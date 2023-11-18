“İnsan işte… Bazen mutlu, bazen mutsuz”

ECE ULUSUM

Müzik kariyerinde dinleyiciye çoğunlukla karanlık diyebileceğimiz hüzünlü yanını gösteren, müzikte ‘üçüncü yeniler’ olarak adlandırılan kuşağın mensuplarından Can Ozan, yeni şarkısını yayınladı. Bir ayrılık hikayesinin ele alındığın ‘Ağlama Ben Ağlarım’ teklisinde müzisyenin vokalini ilk kez bu denli önde duyuyoruz. Şarkı yayınlandıktan sonra sosyal medya platformlarında viral olma yolunda giden Can Ozan, Spotify Türkiye Top 50 ve Spotify Türkiye Viral 50 listelerinde yer aldı. Müzisyen ile yeni şarkısını ve gelecek planlarını konuştuk.

‘Ağlama Ben Ağlarım’ın hikayesi nedir? Sözü ve müziği nasıl ortaya çıktı?

Bestesi için 3 senelik bir ilişkinin bitiş sancıları diyebiliriz. Gerçekten çok doğal ve hızlı gelişen bir şarkı oldu. Normalde şarkı yaparken içimdeki duyguları ortaya çıkarmak ve şarkıya geçirmek için çok çaba harcarım. Ancak bu şarkı içimden taşan şeylerle doldu. Bu şarkının sözleri kavgalarda ve ayrılık anlarında yoğruldu. Kendimi anlama ve anlatma isteğinin en yoğun olduğu anlarda melodileri ve söyleyen kişilik personası ortaya çıktı. Şarkının bir çok teknik kusuru olmasına rağmen hepsini olduğu gibi bıraktım. Bunun bir sebebi şarkının mix’inin ve diğer elementlerinin aşırı temiz olmasının duygudan uzaklaştırması. Bu şarkının bestesinin yıkıklığının, tınısına işlemesini istedim. Aşırı temiz duyulan bir vokal veya tertemiz mix’lenmiş kanallar veya çalımlardaki minik ritim kaymaları beni rahatsız etse de şarkının bütünlüğünün bu şekilde daha iyi korunduğunu hissettim.

Yeni şarkında vokal daha ön planda. Akustik parçalarında bile bu denli önde değildi. Yeni şarkılarında da daha çok vokal yeteneklerini görebilecek miyiz?

Evet kesinlikle vokalimi daha iyi kullanmaya başlayacağım. Çok çok iyi bir şan hocasından ders almaya başlıyorum. Sesimin farklı kısımlarını daha kontrollü ve etkili kullanmak istiyorum.

Albüm kapağında yansımana bakan seni görüyoruz. Nedir kapak artwork’ünün hikayesi?

Aslında kapağın hikayesi yok. Belli bir görsel belirdi kafamda bu şarkıyla ilgili, özellikle sözlerde de kederini yüzünde görmemek için aynalara bakmayan bir adam olduğunu düşününce bu şekilde çekmek istedim ama çok da memnun değilim açıkçası kapak resminden.

Şarkının demosundan final haline gelene kadar sound’u ne ölçüde değişti?

Aslında neredeyse çok az değişti. Şarkı beste olarak yapıldığında çoğu gitar riffi belliydi. Davul üstünde çok deneme oldu. Bass olarak gerçek bas gitar bir de synth bass denedik. Grup olarak synth bass’ta karar kıldık. Bir de bu şarkıda garip bir şey var; sektörde yapılmaz genelde. Davul kanalının tam üstüne uzun yankı bir reverb koydum. Bütün davul reverb’lü geliyor. Mixçiler bilir, kimse yapmaz bunu.

Şarkıların karanlık mood’unu korurken tarzında daha renkli bir dünya görmeye başladık. Bu tarz değişikliğinin altında neler var?

İnsan işte… Bazen mutlu, bazen mutsuz. (Gülüyor)

Bu tempoda bir yandan Türkiye turnesi devam ediyor. Nasıl geçiyor turneler?

Valla beklediğimden çok daha iyi geçiyor. Özellikle Anadolu konser açısından zorlu bir coğrafya, maliyetler artıyor, konsere gelebilen insan sayısı azalıyor. Özellikle gençlerin ailesi izin vermeyebiliyor, bu şekilde çok mesaj alıyorum. Ama tüm bunlara rağmen dolu dolu heyecanlı ve enerjisi yüksek kalabalık konserler geçirdik; çok mutluyum bu durumdan. Umarım bu şekilde artarak devam eder.

Yolculuk sırasında müzik üretimine devam ediyor musun? Uçak rötarlarını üretim anına çeviren çok müzisyen duyuyorum.

Müzik yapmıyorum aslında yoldayken ama kitap okuyup, şarkı yazmak için notlar almaya çalışıyorum. Gitarım zaten yanımda oluyor, grupla aranjeleri dinleyip üstüne konuşuyoruz. Bu şekilde ilerliyor.

Geçen haftalarda Edis, ‘şarkı TikTok’ta patlamazsa hiçbir yerde patlamıyor artık’ dedi. Bu konuda sen ne diyorsun?

Evet, tabi haklılık payı var, onun patlamak derken kastettiği, gerçekten en büyük rakamlara ulaşmak, ki bu doğru. Toplumun geneline yayılacaksa bir şarkı bu TikTok’un desteği olmadan olmuyor, bence. Ancak tabi ki patlamak kelimesini daha rahat bir anlama taşırsak, bir şarkı her platformda patlayıp güzel bir dinleyici kitlesine sahip olabilir. Amerika’da tutan şarkıları ayırmak için iki terim vardır. Bir “hit” derler bir de “smash hit”. İkinci olan eeeen büyük şarkılar için kullanılır. Bir milyar bandını geçen şarkılar mesela. İlki ise 100 milyon bandı gibi daha çok. Bu kadar büyük rakamlar söz konusu olduğunda yeni terimler gerekiyor. (Gülüyor)

2024 için planlar var mı şimdiden?

Yıl sonuna kadar bir şarkı kesin gelecek. Hangisi olacağını bilmiyorum. İki seçenek var. Önce biteni yükleyeceğiz. Eylül 2024’e albüm planlıyorum. Onun dışında Canosonik projem ile bol bol elektronik müzik performansı yapacağız. Deniz Tekin (DJ olan) ile yapıyoruz performansları.