İngilizlere baklava ve kadayıf yediriyor

GÜLSEREN ÜST POLAT

Temelleri 1864 yılına dayanıyor Hafız Mustafa’nın… Geçmişindeki sağlam temellerden güç alan bir marka olarak en büyük hedefleri de pek tabii sadece bugüne değil geleceğe de Hafız Mustafa kültürünü taşımak… Üstelik bu kültürü yaşatırken bir yandan da dünyayı Türk tatlılarıyla tanıştıracak adımlar atıyor. Ramazan Bayramı öncesi lokumlu, tatlılı, çikolatalı bir sohbet gerçekleştirdiğimiz Hafız Mustafa Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ongurlar, “Türk mutfağının klasikleşmiş lezzetlerini dünya ile buluşturma vizyonu ile hareket ediyoruz” diyor.

1,5 asırlık bir markadan söz ediyoruz. Hafız Mustafa markasının bu kadar uzun ömürlü olmasının altında yatan sır nedir?

160 yıldan uzun bir süredir sektörde varlığımızı sürdürmenin sırlarını, köklerimize ve misyonumuza sıkı sıkıya bağlı kalarak elde ettik. Uzun yıllar ayakta kalmak, sadece bugünün taleplerini karşılamakla değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir vizyonla hareket etmekle mümkün. Değişen pazar koşullarına uyum sağlama yeteneğimiz ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak ürünlerimizi sürekli olarak yenileme çabamız, rekabetin hızla evrildiği bu dönemde şirketimizi güçlü kıldı. Ayrıca, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyerek, tüketicilerimizin beklentilerini aşan lezzetler sunmaya özen gösterdik. Bu sayede, sadık bir müşteri kitlesi oluşturarak markamızı güçlendirdik. Uzun ömür sırlarının altında yatan en önemli üç etkeni; deneyim, güven ve inovasyon olarak özetleyebiliriz.

Tatlılar, şekerlemeler, çikolatalar, lokumlar… Yılda ne kadarlık bir üretimden söz ediyoruz?

İstanbul ve Dubai'de iki tesisimiz bulunuyor, yakın zamanda Londra'da da bir tesis açtık. Bu çeşitli lokasyonlar, farklı coğrafi bölgelere hizmet vermemize ve lezzetlerimizi daha geniş bir kitleye ulaştırmamıza olanak tanıyor. Bu tesislerimizde, yılda yaklaşık bin 500 ton tatlı üretiyoruz. Bu oran, hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda büyük bir talebi karşılamamıza yardımcı oluyor.

Lokumlarınız oldukça meşhur ve dünyanın pek çok yerine de ihraç ediliyor. Toplamda kaç farklı Türk lokumu çeşidiniz var? Muhakkak hepsi çok lezzetli ama bunlardan en çok tercih edilen hangisi?

Toplamda 25 farklı çeşit lokumumuz var. Lokumlarımızın en belirgin özelliği ise asla katkı maddesi kullanmıyor oluşumuz. Ürünlerimizin tamamı doğal içeriklerden oluşuyor. Fıstıklı, narlı veya cevizli kategorisindeki birçok lokumumuz talep görüyor. Madagaskar’dan İskoçya’ya, Amerika’dan Japonya’ya kadar dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz ürünlerimizi.

Geleneklere sadıksınız ama bir yandan da yenilikçisiniz. Farklı tatlar ve lezzetler de deniyorsunuz. Bu konuda kriteriniz ne?

İnovasyon ve yenilikçilik, markamızın temel değerleri arasında yer alıyor. Müşterilerimize sürekli olarak yeni ve heyecan verici tatlar sunma konusundaki özverimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Yakın gelecekte, inovatif olarak nitelendirebileceğimiz bir dizi yeni ürünü piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Yenilikçi ürünlerimiz, geleneksel tatlıların özgün lezzetini korurken modern tatlarla harmanlanmış özel tarifler içerecek. Fakat sizin de belirttiğiniz gibi geleneklerimize de bağlıyız. Örneğin, Türk kahvesini bile geleneksel yöntemlerle yapıyoruz. Kahve çekirdekleri taş değirmende öğütülüyor. Kremamsı yapısı da buradan geliyor.

Kendinizi tatlıcı ya da lokumcu değil kültür elçisi olarak tanımlıyorsunuz. Biraz bundan söz eder misiniz?

Taze, günlük ve yüksek kaliteli tatlılar üretmeye olan bağlılığımızı ve asırlık geleneklerimizi önemsiyoruz. Bu nedenle, işimizi sürdürme ve tatlılarımızı en iyi şekilde sunma konusunda taahhüt veriyoruz. Ürünlerimiz, baklava, kadayıf ve diğer tatlılarımız gibi geleneksel el sanatlarına ve uzmanlık gerektiren bir üretim sürecini içeriyor. Bu süreçler, bir buçuk asırlık bir işçilik ve sanat geleneğine dayanıyor. Bu nedenle, şubelerimizin her şehirde kendi üretim tesislerimiz ve uzman şeflerimiz tarafından işletilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yaklaşım, müşterilerimize her zaman en iyi ve en taze tatlıları sunma taahhüdümüzün bir parçası olacak.

Türk mutfağının klasikleşmiş lezzetlerini dünya ile buluşturma vizyonu ile hareket ediyoruz.

Peki, malzemeler konusuna da değinirsek, üretimde malzeme tercihi sizin için ne kadar önemli? Bu konuda olmazsa olmazlarınız neler mesela?

Üretimde bizim için önemli olan kalite. 160 yıldır bizi, biz yapan en önemli etken, kalitemiz. Bu nedenle kullandığımız malzemeleri özenle seçiyoruz. Çünkü sıradan ve dikkat edilmeden seçilen malzemelerle hazırlanan tatlıların lezzet kayıplarına neden olduğunu düşünüyoruz.

Ramazan ayındayız ve bu ayda akla ilk gelen şeylerden biri de tatlı tabii ki. Ramazanda en çok tercih edilen tatlılarınız neler?

Favori ürünümüzü seçmek zor, çünkü her biri benzersiz bir lezzete sahip. Ancak geleneksel Türk baklavalarımız ve Türk lokumlarımız, müşterilerimizin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Ramazan ayında da benzer şekilde baklava ve lokumlarımız en çok tercih edilen ürünlerimiz oldu. Marka olarak, her gün yaklaşık 80 bin misafirimize hizmet veriyoruz. Bu, müşterilerimizin tatlılarımıza olan talebinin ve memnuniyetinin bir göstergesi niteliğinde.

Bayram demek, şeker, lokum ve çikolata demek. Eski gelenekleri toplum olarak ne kadar yaşattığımız tartışılır ama bayram öncesi ikramlık tatlı alışverişi olmazsa olmazlardan. Şeker alışkanlığı yerini daha çok çikolatalara bıraktı gibi ama siz ne dersiniz? En fazla hangi ürünler tercih ediliyor?

Bayramlarda misafirlere tatlı ikram etmek kültürümüzün en önemli parçalarından biri hala. Bu sebeple bayramlarda hem ev yapımı tatlılarımız hem de klasikleşen Hafız Mustafa tatlıları en çok tercih edilen ürünlerimiz arasında yer alıyor. Lokum ve şekerlerimiz de tatlılarımız gibi tercih edilen lezzetlerden. Bunlara ek olarak çikolata kaplı drajelerimizi de söyleyebiliriz.

Yurtiçinde 14 noktada mağazanız var diye biliyorum. Yakın zamanda artacak mı bu sayı? Globalde nerelerde göreceğiz sizi?

Şu anda, Hafız Mustafa olarak hem yurt içi hem de uluslararası düzeyde büyümeye devam ediyoruz. Yurt içinde 14 mağazamızla İstanbul, Bodrum ve Antalya'da hizmet veriyoruz. Ana vizyonumuz Hafız Mustafa kültürünü dünyanın başkentlerine taşımak. Bu amaçla Dubai'deki mağazalarımız ile Orta Doğu pazarında varlığımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, yakın zamanda Londra'da da yeni bir şube açtık. Fıstıklı baklava, ALA soslu cevizli tatlılar, künefe ve kadayıf gibi geleneksel tatlılarımızı Londra’daki lezzet meraklılarıyla buluşturduk.

2025 yılına kadar dünya çapında toplam 45 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Ayrıca İstanbul'da 40 bin metrekarelik büyük bir üretim tesisi inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu yıl içinde de Türkiye genelinde 4 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz. 2024-2026 yılları arasında ise 30 yeni mağaza hedefimiz var. Tabii bu süreçte müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesi her zaman önceliğimiz olacak.