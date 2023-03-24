İmparatorluğun kaderi ne olacak?

Canan DEMİRAY

Bilindiği gibi Succession, milyarlarca dolarlık medya ve eğlence şirketine sahip Roy ailesinin hikayesini anlatıyor. Hayatı boyunca çalışarak bir medya imparatorluğu kuran baba Logan Roy’un çocukları Kendall, Connor, Shiv ve Roman ile kurduğu ilişki, değişen iş dünyasında yerlerini bulma çabaları ve travmaları muhteşem bir anlatımla milyonları ekrana bağlıyor.

Medya imparatorları Sumner Redstone ve Rupert Murdoch’un röportajlarda, öldüklerinde ne olacağı sorulduğunda her ikisinin de ölmeyi planlamadıklarını söylemesi dizinin yaratıcısı Jesse Armstrong’a ilham kaynağı olmuş. “80 yaşından sonraki bu hırs, insanı nasıl bir hayata sürükler?”

ZALİMSİN BABA

İktidarına talip olan çocuğun olsa da bırakabilmek o kadar kolay değil. Yüzyıllarca krallarda gördük; büyük aile şirketleri de geçmişten geleceğe bunun yansımasını yaşatan kurumlar. Ana karakterimiz gaddar baba Logan Roy. Dünyanın onun etrafında döndüğünü düşünüyor, pek de haksız değil. 5 yıl önce, 80 yaşına girdiği o olaylı sabah tanıştık onunla. Yataklara düştü, o iyileşmeye çalışırken çocukları şirket içi kararlar almaya çalıştı ama Logan gölgesiyle bile işleri zora sokup hepsini titretti. Toparlanıp yeniden dümenin başına geçince ise ne kadar kinci ve zalim olabileceğini hepimize gösterdi.

Servetini çok çalışarak elde etmenin getirdiği kibirle Roy, ayrıcalıklı olduğunu düşündüğü çocuklarını cezalandırmaktan adeta zevk alıyor. Liderlik için fikri sürekli değişiyor çünkü hiç birine güvenmiyor, aklındaki soru “gerçekten her şeyimi onlara bırakmamı hak ediyorlar mı?”

DRAMANIN KAYNAĞI: AİLE İÇİNDEKİ TRAVMA

Roy ailesinin milyarlarca dolarlık medya ve eğlence şirketi Waystar Royco satılabilir, skandallar ortaya çıkabilir, hisselerinin değeri düşüşe geçebilir. Ama Succession’daki dramanın en büyük kaynağı bunlardan ziyade aile içi travmaları.

Daha ilk saniyelerinde, dizinin açılış jeneriğinde bizi karşılayan 8 mm’lik grenli görüntüler, Roy çocuklarının nasıl bir gerilim içinde büyüdüğünü ve dizinin gidişatında bizi bekleyenleri biraz dikkatli bakınca anlatıyor.

Anne ortada yok, baba ise büyük bir narsist. Böyle ebeveynlerin onayını alabilmek mümkün mü? Çocukların tümü baba Logan’ın sevgisini ve saygısını istiyor. Eğer hiç sorgulamadan asker gibi emirlerine uyarlarsa sevgi belki biraz görebiliyorlar ama Roy’un saygısını kazanmak o kadar kolay değil.

ZENGİNLİK DUYGUSAL AÇLIĞI TATMİN EDER Mİ?

Logan Roy sıkça küfür ederken göreceğiniz üzere sinirli, çevresine karşı mecbur kaldığı anlar dışında sevecen olduğu da pek söylenemez. Çocuklarını küçümsüyor, hiç birinden memnun değil.

Küçük oğlu Roman ebeveynlerinden kaynaklı travmalarının yarasını şakacılığa vurarak gizlemeye çalışıyor. Kızı Shiv’in travmayla başa çıkma mekanizması ise kavga etmek ve küstahlık. Tom gibi, kendisinden daha az zeki ve başarılı erkekleri tercih ederek üstünlük kurmaya çalışıyor. Büyük oğlu Connor, gerçeklikten kopmuş, şirketteki hırslı ortamdan uzak kalarak kurduğu garip evrende kendini korumaya çalışıyor. Kendall ise aldığı kararlarının arkasında ne kadar sağlam durmaya çalışsa da sürekli babası tarafından sindiriliyor. Sindikten sonra da içinde bulunduğu yoksunluğu en klişe denilebilecek yolla, uyuşturucuya sarılarak gidermeye çalışıyor.

İTTİFAK ÇÖZÜLECEK Mİ?

Roy çocukları babalarından en iyi şekilde nasıl intikam alacaklarının planını yaparken Kendall kardeşlerine yıllar içinde edindikleri rakip ve düşmanlardan yardım istemeyi öneriyor.

Büyük ağabey Connor’ı hem başkanlık yarışı hayalinin peşinde hem de uzatmalı sevgilisiyle nikah töreninde görüyoruz. Kardeşlerine “asi ittifak” lakabını takmasını Star Wars hayranları kaçırmamıştır. Bu durumda baba Logan da Galaktik İmparatorluğun başında oluyor elbet.

Ama ittifak çözülecek mi? Fragmanda bir başka ipucu baba Logan’ın, şirketin satışı için Roman’ı görevlendirdiği sahne.

Diğer çocuklarına şöyle sesleniyor: “Sizi seviyorum ama siz ciddi insanlar değilsiniz.” Acaba Roy kardeşler ağızlarıyla kuş tutsalar da ciddiye alınamayacaklarını anlayacaklar mı? Sonunda babaları Logan’ı devirebilecek mi?

SORULARIN CEVAPLARI BU PAZAR GELİYOR

Hem kendilerine hem birbirlerine o kadar güvensizler ki işleri zor. Her zamanki gibi uzun diyaloglar, satır aralarındaki mesajlar ve benzetmelerle bizi harika bir final bekliyor. Merak ettiğimiz soruların yanıtlarını bu pazar prömiyer yaptığında almaya hazır olun.

TOSKANA’DA KALMIŞTIK…

Succession’un 3. sezon finalini, Toskana’nın büyüleyici görüntüleriyle, annelerinin düğününün ardından yapmıştı. Kutlamalar sırasında Roy kardeşler, babalarının anneleriyle de işbirliği yaparak safdışı bırakıldıklarının şokuyla bize veda etmişti. Şirketleri Waystarco’nun satış sonrası Alexander Skarsgard tarafından canlandırılan Lukas Matsson’ın kontrolüne geçmesi, ailenin kültürel ve politik ağırlıklarının kısıtlanacağı bir gelecek anlamına geliyor. Logan tarafında duran Damat Tom ve kuzen Greg’in şirket için çok daha iyi konumlarda olacağını öğrendik ama Kendall, Roman ve Shiv varoluşsal kaygılarını nasıl giderecek?

FRAGMANDAN ÇIKARIMLAR…

Dizinin hayranları olarak yayınlanan fragmanlardan bizi bekleyen final sezonunu anlamaya çalışmak keyifli bir beyin jimnastiği. Fragmanlardan birinde baba Roy, “Uzun Bıçaklar Gecesi başlıyor” diyor. 1934’te Hitler’in kontrolden çıkarak kendisine zarar verdiğini düşündüğü liderleri, iktidarı önünde engel olabileceğini düşündüğü tüm rakiplerini bir araya toplayarak öldürttüğü akşam olarak bilinen bu olay, acımasızlığından gurur duyan Logan’ın zulmünün kapıda olduğunu gösteriyor.

Sezon finalinde karısını ispiyonlayarak kendine kayınpederin yamacında sağlama almaya çalışan Tom’un Shiv’le evliliği tehlikede. Tom, Logan’a, kızı Shiv’le aralarının kötüye gitmesi durumunda Logan’la hâlâ iyi durumda olup olmayacağını soruyor. Logan’ın cevabı Tom’u yüreklendiriyor, “Eğer iyiysek, iyiyiz”. Sezon sonunda Shiv’in karnını tutması, yemekte su kaldırması gibi işaretlerden hamile olabileceği öne sürüldü. Durum böyleyse, dengeler değişebilir.