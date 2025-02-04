Huzur veren bir Alman: VW ID.7 Pro S

OKAN ALTAN

Tam 20 ay önce Hafta’nın Rüya Makineler sayfasında, Volkswagen’in premium elektrikli amiral gemisi ID.7’nin statik lansmanı sonrası, sizlere tüm detaylarını anlatmaya çalışmıştım. Artık Türkiye yollarına da çıkan üretim versiyonunu, şimdi ilk sürüş izlenimlerimle sizlerle paylaşmak istiyorum.

VW Grubu’nun elektrikli araç dünyasına girişinin pek kolay geçmediğini belirterek, bu farklı yorum yazıma başlayayım… ID. ailesi, 2020 yılında pazara çıktığı kısa sürede hızla genişlerken, 2022 yılında yarım milyon adetleri geçse de, beraberinde büyüme sancıları da getirmişti. Tüm bu süreci başlatan ID.3 modeli, sert eleştiriler ve müşteri geri bildirimleri sonrasında erkenden daha şık bir tasarım, geliştirilmiş ergonomi, daha güvenilir dijital arayüzler ve iyileştirilmiş kalite sunmak üzere yenilenmek zorunda bile kalmıştı. Fakat peşinden gelen ID.4, ID.6 ve ID.5, tüketicinin beğenilerine tam uygun olarak ardı ardına dünya pazarlarında doğru pozisyonlara ulaştılar…

Crossover SUV Coupe formatında olacak ID.Unyx ile bu yüksek voltajlı ailenin zirvesi ortaya çıkmadan, 5 metrelik büyük sedan olarak ID.7 ve geçen yıl da Tourer şekliyle tanışmış idik… Yani, her çıkan modelin, bir öncekindeki hataları silip, pozitif niteliklerini de üstüne ekleyerek hazırlandığını fark ediyoruz. Hatta, ID. ailesinin en iddialı modellerinin, bu yıl sonunda gösterilecek B-segmenti küçük ID.2 ve 2026’da çıkacak A-segmenti minik ID.1 olacağı da söyleniyor. Özellikle de, daha güçlü bir görsel kimlik oluşturma ve mevcut sorunları giderme çabalarının ID.2.all konseptinin üretim versiyonuyla tamamlanacağını tahmin ediyoruz. Şimdi, bu sürecin atılan en büyük ve önemli adımı, ID.7 ile tanışalım…

Volkswagen’in ID. ailesinin amiral gemisi olan ID.7, birkaç önemli kozla piyasaya çıkıyor. Birincisi, baştan sona müşteri talepleri göz önünde bulundurularak geliştirilen ilk ID. modeli olması… İkincisi ise, bir amiral gemisi olarak performans, teknoloji ve kaliteyi vitrine çıkarken; Porsche Taycan ile Tesla Model S gibi bu işin en iyilerini hedefleyerek, Tesla Model 3’e doğrudan rakip olarak hazırlanmış olması… Ayrıca; BMW i4 ve i5 ile Hyundai Ioniq 6 gibi modeller karşısında da güçlü bir alternatif olmayı amaçlaması…

Ancak, Türkiye lansmanında kullanırken, Amerikanvari tasarımı, yumuşak fren hissi, “haptic” ve dokunmatik kontrollerinin biraz duyarsız olduğunu da göz ardı etmeyerek eleştiriyorduk…

Tasarım açısından ID.7, 3 metrelik upuzun dingil mesafesine rağmen göze batmayan bir görünümünü, başarılı bir 0.23 sürtünme katsayısıyla açıklıyor. Bunun için de klasik “3-box” tasarımından biraz fazla ödün verilerek, sedan formundan yüksek bir liftback ile fastback arasında bir şekle kavuşturulmuş. Önde motor olmamasının avantajını kullanarak nispeten kısa bir kaput tasarımı benimsenmiş ve Tesla’lardan bile daha aerodinamik ve yuvarlak hatlara sahip olmuş.

SIKICI DEĞİL AĞIRBAŞLI TASARIM

Her ne kadar bir “amiral gemisi saloon” olsa da ID.7, Arteon’un duruşundaki otoriter havaya sahip değil. Yine de sıkıcı değil; daha çok ağırbaşlı bir tasarım dili benimsenmiş gibi… Ancak, önümüzdeki yıl gelecek olan ID.2 için yaratılmış daha vurgulu dizayn kimliğinden ID.7’nin mahrum bırakılması düşündürücü… VW logosu olmasa, birçok Çinliye de benzetilebilir… Eğer imaj odaklı modellerle rekabete girecekse, tüm ciddi rakipleri karşısında daha fazla karaktere sahip olması gerektiğini düşünüyoruz…

ID.7 Pro S, 86 kWh kapasiteli bir batarya ve 210 kW üreten yeni AP550 e-motor ünitesiyle pazara girdi.

Gücü teknik olarak fazlasıyla yeterli olsa da, sürüşlerimizde ID.7’nin performans hissiyatının 286 HP değerin ötesine geçtiğini fark ediyorduk. Anında ve kesintisiz 545 Nm’lik torkuyla 2,3 ton taşıyan e-motor, 0-100 km/h için 6,6 saniyelik güçlü ivmelenmesini, 185 km/h maksimum hızına doğru daha da artırıyordu.

Verimlilik açısından WLTP verilerinin biraz fazla iyimser olduğunu söylemeliyiz. Gerçekleştirdiğimiz karma sürüşlerde 50 km kat etmek için 80 km’lik menzil tükettiğimizi gördükten sonra; şehir içi kullanımda 844 km, normalde de 697 km menzil sağlanmasının pek olası görünmediğini belirtelim. Ancak iyi bir eko-sürüş alışkanlığı ve uygun hava koşullarıyla ortalamada 450 km menzili tutturmanın hiç zor olmayacağını da söyleyelim… Ki, 2024 EcoBest Challenge’taki gerçek menzil test sonuçlarında 77 kWh bataryalısıyla bile 476 km’yi raporladığımızı hatırlatmam gerekiyor. ID.7, 11 kW’lık AC’de %0’dan %100’e 9 saatte şarj olmasının yanında; 200 kW’a kadar hızlı şarj desteğiyle bataryasını %10’dan %80’e yaklaşık 26 dakikada doldurabilirken, 10 dakikalık maksimum DC şarjda menziline 244 km ekleyebiliyor…

En yeni teknolojileri taşıyan e-motoru ve arkadan itiş dinamiği olsa da kesinlikle bir sportif sedan olmayan ID.7, direksiyon ve şasi arasında ilginç bir kopukluk hissettiriyor. Dolayısıyla BMW i4 ve i5’lerdeki gibi bir sürüş deneyimi beklememek gerektiğini de notlarımıza alıyoruz… Fakat ID.7, genel anlamda konforlu bir sürüş sunuyor. Yüksek sürüş pozisyonu ve geniş camlar sayesinde yol hakimiyetiniz çok iyi. Aynı zamanda suspansiyon rahatlığına rağmen gövde kontrolü tatmin edici.

ID.7’nin iç mekanı ise, Volkswagen’in geçmişteki iyi kalite anlayışını yeniden canlandırmış gibi görünüyor. Malzeme kalitesi hissedilir şekilde daha iyi, alan kullanımı ise gerçekten başarılı… Ancak sürüş pozisyonu biraz daha aşağıda olabilir miydi, diye aklımızdan geçiyor… Arka kısımda ise şaşırtıcı diz mesafesi, alçalan tavan çizgisi nedeniyle sınırlanan baş mesafesiyle tezat oluşturuyor. Hemen, ID.7’nin optimum şeklinin Tourer versiyonu olacağı ve Passat Variant’ın da sedanından çok daha yakışıklı olduğunu mırıldanıyoruz… Fakat bu fastback haliyle bile bagaj kapasitesinin etkileyici 532 litrelik hacmi, rakiplerinin önünde ve geniş yükleme açıklığı sayesinde çok daha kullanışlı….

15 inçlik dokunmatik ekran, VW’nin yeni kullanıcı arayüzüyle birlikte oldukça gelişmiş ve sezgisel bir deneyim sunuyor. Ayrıca, artırılmış gerçeklik destekli ön cama yansıyan HUD, navigasyon sırasında yön okları ve yol çizgileri göstererek sürücüye büyük kolaylık sağlıyor. Şerit takip uyarı çizgilerini bonus olarak artılarına ekleyelim… Ancak, dokunmatik sıcaklık ve ses kontrolleri gibi detayların, biz eski nesil sürücüler için kolaylaştırılmasını rica edelim…

ID.7, ID.Light akıllı farları ve LED ışık şeritleri hariç çok gösterişli bir havaya sahip olmasa da, VW’nin Passat efsanesini unutturacak kadar kalite, teknoloji ve sürüş konforu açısından çok daha yüksekte bir araç… Üstelik yeterince zaman ve çaba harcandığında ID. ailesinin ne kadar iyi olabileceğini kanıtlayan ve geleceğin elektrikli VW’leri için iyimser olmamızı sağlayan, pratik, kullanıcı dostu, huzur veren bir Alman…