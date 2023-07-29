Idris Elba ile gökyüzüne

CANAN DEMİRAY

Stresli bir yolculuğa hoşgeldiniz. Idris Elba’nın canlandırdığı karakter Sam Nelson Dubai’de. Memleketi Londra’ya Kingdom Airlines’ın KA29 uçuşuyla dönmek için havaalanında, uçağa doğru giderken yüzünde durgun bir ifade, aklında düşünceler. Eski eşine attığı mesaja beklediği karşılığı bulamamanın umutsuzluğu içinde, uçaktaki koltuğuna yerleşiyor. Kimseyle uğraşacak hali yok, bir an önce yolculuk geçsin bitsin istiyor. Ama bu sefer çok mümkün olmayacak gibi. Bu sırada uçağa gelen diğer yolcuları görmeye ve tanımaya başlıyoruz. Biraz insanın aklına Lost’u getiriyor. Merak etmeyin bu uçak ıssız bir yerlere düşmüyor ama bir grup suçlu tarafından kaçırılmak üzere. Kalkıştan kısa bir süre sonra Sam iki yolcunun hal ve tavırlarından şüphelenmeye başlıyor. Ardından yolcular arasından bir genç kızın tuvalette bulduğu bir mermi olaylar zincirini tetikliyor ve dakikalar sonra beş hava korsanı uçağın kontrolünü ele geçirmek üzere harekete geçiyor. Sam’in ne iş yaptığı bilmiyoruz ama kulağı açık ve etrafında olup biteni hızlıca kavrayabilecek kadar zeki bir gözlemci. Peki bu becerilerini aksiyona çevirebilecek mi? Tüm yolcular paniğe kapılırken, Sam sakin. Korsanlara fiziksel olarak müdahale etmeyi planlayan birkaç yolcu aralarına katılması için kendisine sorduğunda onları sakinleştirip durduruyor, korsanların kim olduklarını bilmeden harekete geçmenin doğru olmayacağını konusunda ikna ediyor.

Kokpitin kapısının, uçağın içinde ne olursa olsun hiçbir koşulda açılmaması gerektiğini artık şu yaşımıza kadar izlediğimiz uçakta geçen tüm filmlerden biliyoruz. O kapı açılırsa uçağı ele geçirenler her şeyi yapabilir. Pilot önce Dubai’ye uçakta bir güvenlik tehdidi olduğu söylese de sonra yanlış alarm olduğunu söylüyor. Böylesine stresli bir durum sevdiğiniz birinin yaşamı söz konusu olunca doğru karar verebilmeyi etkileyebiliyor. Zaten durum da bu yöne doğru evriliyor.

Bu sırada Sam Nelson’un suçlulardan saklayabildiği telefonundan dışarıdaki dünyaya haber vermek için kısıtlı bir zamanı var, o da şansını eski karısına haber vermekten yana kullanıyor ve ardından bağlantı kesiliyor. Burada Sam’in işini öğreniyoruz, o bir arabulucu. Büyük şirketlerin birleşme veya devralma konularında müzakerelerde güvendiği bu işleri yürütmede en iyisi. İşte mesleki deformasyon onun yüksek baskı durumlarında sakin kalmayı başarmasını sağlıyor ve uçağı ele geçiren korsanların elebaşına kendini tanıtmaya karar veriyor. Tek dileğinin ailesine dönebilmek olduğunu, kimsenin umurunda olmadığını ve bunun için de kendilerine yardım etmek istediğini söylüyor. Korsanların yerinde olsanız onun hayatta kalmak istediği için bencilce davranan bir adam olarak tüm yolculara ihanet etmeye hazır olduğuna inanır mısınız? İzleyip görme zamanı.

GERÇEK BİR UÇAKTA GİBİ

Neredeyse tamamı tek bir mekanda geçen dizide izleyicileri çekimin hareket halindeki gerçek bir uçakta tamamlandığına ikna etmek için oldukça iyi bir tasarım yapılmış. Andrew Purcell ve Hijack’in tasarım ekibi başarıyla 200 kişinin hareket edebileceği, kokpitin aviyonikleri gerçek bir uçuş simülatörüne donatıldığı, aydınlatmadan dramatik kamera kurgularına kadar gerçeklik düzeyini sağlamış.

‘Hijack’in yapımcılığını, Emmy Ödüllü yönetici yapımcılar Jamie Laurenson ve Hakan Kousetta üstleniyor. Idris Elba’nın kurucusu olduğu Green Doors Pictures ile Arsene Lupin’den ilham alan keyifli dizi ‘Lupin’in yaratıcısı George Kay, dedektifler ve şüpheliler arasında geçen zihinsel çatışmaya odaklanan başarılı yapım ‘Criminal’daki yaratıcı ortağı Jim Field Smith yapımı ilk olarak kurgulayanlar.

HAVADA 24 KOKUSU VAR

Teröristlerle mücadelede bir marka haline gelen Jack Bauer ve 24 dizisiyle tanıştığımız gerçek zamanlı dizi konsepti burada da karşımıza çıkıyor. Gerçek zamanlı yedi bölümden oluşan dizide Dubai-Londra uçuşu gibi yedi saat kalmaya hazır olmalısınız. Elba’nın canlandırdığı Sam karakterinin daha önce farklı yapımlarda izlediğimiz kahramanlardan farkı, klasik bir aksiyon kahramanı olmaması. Onun krizleri çözmedeki başarısı kaslarında değil aklında saklı. Bir solukta oturup izlemeye uygun dizinin şu an altı bölümü yayınlandı ve final bölümü 2 Ağustos’ta yayınlanacak. Yaz sıcağında evinin konforunda aksiyon ve gerilime dalıp kaçmak isteyenler için ideal bir yapım olan Hijack’te ayrıca Christine Adams, Max Beesley, Jasper Britton, Harry Michell, Aimee Kelly, Mohamed Elsandel ve Ben Miles da rol alıyor.

UÇUŞ MANİFESTOSUNDAKİ YILDIZLAR

Peaky Blinders’da Winston Churchill olarak gördüğümüz İngiliz aktör Neil Maskell uçaktaki korsanların elebaşı rolünde. The Boleyns mini dizisinde Queen Elizabeth I’i canlandıran Kaisa Hammarlund, burada yardımcı pilot rolünde karşımıza çıkıyor. Bu uçağı sağ salim yere indirmek ve suçluları yakalamak kime düşecek? ‘The Good Wife’ın Emmy ödüllü oyuncusu Archie Panjabi uçak kaçırıldığında yerde bulunan ve soruşturmanın bir parçası olan terörle mücadele görevlisi Zahra Gahfoor rolüyle bu görev için biçilmiş kaftan. İngiliz dizilerinin başarılı kadın oyuncularından Eve Myles ise İngiliz hava trafik kontrolörü olarak karşımıza çıkacak.