hızlarda dahi optimum çekiş ve kontrol sağlayabiliyor.

Modern ve lüks dokunuşlar

Özellikle arazi performansı için yeniden tasarlanmış ve 6D Dynamics suspansiyon sistemi ile donatılmış şasisiyle Defender OCTA, yol tutuşunu ve sürüş konforunu artırarak, hem yolda hem de arazide ideal yüksek performansa ulaşabiliyor. Ayrıca, hidrolik olarak birbirine bağlı yarı aktif amortisörler sayesinde aracın pitch ve roll kontrolü optimize edilmiş ve OCTA’nın asfalt üzerinde de engebeli arazilerde de sürüşü optimize edilmiş.

OCTA için özel olarak geliştirilen Advanced All-Terrain serisi, 33 inçlik bugüne kadar seri bir üretim Defender’da kullanılan en büyük lastiklerle donatılan bu süper ‘Landy’, yol tutuşunu ve arazi performansını daha da iyileştiriyor. Ayrıca, yüksekliği 28 mm artarak ve iz genişliği 68 mm genişletilerek, yerden yükseklik avantajlarının yanında stabilitesini de artırmış.

Land Rover’ın en yeni tasarım dilini yansıtan cesur dış görünüme sahip olan Defender OCTA, genişletilmiş çamurluklar, yeniden tasarlanmış tamponlar, artırılmış yaklaşma ve uzaklaşma açıları, hem görsel hem de işlevsel olarak daha da çekici hale getirilmiş. Yol dışında daha dayanıklı olmasını sağlayan alt gövde koruması, 1 metre derinliğindeki sulardan geçme kapasitesi, OCTA’yı en ekstrem koşullarda bile güvenilir kılacak.

Güçlü ve zarif tasarımını vurgulamak üzere Petra Copper ve Faroe Green iki yeni premium metalik kaplama dış renk paleti, Chopped Carbon Fibre detaylandırmalar, lüks ve performans odaklı karakterini pekiştiriyor. Kabin içinde de geleneksel deriden yüzde 30 daha hafif Ultrafabrics PU ve Kvadrat tekstil döşemeleri özenle seçilmiş. Sürücü ve yolcuyu daha sıkı tutan yan destekler ve entegre başlıklarla donatılmış, SUBPAC ve Coventry Üniversitesi ile iş birliği içinde geliştirmiş ve yolcuların müziği hem duymasını hem de hissetmesini sağlayan Body and Soul teknolojisine sahip yeni Performance koltukları, yolculuk sırasında yolcuların rahatlamasına veya bilişsel tepkilerini artırmasına yardımcı olan altı farklı wellness programına da sahip. Bu arada Burnt Sienna yarı anilin deri döşeme opsiyonu da, modern lüks anlayışının bir başka örneği…

Defender ailesinin en üst noktasına çıkan OCTA, arazi ve yol performansını olabilecek en iyi şekilde birleştirerek, hem en modern teknolojik özellikleri hem de yalın fakat güçlü dizaynıyla dikkat çekerken, aynı zamanda bir İngiliz mühendislik harikası olarak gösteriliyor. Fakat, benzersizliği tartışılmaz olsa da, İngiltere başlangıç fiyatının 150.000 Sterlin olacak olması, onu en hızlı değil, en pahalı Land Rover’lardan biri de yapıyor…