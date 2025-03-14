İnovasyon en büyük gücümüz

GÜLSEREN ÜST POLAT

Karaca, yerel tüketici alışkanlıklarını gözlemleyerek, küresel pazarlarda adım adım genişleme strateji ile hareket eden bir marka. Avrupa pazarında yeni mağazalarla genişleyen marka, bu pazarda edindiği deneyimle ABD pazarına giriş yapmayı, ABD’de öğrendikleriyle de Çin’de ölçeklenmeyi hedefliyor. Tabi bu süreçte inovasyon yine markanın olmazsa olmazı… Yapay zeka ve sürdürülebilirlik ise odak noktası…

50 yılını dolduran Karaca’nın ikinci 50 yıl için hedeflerini, markanın Kurumsal İletişim Direktörü Seray Anıl’dan dinledim.

Geçen yıl Karaca için özel bir yıldı ve marka 50. yılını kutladı. Peki, ikinci 50 yıla nasıl başladınız?

Karaca'nın dünya genelinde bilinirliği ve pazar payını artırma hedefine globale açılma stratejimiz hizmet ediyor. Şu anda dünya genelinde sektörde bilinen ilk 20 marka arasındayız. Amacımız, 2030 yılında bu kategoride akla gelen ilk üç markadan biri olmak. Bu hedef doğrultusunda, yatırımlarımızı hem Almanya’da hem de İngiltere’de konumlandırmaya başladık. Ayrıca, Viyana, Paris gibi Avrupa’nın diğer önemli şehirlerinde de yapılanmamızı sürdürüyoruz.

İkinci 50 yılımızda, bugünün gelişmelerini ve yarının gerekliliklerini doğru okumaya çalışıyoruz. Bu anlamda dijital dönüşümü odağımıza aldık. Buradaki motivasyonumuz, trendleri yakalamaktan ziyade, yeni dijital trendlerin bize sağlayacağı faydaları kazanabilme yönünde.

Yaratıcılığı artırdı

Karaca olarak yeni dönemde dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği odağınıza aldığınızı biliyorum. Hâlihazırda bu konular özelinde ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Karaca’nın şu andaki en önemli dijital dönüşüm projesi yapay zekâ üzerine. Amacımız, yapay zekâ teknolojilerini en efektif noktalarda iş süreçlerimize entegre ederek, Karacasever deneyimini ve operasyonel verimliliği en üst seviyeye çıkarmak. Kişiselleştirilmiş öneri sistemleri üzerinde çalışarak, yapay zekâ algoritmalarıyla müşteri tercihlerini daha iyi anlayarak onlara özel ürün öneriler ve kampanyalar sunuyoruz. Bu teknoloji, tasarım süreçlerimizi hızlandırarak yaratıcılığımızı ve verimliliğimizi önemli ölçüde artırdı. 2025 yılı için dijital dönüşüm sürecimize, farklı kullanım alanlarında yapay zekâ (GenAI) ve İleri Analitik (Advanced Analytics) projeleri ile devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik konusunu ise sosyal sorumluluktan çok kurumsal bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bu sebeple geleneksel üretim yöntemlerinden çıkıp, ömrünü tamamlamış ürünleri de kaynak olarak kullanan döngüsel ekonomi yöntemini benimseyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Peki, e-ticaret ya da mobil uygulama gibi konularda çalışmalarınız ne durumda?

Karaca App uygulaması hayata geçtiğinde e-ticaret satışları 2 kat artış göstermişti. E-ticaret satışı, web ve app kırılımlı olarak baz alındığında, 5 milyarın üzerinde bir rakam ortaya çıkıyor. Bu satışların yüzde 35’i Karaca app üzerinden gerçekleşirken, Anneler günü, Şahane Cuma gibi özel dönemlerde Karaca, tüm e-ticaret uygulamaları arasında ilk 3’te yer alıyor.

Marka olarak tasarımcılarla yaptığınız işbirlikleri de çok ses getiriyor. Gündemde yeni bir iş birliği var mı?

Karaca’nın pazardaki lider konumunu korumasını ve genişletmesini sağlayan en güçlü aracı inovasyon. İnovatif ürünlerimiz ve modern tasarımlarımızla, mutfak alışkanlıklarını dönüştüren ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu ürünleri alanının en iyi isimleriyle de farklı bir noktaya taşıyoruz. Mutfak kültürüne yön veren isimlerden Refika Birgül ile uzun soluklu iş birliğimiz sürüyor. Karaca’nın üretim gücü ve Refika Birgül’ün mutfaktaki uzmanlığını bir araya getirerek hayata geçirdiğimiz Swiss Crystal serisi, mutfak alışkanlıklarını değiştiren yenilikçi bir koleksiyon oldu.

Dönem dönem dünyaca ünlü tasarımcılarla da iş birlikleri yapıyoruz. 2022 yılında, sanattan aldığımız ilhamı ürünlerimize taşıyarak, Hüseyin Çağlayan’ın imzasını taşıyan Digital Pearl ve Poly takımlarını hazırladık. Bunun yanı sıra, Aziz Sarıyer ve oğlu Derin Sarıyer, moda tasarımcısı Arzu Kaprol gibi isimlerle de iş birlikleri yaptık.

Tasarım dünyasının önde gelen isimleriyle çalışarak, estetik ve işlevselliği bir araya getiren vizyonumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz.

Kırmızı halı maceranızı da sormadan olmaz. Süreci anlatır mısınız?

Geçen yıl, törende ‘Red Carpet Collection’ ismiyle özel bir koleksiyon sunduk. Dünyaca ünlü şef Wolgang Puck’ın hazırladığı özel menü, Hollywood yıldızlarına Karaca imzalı tabaklarla servis edildi. Sinemanın büyüsü, Hollywood’un ihtişamı ve film yıldızlarının parıltısından ilham alarak tasarlanan bu koleksiyon, Hollywood'daki aktörler, yapımcılar ve yönetmenlerle buluştu. Dünyanın merakla beklediği ödül töreninde bu yıl da ‘Fine Pearl Ekstra Nish’ koleksiyonumuzla gururla yerimizi aldık.

Tüm dünyanın Karaca kalitesini deneyimlemesi ve köklü sofra kültürümüzü yaşayabilmesi için ilklere imza atmaya devam ediyoruz.

Tüm bunların yanında kültür mirasına sahip çıkmayı da kendine vazife gören bir markasınız…

Köklerimize bağlı bir marka olarak bugüne kadar Anadolu’da milattan 5500 yıl öncesinde bulunmuş Arslantepe’den Cumhuriyetimizin ilk yıllarına kadar, 7000 yıllık bir geçmişin mirasını ele alıp, bugünün tasarımlarıyla modern sofralara taşıyoruz. Gaziantep Zeugma serisi, Istanbul serisi, Selçuklu ve Anadolu Beylikleri dönemini ele alan Mai ve Paye serilerimiz bu kapsamda yaptığımız çalışmalar arasında. Önümüzdeki dönem içinde de farklı projeler üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Adım adım ilerliyoruz

Son olarak, kısa ve orta vadede Karaca’nın yol haritası nedir? Hedefler, planlar, yatırımlar…

Karaca Grup olarak hedefimiz; 2030 yılına kadar Avrupa başta olmak üzere globalde ölçeklenerek, dünyada kategorimizin ilk 3 markasından biri olmak. Sayısı 300’ü aşan geniş mağaza ağımız ile sadece Türkiye’de değil, İngiltere’den Moğolistan’a, Almanya’dan Angola’ya kadar geniş bir coğrafyada, 40’ın üzerinde mağazamızla yer alıyoruz. Dijital pazar yerlerinde testler yaparak yeni pazarlara yönelik stratejilerimizi geliştiriyoruz. Ayrıca, Container Store konseptiyle uluslararası mağaza ağımızı genişleterek globalleşme stratejimizi güçlendiriyoruz.

Uzun vadede, ölçeklenme stratejimizi bölgesel deneyimlerimizle şekillendiriyoruz. Avrupa'da edindiğimiz bilgi ve deneyimle ABD pazarına giriş yapmayı, ABD’de öğrendiklerimizle ise Çin’de ölçeklenmeyi hedefliyoruz. Pazar araştırmalarımıza göre, 2025-2026 yıllarında küresel tüketimin yüzde 45’i Uzakdoğu’dan gelecek. Bu öngörü doğrultusunda, 2026 sonrasında Çin pazarına güçlü bir giriş yapmayı planlıyoruz. Küresel büyüme stratejimizin bir parçası olarak, her pazarda yerel tüketici alışkanlıklarını gözlemleyerek adım adım ilerliyoruz.

2030 yılına kadar hem ABD’de hem de Çin’de sektörün en güçlü oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz.