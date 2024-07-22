Ipekyol Group Kreatif Direktörü Hilal Şendur: Hızlı moda mayoda da var

ÖZGE YAVUZ

Bu yıl sahil ve havuzlarda nasıl trendler hakim?

Farklı dönemlerin stil kodlarından ilham alarak trendler ekseninde yeniden yorumladığımız mayolar bu yıl oldukça popüler. Asimetrik kesimler, derin V yaka ve sırt dekolteleri gibi tasarım detaylarına sahip parçalar, plaj stili için modern ve güçlü alternatifler oluşturuyor. Gardıropların olmazsa olmaz bikini takımları da güncelleyerek Ipekyol kadınının beğenisine sunduğumuz ürünlerin başında geliyor. Desen, baskı, jakar, renk blokları ve metal aksesuarları ile yenilikçi bir kimlik kazanan bikiniler de oldukça revaçta.

Mayo ve bikinilerdeki tarzı nasıl yorumlarsınız?

90’lı yılların minimal estetiğini yansıtan siyah-beyaz mayolar, Y2K trendi ile hayatımıza yeniden giren metalik ve lurex dokular, koleksiyonun ilk bakışta dikkat çeken tasarım ögelerinin başında geliyor. Vazgeçilmez klasik renklerin yanı sıra göz alıcı etki yaratan canlı tonların da yer aldığı koleksiyon ile farklı zevk ve tercihler için geniş bir seçki sunuyoruz. Hotfix baskılı bikiniler, 3D çiçek aplikeli siyah ve beyaz mayolar bu sezon çok beğenildi. Mevsimin ruhunu yansıtan metal aksesuarlar ve amorf inciler de koleksiyona sofistike bir dokunuş katarak beğeni toplayan detaylardan oldu. Tüm bu tasarım ve üretim sürecinde kullanım kolaylığını da göz önünde bulundurarak tercihimizi hızlı kuruyabilen kumaşlardan yana kullandık.

Pareo, elbise, şapka ve çanta da satıyorsunuz. Bunlarda nasıl renkler ve tarz hâkim?

Bikini ve mayoların üzerinde rahatlıkla kombinlenebilen elbise, tunik, gömlek ve şort gibi parçalar sayesinde hem sahil şeridinde hem günlük stilde kullanılabilecek bir koleksiyon oluşturduk. Anvelop brode elbise, siyah tığ işi elbise ve nakışlı tunik koleksiyondaki feminen tavrı güçlendirirken; palmiye desen şort ve gömlek takım, marin trendine referans veren parçalardan oldu. Geniş kenarlı hasır şapkalar, farklı form ve renk seçenekleri ile öne çıkan hasır çantalar ise neo-bohem bir etki yaratan ürünler arasında yer aldı.

Plaj modası hızlı değişiyor mu?

Plaj modası ilk etapta çok fazla yenilik imkanı sunmayan bir alan gibi görünse de aslında bunun tam tersi bir durum söz konusu. Nasıl ki her sezon tekstil alanında trendler hızla değişiyorsa aynı değişim ve dönüşüm süreci beachwear alanında da yaşanıyor. Coquette, quite luxury gibi moda dünyasını domine eden trendler, benzer versiyonları ile plaj stilinde de kendine yer açmayı başarıyor. Biz de tüm bu trendleri kendi marka kimliğimize ve vizyonumuza en uygun olacak şekilde yorumladık.

Plaj giyimiyle alakalı eklemek istedikleriniz var mı?

Nasıl ki şehir hayatının yoğun temposunda ofisten akşam yemeğine kadar günün her anına eşlik edebilecek parçalar tercih ediliyorsa, benzer durumun plaj giyimi için de yaşandığını düşünüyorum. Farklı okazyonlarda, geniş kullanım alanı sunan tasarımlar müşterilerimizin olduğu kadar benim de kişisel olarak tercih ettiğim ürünlerden oluyor. Hafif kumaşlar, nefes alabilen dokuları ile öne çıkan materyaller, şıklık ve konforu bir araya getirirken; gündüzden geceye hızlıca transfer olabilen tasarımlar, mevsim gardırobunun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.