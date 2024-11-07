İkonik hali kadar heyecan verici: Ford Capri

OKAN ALTAN

Ford’un Avrupa Model E birimi, VW MEB tabanlı ikinci elektrikli modelini, 55 yıl önce ilk kez banttan inen ünlü bir Coupé klasiğinin adıyla yollara çıkarıyor. 627 km’ye kadar menzil sunan iki güç aktarma organı ve iki donanım seviyesiyle bu modelin ismi, Capri!..

Ford’un binek otomobillerinde biraz uzun süren sessizliği sonrası şimdi ardı ardına yenilikleri geliyor. Tam elektrikli Avrupalı Explorer’ın üretim başlangıcının hemen ardından Capri’nin prömiyeri, 1969’dan 1986’ya kadar Ford’un Almanya ve İngiltere’de banttan indirdiği iki kapılı kompakt spor Coupé’nin popüler günlerini adeta geri çağırıyor. Çekici tasarımı, geniş donanım yelpazesi ve uygun fiyatları ile büyük bir hayran kitlesi edinmiş olan eski Capri’nin aynı rüzgarı, bakalım yeni Capri’de de yakalanabilecek mi?

38 yıllık aradan sonra ikonik Capri ismini ve ‘Dog Bone’ panjur formunun modern bir elektrikli SUV’da yeniden canlandırma işinin zorluğunu anlatıyor, Ford Avrupa Binek Otomobiller Baştasarımcısı Murat Güler. Fakat, 0,26’lık aerodinamik katsayısıyla şık tasarımı, zarif hatları ve pratik kullanımıyla dikkat çeken yeni Capri’nin ilk sürüşlerinde her ne kadar geçmişteki iki kapılı Coupé tasarımından uzak olsa da, bu modelin Ford’un SUV pazarındaki rekabet gücünü artıracağına hemen ikna olabildik.

2 tonu aşan ağırlığa sahip yeni Ford Capri, 4.624 mm uzunluk, yan aynalarla birlikte 2063 mm genişlik ve 1626 mm yükseklik ölçüleriyle dış tasarımında 1969 modelinin ikonik hatlarını modernize etmiş, iki kapıdan dört kapıya geçiş yapmış, C sütunundaki eğim ve gerideki alçalan tavanıyla da geçmişe selam vermiş. Standart olarak 19 inç jantlara sahip modelin Premium versiyonunda 20 inçleri de görebildik.

0-100 km/h hızlanmasını 6.4 saniyede tamamlayan 135 kW şarj kapasiteli 77 kWh bataryalı 210 kW 286 HP 545 Nm arkadan itişli ve akselerasyonu 5,3 saniye olan 250 kW 340 HP 679 Nm dört çekerli olarak iki farklı e-motor sistemiyle de performansta geçmişin ruhunu taşıyan yeni Capri, 79 kWh kapasiteli bataryasında 11 kW AC veya 185 kW DC hızlı şarj kabiliyeti sunuyor. %10-80 aralığına 26 dakikada ulaşabiliyor. Ford’un Türkiye için avantajlı olabilecek 52 kWh’lik daha ekonomik bir versiyonu da yakında sürpriz olabilir.

İç mekan tasarımında Avrupalı yeni Explorer ile birçok ortak özelliğe sahip olan Capri’nin 14.6 inçlik merkezi dokunmatik ve hareketli ekranı ve altındaki ‘özel’ ve gizli saklama alanı, 570 ila 1.510 litre arasında değişen bagaj hacmi, 17 litrelik derin bir orta konsol cebi ve sürücü için masaj fonksiyonu, sessiz ve rafine elektrikli ve uzun aile yolculukları için konfor sağlayacak.

En güncel güvenlik ve sürüş destek sistemleri arasında çarpışma uyarısı, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanının yanında 360 derece kamera ve park asistanı gibi donanımı da eksiksiz hazırlanmış. Sürüş modlarından Spor modu seçildiğinde gaz pedalı daha hassas hale geliyor ve klasik Capri’lerin sürüş keyfi yaşanabiliyor.

Geçmişin ruhunu modern teknolojilerle birleştirmek isteyen Capri’nin düşük siluetli SUV tasarımı ve sportif performansının, aslında çok geniş iç hacmi ve yenilikçi teknolojileriyle birleşmesi, ailelerin kullanımı için de cazip bir seçenek olacağını tahmin edebiliyoruz. 6 farklı göz alıcı renk seçeneğinden sarı ve mavi, favorimiz oldu…

Ford’un Köln Elektrikli Araç Merkezi’nde üretime başlanmasıyla birlikte, yeni Capri Avrupa genelinde yeni bir neslin ilgisini çekmek için yola çıkıyor. Girişteki 41.390’dan Bang&Olufsen’li 51.950 Euro’ya büyüyen fiyat etiketleri hariç, ‘cool’ tarzına kendimizi kaptırdığımızı da itiraf edelim.