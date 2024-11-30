Hogwarts’da pastacılık şöleni

Canan Demiray

1997’de J.K. Rowling, Harry Potter ve Felsefe Taşı ile sadece bir roman değil, bambaşka bir evren yarattı. Harry’nin 9¾ Peronu’ndan Hogwarts Ekspresi’ne adım atmasıyla bizleri büyücülük dünyasına davet eden bu hikaye, her yaştan insanın hayal gücüne dokundu. Hogwarts’ın sihirli koridorları, Quidditch’in heyecanı ve unutulmaz karakterleriyle Harry Potter, kitaplardan filmlere, tiyatro oyunlarından temalı parklara uzanan bir fenomen oldu.

Serinin merkezinde yer alan sevgi dolu Weasley ailesi, Harry Potter dünyasının en sıcak ve unutulmaz unsurlarından biriydi. Harry, Ron ile arkadaş olduğunda, Ron’un şakacı ikiz ağabeyleri Fred ve George hayatına eğlence ve dostluk kattı. İkizlere hayat veren James ve Oliver Phelps kardeşler ise şimdi, Harry Potter evrenine yeniden adım atarak bu mirası ekranlara taşıyor ve hayranlara bir kez daha büyülü bir deneyim sunuyor.

6 Aralık’ta TLC ve BluTV’de prömiyer yapacak olan Harry Potter: Pastanenin Sihirbazları, bu büyülü dünyayı tatlı bir dokunuşla ekrana taşıyor. Phelps kardeşlerin sunduğu programda, profesyonel pasta şeflerinden oluşan dokuz ekip, Harry Potter evreninden ilham alarak göz alıcı ve yenilebilir sanat eserleri yaratacak. Programın büyüsünü yakından hissedebilmek için James ve Oliver Phelps ile bir araya geldik.

Eski evinize hoşgeldiniz. Seride, şaka dükkanınız Weasley & Weasley’nin ardından tatlılarla ilgili bir programa geçiş yapmak nasıl bir his?

Oliver: Açık konuşmam gerekirse, yarışmacıların yaptığı şeyler, Weasley'nin şaka ürünlerinden çok daha güvenilir! Yarışmacılardan biri, bir moleküler gastronomistti ve öyle bir tat yarattı ki, ağzınızda eriyordu. Bu gerçekten sihir gibi bir şeydi.

Seyirci sizi Fred ve George olarak tanıyor. Bu şovda karakterlere bürünüyor musunuz, yoksa kendi kişiliğinizi mi yansıtıyorsunuz?

Oliver: Bu kez tamamen kendimiz gibiyiz. Yarışmanın yapıldığı stüdyo, Harry Potter filmlerindeki Büyük Salon’un çekildiği yer olduğundan bizim için inanılmaz bir nostalji oldu. Yarışma boyunca eski dostlarımızla, mesela Bonnie Wright ve Evanna Lynch ile de buluştuk. Onlarla tekrar aynı sette olmak harika bir duyguydu.

Yemek temalı realite şovlarını veya filmleri sever misiniz?

Oliver: Evet, kesinlikle! Dürüst olmak gerekirse, yıllar boyunca yapabildiğimiz tüm işler arasında, eşime ve kızıma bu şovun konseptini söylediğimde, ilk kez gerçekten çok heyecanlandılar. "Gerçekten mi? İzleyebilir miyiz?" dediler. Evimizde genellikle bu tür programlar açık oluyor. Harry Potter evreniyle bağ kurabilmek ve fan kitlesinin fragmana verdiği tepkiyi görmek gerçekten inanılmazdı. Bu yüzden insanların bunu izlerken çok mutlu olacağından eminim.

Yarışmacılar arasında inanılmaz pastalar yapılıyor, değil mi?

James: Kesinlikle! Orada birebir görmek oldukça etkileyici. Pastacılar planlarını bize anlattıklarında, "4 metre uzunluğunda bir basilisk/yılan yapacağız," gibi şeyler söylüyorlardı ve biz de "Nasıl yani?" diye düşünüyorduk. Ama sonuçta hem harika görünüyor hem de tadı inanılmaz oluyor. Bu iki farklı beceriyi bir araya getirmek çok etkileyici.

Fred ve George’un şakacı kişilikleri bu pastacılık yarışmasında da yer aldı mı?

Oliver: Hayır, pek şaka yapmadık çünkü muhtemelen bizi öldürürlerdi! Yaptıkları iş gerçekten çok zaman alıyor ve hassas. Ancak bazen kalan süreyi yanlış söyleyip “10 dakikanız kaldı!” diye şaka yaptığımız oldu. 30 saniye içinde de bir oklava fırlatılacakmış gibi hissediyorduk. Ama onların zaten sıkışık bir zamanda muhteşem işler çıkarabilmesi inanılmazdı.

Yakın zamanda programınız Fantastic Friends ile dünyayı turlayıp bir çok maceraya karıştınız. Eminim birçok unutulmaz vardı. Bu duraklardan biri de Türkiye’ydi. Buradan aklınızda, damağınızda kalan bir tat var mı?

James: Türkiye’ye gittiğimizde baklava yemeyi çok sevmiştik. Gerçekten bir klasik!

Oliver: Evet, baklava harika!

Harry Potter: Pastanenin Sihirbazları yarışmasında her hafta film sahnelerinden ve temalarından ilham alınarak yenilebilir, büyülü ve şaşırtıcı pastalar hazırlanacak. Yarışmayı kazanan takım ise tarihteki ilk “Pişirme Büyücüleri Kupası” ile ödüllendirilecek ve bir sonraki Harry Potter Yemek Kitabı'nda yer alacak.