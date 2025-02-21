iPhone’un hesaplısı sınıf atladı

AYTUN ÇELEBİ

Apple, hafta içi yaptığı tanıtımla 2016’dan bu yana üç farklı modelini çıkardığı, uygun fiyatıyla öne çıkan iPhone SE’nin yeni modelini iPhone 16E adı ve yeni tasarımıyla görücüye çıkardı. iPhone 14’teki tasarım ögelerini kullanan telefonun, 6,1 inçlik OLED ekranının üst kısımda kamera ve yüz tanıma işlevlerini gerçekleştirmek üzere bulunan, birçok telefondan alıştığımız siyah bir çentik yer alıyor. Seramik kaplamayla korunan ekranın sol yanında özelleştirilebilir Eylem Düğmesi, ses açma kapama tuşları ve SIM kart yuvası, sağ yanında ise klasik güç düğmesi bulunuyor.

iPhone 16e’de ne var ne yok?

iPhone 16 serisindeki Apple A18 yongasını kullanan 16e, böylece performanslı bir kullanım sunmayı hedeflerken, şirketin yakın zamanda kullanıma açtığı Apple Intelligence adlı yapay zeka özelliklerini de böylece destekliyor. Arka yüzde 48 MP Fusion kamerası bulunan telefon, 2 kat zum yapabilen telefoto merceğe sahip. Kamerada gece modu, portre modu ve 4K video kayıt özellikleri mevcut. 12MP’lik ön kamerası ise telefonun kilidini açan, paroları yazmadan giriş yapmanızı sağlayan FaceID desteğine sahip. Önceki modellerdeki parmak izi okuma özelliği tamamen kaldırılmış, bu da artık bu özelliğin Apple telefonlarda karşımıza çıkmayacağı anlamına geliyor.

Telefon, 26 saate kadar video oynatabilen bataryasıyla tam günden uzun bir kullanım vaat ediyor. USB-C yuvasıyla gelen cihaz, hızlı şarjda yarım saatte pili sıfırdan yarı doluluğa ulaştırabiliyor. Ancak MagSafe desteği yok ve kablosuz şarjda da Qi standardında sadece 7,5 Watt desteği sunuyor. Bu da 25 Wattlık diğer iPhone modellerine göre geride kalan taraflarından birisi olarak dikkat çekiyor.

Bu telefonların devri artık kapandı

Apple, iPhone 16e tanıtımıyla birlikte ürün portföyünü yeniden düzenledi. Artık iPhone SE, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri üretilmeyecek. Bu hamle ile Apple’ın ürün gamından küçük ekranlı, eski Lightning bağlantısına sahip ve LCD ekranlı modeller çıkmış oldu. Lightning’ten USB-C yuvasına geçiş ile şirketin ürün gamının tümü Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlıyor.

Yeni modele geçmeye değer mi?

Öncelikle iPhone 16e’nin 599 dolarlık başlangıç fiyatı, önceki iPhone SE (2022) modelinin yaklaşık 430 dolar olan giriş fiyatına kıyasla ciddi bir artış yaşamış durumda. Fakat iPhone 16 ailesinin diğer modelleriyle arasındaki fiyat farkını dengeleyen önemli bir nokta var. Türkiye’deki fiyatı ise 128 GB’lık modelde 47.999 TL, 256 GB’lık modelde 52.999 TL, 512 GB’lık modelde ise 62.999 TL olacak. 21 Şubat’ta önb siparişe açılacak model, 28 Şubat’ta satın alınabilecek. iPhone 16 ise en düşük modelinde 64.999 TL fiyat etiketine sahip.

iPhone 16e’nin aslında artık “bütçe dostu” iPhone arayanlar için akla gelen ilk seçenek olmaktan çıktığını söylemek mümkün. Artık orta segment bir telefon fiyatına sahip. Tüm bunların ışığında; modern bir tasarıma, gelişmiş yapay zeka özelliklerine erişim isteyen ama üst modellerler aynı fiyatı ödemek istemeyenlere önemli bir alternatif sunuyor, ancak iPhone 16e’ye ulaşacak kitlenin küçüleceğini öngörebiliriz.

Sonbaharda tanıtılacak iPhone 17 nasıl olacak?

Yeni modellerde, iPhone’un arkasında yer alacak uzun bir ‘kamera barı’ beklentisi var. Bu düzenleme, klasik kamera çıkıntısının yerini alarak oldukça farklı bir görünüm sunabilir.Pro modellerde A18 yerine A19 çipe geçiş olması ile performans ve yapay zeka entegrasyonunda ciddi bir sıçrama bekleniyor. Temel modelin A18 ile devam etmesi durumunda dahi, 120 Hz yenilemeye sahip bir OLED ekran ile kullanıcıların gönlü alınabilir. Ayrıca, iPhone 17 Air diye daha ince ve hafif bir modelin piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu model, 5-6 mm arasındaki bir kalınlıkla sunulacak ve Pro ile Pro Max arasında bir büyüklüğe sahip olacak.

Son olarak, yeni seride buhar çemberli soğutma, mekanik diyafram gibi yeni özelliklerle rakiplerinden öne çıkacağı düşünülüyor. iPhone 17 serisinin, Apple’ın çoğu zaman yaptığı gibi Eylül ayında tanıtımı yapılacak.