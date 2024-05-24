Hollywood’tan sonra şimdi de Cannes’da

Karaca, sadece Türkiye’de değil yurt dışında da gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalarıyla, global pazarda gücünü artırmaya devam ediyor.

Gerçekleştirdiği sponsorluklar ile yurt içi ve yurt dışında adından söz ettiren Karaca, Hollywood’dan sonra Cannes’da boy gösterdi.

Sinema dünyasının en ünlü isimlerinin bir araya geldiği Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen Altın Küre ev sahipliğindeki partide, kırmızı halıda yürüyen ünlü isimlere Karaca Red Carpet Collection tabakları ile Türk lokumu ve Türk kahvesi sunuldu. Türk kahvesi ikramlarının yapıldığı ve Karaca ürünlerini yer aldığı parti, Türk kültürünün deneyimlendiği bir alana dönüştü.

Titanik ve Mumya gibi ikonik Hollywood filmlerinin oyuncuları, Mortal Kombat'ın yeni nesil uyarlamasının aktörlerinin yanı sıra Billy Zane, Lewis Tan gibi Hollywood yıldızları ve Türkiye ekranlarından da tanıdığımız ünlü oyuncu Meryem Uzerli gibi starlar Carras’ta geleneksel Türk kahvesi ile karşılandı.