“İlk albümdeki zorluklar yoktu”

Ece ULUSUM

Solo kariyerindeki yolculuğunu ‘Maksadım kendimi zorlamak ve aşmak’ diye anlatıyor Ari Barokas. Duman ile ve kendi solo kariyeriyle konser takvimlerine devam ediyor ancak bir süredir üretimlerini dinleyicisiyle paylaşmıyordu. Bu ay müzisyen üçüncü solo stüdyo albümünü yayınladı. Bu albümle dinleyici, dediği gibi kendini zorladığını ve aştığını görebiliyor. Zira Barokas, kendi şarkıları yerine efsane türkü ve şarkıları yeniden yorumluyor.

Nesimi Çimen, Özdemir Erdoğan, Fikret Kızılok, Neşet Ertaş, Tayfun Karatekin, Mahzuni Şerif, Hasan Hasgüler ve Aşık Veysel’in eserlerinin yer aldığı albümdeki tüm düzenlemeler Ari Barokas imzasını taşıyor.

Albümü hakkında müzisyenle kısa bir sohbet ettik.

Açıkçası 2018 sonrası sözleri ve bestesi size ait bir EP ya da albüm bekliyordum. Sözleri ve müziği size ait bir albüm var mı yakın zamanda planda?

Şu an daha bu albüm yeni çıktı. İleriki zamanlarda neden olmasın, isterim tabii elimdeki eski veya yeni şarkılarımı değerlendirmeyi. Ama, hem ‘Lafıma Gücenme’ albümündeki hem de ‘Bu Toprak Senin’ albümündeki parçaları konserlerde seyirciyle bol bol buluşturmak ilk hedefimiz.

Bu albüm fikri nasıl ortaya çıktı? Ara ara konserlerde işitiyorduk bazı türküler aslında.

İlk olarak bu albüm fikri, konserlerde çaldığımız cover şarkıların ve türkülerin kayıtlarını alarak ortaya çıktı. Kaydını yaptığımız 11-12 tane eserden 4’ü türkü, 4’ü şarkı olmak üzere 8’ini yayınlamaya karar verdik.

Albümünüzde çok kıymetli eserler var, keşif ve seslendirilecek eserlerin seçim süreci nasıl geçti? Albümde olmasını istediğiniz parçaların ortak özelliği nedir?

‘Lafıma Gücenme’ albümünün yayınlanmasından sonra, konserlerimizde albüm şarkıları dışında da bir şeyler çalmak gerekiyordu. Benim zaten evde kendi kendime çalıp söylemekten keyif aldığım birçok eseri provalarda birlikte olgunlaştırıp sahneye taşıdık. Sonra bu eserlerden bir kısmı albüme girdi, bir kısmı da konser listemizde kalmış oldu.

Albümde yer alan her ismin yoğun konser ve stüdyo takvimi vardı. Bu tempolu süreç albümün çıkış süresini etkiledi mi?

Herkesin oldukça yoğun takvimi olduğu doğru. Ama bunun pek bir önemi yok.

Bu albümde de prodüktörlüğü siz üstleniyorsunuz. İlk albümde mix aşamasında tek başına karar vermeye alışık olmadığınızı grupla karar vermeye alışık olduğunuzu söylemiştiniz. Bu albümde o ruh halini kırdınız mı?

Bu albümde ses mühendisimiz Berk Kula ile kayıtları ve mix’leri gerçekleştirdik. Berk ile uzun zamandır birlikte çalıştığımız için burada da birlikte kafa kafaya vermek keyifliydi. Kayıtlardan mastering’e kadar hep olayın içindeydi. Kaydedilen parçaların düzenlemeleri de sahnede icra edildiği için zaten hazırdı. İlk albümdeki zorluklar yoktu diyebilirim.

Albüm kapaklarının artwork kime ait? Albüm kapakları tasarım sürecinde ne kadar etkin oluyorsunuz?

Kapak tasarımları her iki albümde de, hatta ‘stüdyodan konser’ albümü de dahil Alican Tezer tarafından yapıldı.

Duman’daki Ari Barokas ile solo çalışmalar yapan Ari Barokas arasındaki farkı dinledikçe keşfediyoruz. Ancak her ikisi arasındaki ortak özellik nedir?

Aynı kişi olması.