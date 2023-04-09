Hoşçakal Bauer, Hoş geldin Weir

Canan DEMİRAY

11 Eylül saldırısından iki ay sonra, ABD’de halkın öfkesinin tırmandığı dönemde ekranda karşımıza bir kahraman çıktı: Jack Bauer. Terörle Mücadele Birimi CTU’nun Direktörü olarak Los Angeles’tan yola çıktı. O nükleerden biyolojiğe ülkenin dört bir yanında her türlü terör tehdidini 24 saat içinde bertaraf ederken biz de onu soluğumuzu tutarak, heyecanla izledik. Sezonlar boyu başına gelmeyen kalmadı, ‘hayatının en uzun günü’nü zaferle tamamladı, yıkılmadı ayakta kaldı. Aktör Kiefer Sutherland canlandırdığı Jack Bauer’le kazandığı hayran kitlesini, Designated Survivor ile sürpriz bir şekilde oturduğu ABD Başkanlık koltuğuna, Beyaz Saray’a, kendisini izlemeye taşıdı.

Onu özlemiştik. Devlete yıllarca verdiği hizmete şahidiz, bir molayla kendisi bu kez özel sektöre geçiyor. Ancak maalesef huzuru burada bulamıyor. Paranoya ve tehdidin yakasını bırakmadığı karakteri John Weir ile Sutherland, yeni dizisi Rabbit Hole ile yeniden ekranlarda.

John Weir’i tanıyalım. Öncelikle manipülasyon onun işi. Teknik ekibiyle birlikte danışmanlık verdiği şirketler için kurumsal casusluk ve algı operasyonları yürütmek, piyasaların dengesiyle oynama konusunda oldukça başarılı.

Dizinin hafif neşeli tonu, Weir’in eski dostu ve ortağı Milo Valence’ın kendisinden hizmetleri konusunda yardım istemesiyle değişmeye başlıyor.

İstediği yardım, Hazine Bakanlığından bir müfettişinin Valence’in müşterisine rakibi olan şirketle iş çevirdiğini gösteren bir kanıt yaratması. Succession’dan tanıdığımız Rob Yang’ın canlandırdığı Edward Homm müfettiş rolünde karşımıza çıkıyor. Müfettişin iş çevirdiği filan yok ama ‘varmış gibi göstermek’ Weir’in işi, bu aşamada olayın etik kısmıyla pek ilgilenmiyor. Küçük numaraları büyük incelikle planlayarak rakip şirket CEO’sunu ve Homm’un aynı karede olacakları fotoğrafı ustalıkla çekmeyi başarıyorlar. Ancak tam kutlama yapmaya hazırlanırken işler tersine dönüyor. Birileri Weir’in ipini çekiyor, avcıyken av haline geliyor. Weir, masumiyeti için mücadele ederken, kendini içinde bulduğu bu devasa komplonun mimarı kim ve ne istiyor birlikte keşfedeceğiz. Sürpriz yol arkadaşları da bu yolculuğu daha da renkli kılacak.

Bu kişilerden biri, uzun yıllar önce kaybettiğini düşündüğü babası. Weir, onu yok etmeye kararlı esrarengiz düşmandan kaçmaya çalışırken, babasını tanıyacak, bizler de geçmişin John’un hayatı üzerindeki etkisini öğreneceğiz. Weir’in babası rolünde ise Game of Thrones’un en acımasız ailesi Lannister’lerin zeki ve kontrolcü babası Tywin Lannister’ı canlandıran Charles Dance var.

ARMUT DİBİNE DÜŞER Mİ?

Dr. Ben Wilson rolündeki Dance’ın uzmanlık alanı, oğlu gibi psikoloji. Dizi geri dönüşlerle bize ikilinin günümüze kadar gelen ilişkisini anlatıyor. Baba oğul arasındaki çekişmeler eğlenceli, dinamik ve oldukça başarılı. Babanın derdi şirketler ve piyasa manipülasyonlarının ötesinde. Rejim değişiklikleri, kazalar, devletler arası yaratılan krizler yani dünya düzenini sarsan olayların arkasındaki kötüler.

Weir’in bir diğer yol arkadaşı ise bu komplonun hemen öncesi tanıştığı Açlık Oyunları tanıdığımız Meta Golding’in canlandırdığı Hailey. Bir şeyler sakladığı belli ama ne olduğunu ilerleyen bölümler bize gösterecek.

JACKBAUER VE JOHN WEIR BENZİYOR MU?

Jack Bauer yıllarını ülkesine verdi, devlet memuruydu, fiziksel olarak güçlüydü. Weir’in şu ana kadar devlet işleriyle ilgisi yok, gözü sürekli dikiz aynasında olanlardan, paranoyası geçmişinden ve genlerinden miras. Fiziksel gücü desen yerlerde, kaykaylı bir çocuktan yediği dayak sahnesi bunu gösteriyor. Ama koşullar karakterin böyle kalmayacağını hissettiriyor. Kendi masumiyeti peşindeyken ister istemez demokrasisinin altını oymaya çalışan güçleri alaşağı etmek misyonu haline gelebilir.

Kiefer Sutherland, John Weir olarak güçlü bir performans sergiliyor. Hikayede kimi zaman olay örgüsü, bir ileri bir geri sıçrıyor. Zamanla karmaşık gelebilir. Diyaloglar keskin ve esprili. Gerilim zaman zaman tatlı bir tonla yumuşuyor.Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip dizi, sinematografik olarak da tatmin edici.

Paramount+ dizisi olan Rabbit Hole, Succession’ın son sezonu gibi BeIN Media Group dijital içerik platformu TOD üzerinden yayınlanıyor.