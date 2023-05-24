İlk tam elektrikli Jeep

VİRAJ – OKAN ALTAN

Avrupa’da Yılın Otomobili dahil olmak üzere 2023’de şimdiden çok önemli uluslararası ödüllere layık görülen Jeep’in en küçüğü ve ilk tam elektriklisi Avenger, kompakt boyutlarına rağmen teknolojik özellikleriyle Jeep’in genel karakterinden eksiğe sahip değil…

Jeep DNA’sı nedir diye sorulsa, akla önce tasarım, tarz, işlevsellik ve sağlam arazici teknik gelir… Tüm tasarımı ve geliştirilmesi de o yönde, hatta tam 80 yıl önceki ilk Willys MB’nin ruhu canlandırılacak şekilde yapılmış…

Avenger, 2030 yılında sıfır emisyonlu lider SUV markası olma yolunda ürün gamını tamamen elektrikli yapacak olan Jeep’in küresel elektrifikasyon stratejisinin de önemli bir adımı… Ayrıca gelecek yıl tüm Jeep ürün gamındaki en çok satan model olması da beklenirken, 2026 yılına kadar dört BEV modelin ve 2030 yılından önce Avrupa’da sadece tam elektrikli Jeep’lerin de öncüsü…

Bir küçük elektrikli SUV olarak metropollerde ‘cool’, arazide de eğlenceli iddiasındaki Avenger, muhtemelen 130 HP 1.2 Turbo motorlu Mild Hybrid, 4xe ve tam elektrikli olarak ‘bestseller’ olmak için Stellantis’in 400V’luk CMP2 yeni platformunun tüm seçenekleriyle donatılıyor…

Daniele Calonaci çizgileriyle baştan aşağı İtalya’da tasarlanan, 110 bin kapasiteyle Polonya’da Thchy fabrikasında üretilmeye başlanan B-segmenti bu Avrupalı Jeep, çevikliği ve 4,08 metreyle Renegade’ten daha dinamik ve 16 santimetre daha kısa…

Kavisli 7’li panjuru, kısa apron çıkıntıları, klasik trapezoid açılı geniş çamurluklar ve arazi tipli gövde parçalarıyla dikdörtgen çerçevede gömme LED farları ve düz hatlarıyla tam bir Jeep, hatta Longtitude, Altitude ve Summit paketlerinin yanında mavi çeki halkalı ve özel kompetisyon etiketli ekstra Mopar donanımıyla da markasının tüm ‘hava’sına sahip.

20 derecelik yaklaşma, 32 derece kaçış ve 20 derecelik rampa açılarıyla 200 mm’lik yerden yüksekliği, maceralarda korunmak için aracın etrafını saran çizilmelere dayanıklı alt koruma kuşakları, henüz eCMP2 platformunun ilk dört çekerlisi gelmemiş olsa da kar çamur kum gibi 6 farklı sürüş programı ayarlanabilen Selec-Terrain sisteminin standartta olması, bu ‘bebek’ Jeep’in hafif arazi gezilerinden ötesine ilerleyebileceğine işaret ediyor. Arka aksta ayrı bir e-motorla daha sonra yollara çıkacak elektrikli dört tekerlekten çekişli Avenger’ın B-segmenti için benzersiz bir seçenek olacağını da ayrıca belirtelim…

ŞEHİR İÇİNDE MAKSİMUM 573 KM İDDİASI

İlk etapta 115 kW yani 156 HP ve 260 Nm torklu öndeki e-motor, yüzde 20’den 80’e 24 dakikada şarj olabilen 51 kWh’ı kullanılabilir brüt 54 kWh 17 modüllü lityum iyon batarya, 11 kW AC ve 100 kW DC şarj imkanları, yaklaşık 390 km menzil, yokuş iniş ve kayma kontrol sistemleriyle yüksek çekiş yetkinliğiyle sunulan Avenger’ın 4xe hali adeta bir minik TrailHawk olabilir… Fakat maksimum hızın 150 km/h ile sınırlı kalacağını da belirtelim. Menzil rekoru kırmak isteyenler için de şehir içinde maksimum 573 km iddiası bile var…

Kabin içinde trafik işaretlerini tanıyan ve kablosuz akıllı telefon bağlantılı çevrimiçi bilgi-eğlence sistemi 10,25 inçlik dokunmatik merkezi ve sürücü iki ekran, eşya konulabilecek içbükey hattı olan renkli bir trim şeridi, fonksiyonel ambiyans aydınlatma, ilk göze çarpanlar… Daha dikkatli bakıldığında tek vitesli şanzıman ve ikincil işlevler için iki sıra düğme, 12 widget’li kaydırmalı 5 sayfalı menü navigasyonu, orta konsolda normal motorlusunda vites kolunun oturduğu yerde iPad kılıflarını anımsatan manyetik bir katlanır mata sahip büyük göz dahil önde 34 litreye ulaşan 580 pinpon topunun sığabileceği eşya saklama alanları ve rahat baş mesafesi fark ediliyor…

Elektrikli kapağı olan 1.000 mm genişlik ve 720 mm yüksekliğe sahip 355 lt’lik bagaj, 1250 desimetreküplük maksimum yükleme imkanı, ısıtmalı yumuşak koltuklar, sıkışık trafik destekli Level 2 sürüş destek sistemleri, ısı pompalı klimanın otomatik kontrolü, arkada yeterli diz mesafesi ve biraz sert plastik diğer notlarımızdı… Ayrıca 360 derecelik park sensörleri, 180 derecelik ‘drone’ görüşlü geri kamera, aluminyum jantlar, viraj aydınlatmalı LED sis farları, park sensörleri veya siyah tavanlı çift renkli seçeneği de cabası… Ön camındaki sağ üstteki yıldız noktalarına bakan sol alttaki teleskoplu çocuk figürü, tavanındaki uğur böceği kabartması, ön aşağıdaki klasik Jeep plaketi ve ortadaki pusula grafiği gibi detaylardaki hoşlukların yanında, panjur bölmelerine istenilen görsellerin konulabilmesi de keyifli…

İlk sürüşleri için gittiğimiz Malaga’nın virajlı tepelik yollarındaki dinamik performansında gergin yaylanmayan, salınma stresi yaşatmayan yol tutuşuna artı puan verirken; kafadan kayma eğilimine karşı ESP’sinin erken devreye girdiğini, fakat korkutmadan düzenleme yaptığını da not ettik. Kavramayı sürücüye hassasiyetle veren direksiyonu ise ayrıca beğendim.

4.084 mm uzunluk, 1.776 mm genişlik 1.528 mm yüksekliğinin altında 2.562 mm’lik dingil mesafesi, 1.536 kg ağırlığı, 0-100 km/h için 9 saniyelik hızlanma ve 30 ila 40 bin Euro arasında değişen Avrupa fiyatlarıyla elektrikli mini Jeep, herkesin sempatisini kazanacak…

Jeep’in tam elektrikli filosuna sırayla daha büyük OffRoader Recon, 600 km menzilli 0-100’ü 3,5 saniye olacak lüks elektriklisi Wagoneer S de katılacak… Fakat Türkiye’ye de Eylül ayında gelecek olan Avenger’ın Jeep markası için satış rekorları kıracağını tahmin edebiliyoruz…