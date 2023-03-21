Esneklik başlığında, dar virajlı dik dağ rampalarında bile daha kolay manevra, daha dinamik sürüş ve daha ucuz ve hatta ücretsiz park yerleri, uzun güzergahlarda tek gecelik konaklama için daha pratik kullanım, kamping alanına girme zorunluluğu olmama gibi avantajlarıyla motorlu “ev”lerden bahsetmek istiyorum.

Şehir içlerindeki bazı yolların gezi treylerlerine yasak olması da, sürüş sırasında çekilen karavanın içinde güvenlik sebebiyle oturulmaması gerektiği de, “motorhome”ların tercih nedeni oluyor.

70 yıllık Alman karavan üreticisi Erwin Hymer’ın kurduğu Premium Hymer Motor Caravans, dünyanın önde gelen hobi araçları üreticilerinden biri olan THOR Industries’in yan kuruluşu…

Hymer’in son yıllarda dünyada en çok tasarım ödülü toplayan modeli ise, Venture S… Pnömatik tavanı ve güneşlenme terası olan bir lüks arazi “motorhome”u, 225 b in Euro’luk baz fiyatıyla aslında bir gerçek ev kadar pahalı… Fakat bir o kadar da güzel… Tamamen yeni bir araç kategorisi tanımıyla tasarım ve işlev açısından en yüksek talepleri karşılayan yenilikçi bir motorlu karavan olan, farklı görünümdeki dar gövdeyi geniş iç alanla birleştiren yepyeni standartlarda, özel olarak donatılmış, tam özgürlüğe direksiyon çevirebileceğiniz bir arazi aracı…

Benzersiz yükseltilebilir çatı katına doğru entegre merdiveni ve motoryat tarzı katlanır arka terası olan, OffRoad görünümüyle göz alıcı Hymer Venture S, dört tekerlekten çekiş sistemiyle de daha “ileri”ye gidilebilecek farklı bir model fikri…

Dar banyosu, fonksiyonel depolama ve çalışma alanları, açılır tavana monte edilmiş üç adet 115 W panelli standart güneş enerjisi sistemi, sıcaklık düzenleyici özel boyasıyla çok iyi dizayn edilmiş. 6.45 m uzunluk, 2,16 m genişlik ve 3,07 metrelik yüksekliğiyle 4.1 tonluk toplam ağırlığı ve dört kişilik yer sunması, oturma alanı ile banyo arasında yerden tavana 30 cm genişliğinde dolabı, bagaj kapağında uygun taşıyıcı ray sistemlerle bisiklet ve diğer spor malzemelerinin taşınabilmesi de, özellikleri arasında… Tekne stili gövdenin arka köşelerinde kıvrılan kavisli geniş camları, geniş açılan bagaj kapağı sayesinde ferah arka oturma grubunun manzaralı odaya dönüşmesi, gerçek cam panorama pencereleri ve hatta bagaj kapısı açıldığında dışarı çekilebilen bir dış merdiven ile bir veranda oluşturulabilmesi, bambu kaplı kapağın lüks bir yatta olduğu gibi özel bir güneşlenme terasına dönüşmesi de, şaşırtıcı… Oturma grubu masası, katlanıp alçaltılabiliyor ve sağdaki bankın altına itilebiliyor. Sörf tahtalarını bile koridorda dört ayrı kanala koyup taşıyabiliyorsunuz…

Antibakteriyel yüzeyli ön taraftaki mini mutfağın duvarları, siyah alüminyum ince çizgiler gibi korkuluklarla ve dekoratif ahşap panellerle kaplanmış. Kancalara ve raylara baharatlıklar, tepsiler, hoparlörler, mini projektörler ve ekranlar gibi çeşitli aksesuarı takabiliyorsunuz. Bir çekmece ve takılabilir doğrama tahtası ile genişletilebilen tezgahı, ipeksi ancak çizilmeye dayanıklı, parmak izini önleme etkisine sahip özel bir malzeme ile kaplanmış. Entegre 115 litrelik kompresörlü buzdolabı da cabası…

MOBİL EV

Bu zevkli tasarımda çatı katına çıkan merdiven aynı zamanda saklama bölmeli bir duvar ünitesi olarak düşünülmüş. Hava yastıkları gibi şişen şiltesi, hava aralıklı soğuk köpük katmanlarına sahip duvarlarıyla son derece sağlam tekstil malzemeden yapılmış yükselen çatısı, bir cep telefonu uygulamasıyla kontrol edilebiliyor ve daha yumuşak veya daha sert şişirilebiliyor. Yatma yüzeyinin uzunluğu 2,1 ve genişliği 1,48 metre… Ayrıca eşya rafı, çoklu ışık anahtarı ve 230 Volt, 12 Volt, USB-A ve USB- C soketlerine de üst katta yer verilmiş.

Geniş havalandırma açıklığı, yemyeşil mansard çatıda klostrofobiyi sorun olmaktan çıkarıyor. Yatağın ayakucunda 80 santimetre ve başucunda 1,5 metrelik tavan boşluğu, hava alma ve dışarıyı izlemek için açılabilen büyük folyo penceresi, ayrıca kış aylarında kullanılmak üzere sineklik ve termal mat bulunuyor.

Aşağıdaki aynalı lavabo, kasetli klozet, pencere ve duvar dolabı da kompakt odaya zekice yerleştirilmiş. Döner bir makyaj masası duvarı ve koridora çekilebilen bir sıhhi oda cephesi de fark ediliyor. Lavabo duvarı klozetin üzerine ve banyo ön duvarı koridora çekilip, duşun derinliği 41 santimetreden 82 santimetreye iki katına çıkarılıyor. Ayrı bir duş armatürü ve duş jeli ve el bezleri için iki saklama tepsisi, ekipmanı tamamlıyor.

Dışarıya çekilebilen ayakkabı raflı gardıroba ve sol koltuk göğsündeki çekmeceye ek olarak, sürücü kabininin üzerinde seyahat için gerekli malzemeleri saklamak için üç keçe sepet bulunan geniş açık bir bölme ve döndürülen yolcu koltuğunun önündeki yukarı katlanan küçük masasıyla küçük bir çalışma istasyonu da Hymer Venture S’in şık ayrıntıları…

Ocağı besleyen beş kiloluk gaz deposu, tatlı su için doldurma ağzı, aksesuar için saklama bölmesi, açık hava duşu ve elektrik prizi ile katlanır kamp mobilyaları kutusu, aracın dışına eklenmiş. Su tesisatı için alçaltılmış, yalıtımlı bölmeler ise zemine yerleştirilmiş.

18 inç AT lastikli, 190 HP 400 Nm 1.950 cc dört silindirli turbo dizel motorlu, 9-ileri otomatik şanzımanlı, dingil mesafesi 3.665 mm’lik dört çekerli bu Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI araca koltuk ısıtması, aydınlatmalı elektrikli tente, stand destekleri, fan davlumbazı, eşya gözüne uygun masa ve 2 sandalye, seramik tuvalet, tuvalet havalandırması, 6 kW ısıtma, 1.800W yerden klima, mini projektör ve perde opsiyonel olarak eklenebiliyor.

Hymer akıllı akü sistemi ve 320 Ah lityum pilleriyle Venture S, 10 güne kadar kendi kendine yeterli olabiliyor. 120 litrelik tatlı su deposu, iki brülörlü gazlı ve indüksiyonlu ocağı, ön camın üzerindeki LED ışık çubuğu, geri görüş kameralı MBUX sisteminden aktif mesafe ve şeritte kalma gibi sürüş asistanına kadar Mercedes’in en modern elektroniğiyle de Venture S, zeka dolu fikirlerle doldurulmuş bir model…

Güneşlenme teraslı iki katlı bu arazici Hymer, teraslı arka oturma grubuyla keyifli bir kamp aracı… Hareketli tatiller kadar “dışarda” konaklama zorunlulukları için çok iyi bir mobil “ev”…