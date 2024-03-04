“İhracatta önemli hamlelerimiz var”

Faaliyetlerine 2007 yılında başladıklarını sonrasında ise anonim şirket olarak devam ettiklerini ifade eden Vencotek Genel Müdürü Sezai Özcan, 2020’de yat sektörüne giriş yaparak bu alanda önemli girdiler elde etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Özel sertifikalı ürünlerle yat pazarında aktif olmak istediklerine dikkat çeken Özcan, “2020’de yat pazarına girişi yaparak bu sektördeki iklimlendirme ürünlerinde daha fazla yer almak istiyoruz. Bu kapsamda, yatiçi damperler ve elimnatörler ürettik. Eliminatör dediğimiz ürün hem dışarıdaki hava miktarını belirlerken hem de deniz buhranın geminin içerisine girmesini önleyen bir sistemden oluşuyor. Yangın damperi ise ısının başka bir alana geçmesini önlüyor” dedi. Yangın damperinin son sertifikasını 2019 yılının aralık ayında aldıklarına değinen Özcan, bu ürünü MED A-60 Sertifikasıyla dünyada imal eden üç firmadan birisi olduklarını söyledi.

Geliştirilen ürünlerin uluslararası pazarda talep görmesi açısından bazı ürünlerle ilgili sertifikasyon sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Özcan, 2022 Yılında sertifika sürecini tamamladığımız ‘’Non Sparting Aksiyal Fan ‘’ ürünümüzün üretimi devam etmekte dir.Hem üretim hem de proje çözümü konusunda önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Özcan, “Yurtiçinde önemli tersanelere HVAC ürünleri tedarik ediyoruz. Ayrıca ihracat ayağında da önemli hamlelerimiz var. Başta Rusya ve Arabistan olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Pakistan, İtalya, Ukrayna, Hollanda, Venezuela ve Norveç gibi ülkelerdeki çeşitli işbirlikleriyle ürün ve hizmetlerimizi ihraç ediyoruz” bilgisini verdi.

Firma olarak 2024 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Özcan, “2023 yılını ele aldığımızda belirlediğimiz hedeflerin yüzde 92’lik kısmına ulaştık. 2024 yılı için bir değerlendirme yapacak olursak, piyasada değişen koşulları dikkate alarak hedeflerimizde revizelere gittik. Bu kapsamda firmamızın 2024 ciro hedefi 2,5 milyon dolar” dedi. Yaptıkları üretimlerde yüzde 50’ye yakın bir katma değer yarattıklarını ifade eden Özcan, ana sanayide faaliyet gösteren tersane ve armatörlerin gemi yan sanayisindeki firmaları desteklemesiyle hem yerlilik hem yan sanayi iş hacminde önemli kazanımların elde edileceğine işaret etti. Sektörde artan maliyetlere bağlı olarak düşük karlılıklarla proje aldıklarını ifade eden Özcan, orta ölçekli firmalara daha fazla destek verilmesi gerektiğini ve bu konunun sürdürülebilir büyümede önemli bir yere sahip olduğunu sözlerine ekledi.