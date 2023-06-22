İş birliği kültürü yaygınlaşıyor

Fatoş Bozkuş

Turizm sektörü 2023 yılına 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefiyle başladı. Deprem ve seçim süreci nedeniyle turizmde bir yavaşlama olsa da özellikle kıyı şeridindeki otellerde doluluklar istenilen seviyelere geliyor. 2022'de 14 milyona yakın yabancı turist ağırlayan Antalya özellikle lüks turizmde hızlı bir ilerleme kat ediyor.

Antalya'da bulunan 8 tesisiyle hizmet veren Barut Hotels Grup da, Ekim 2022'de açtığı BAYOU Villas konsepti ile lüks turizmde farklı konaklama deneyimlerini bir arada sunuyor. 25 bin metrekare alanda 24 özel villa ile pazara yeni bir soluk getiren şirket, Antalya dışındaki ilk yatırımını Didim'de 2024'de bitirmeyi hedefliyor.

547 oda ve 14 BAYOU Villas ile toplam 561 oda ve 1136 yataklık kapasiteye sahip olacak Anda Barut Collection&BAYOU Villas yatırımıyla lüks segmentteki deneyimi Didim'e taşıma hedefinde olan şirket, BAYOU Villas'ların pazarlama çalışmaları için de farklı bir işbirliğine imza atmış.

52 yıllık otelcilik tecrübesine sahip olan Barut Hotels Grubu, dünya genelinde yaklaşık 1.000 destinasyona seyahat eden 64 gemilik bir küresel gemi filosuna sahip olan Royal Caribbean Cruise ile yaptığı bu işbirliği sayesinde konuklarına yeni ayrıcalıklar sunmaya hazırlanıyor.

Antalya'da bulunan ve Didim'de yeni açılacak olan BAYOU Villas'lara 30 bin Euro'nun üzerinde rezervasyon yaptıran konuklara 7 gece 8 gün tam pansiyon seyahat hediye edilecek. Karayip ve Batı Avrupa turlarını içeren ve tüm transferlerin dahil olduğu hediye paketini isteyenler farkı ödeyerek başka bir destinasyon için de kullanabilecek.

Geçmiş yıllarda şirketlerin başarısı rekabet içindeki oldukları şirketlerin önünde olmakla tarif edilirken günümüzde şirketler ekosistemin farklı aktörleri ile işbirliği içinde olmanın yarattığı kazan-kazan durumundan faydalanıyor.

Ben moda sektöründe başlayan ve turizm gibi farklı sektörlerde örneklerine şahit olduğumuz bu işbirliklerini önümüzdeki dönemde daha fazla göreceğimizi düşünüyorum.

PODCAST Mİ, VIDEOCAST Mİ?

Geçen hafta Podfresh tarafından yapılan Dinleyici Alışkanlıkları Raporu açıklandı. Podcast dinleme alışkanlıklarıyla ilgili ilginç veriler var raporda. Örneğin dinleyicilerin yüzde 78.3'ü podcast'i Youtube'da dinliyormuş. Dinleyiciler sırasıyla sosyal medyadan, tanıdık tavsiyelerinden, yayın hakkında yapılan yorumlardan ve platform önerilerinden etkilenerek dinleyecekleri podcast'i belirlediklerini belirtmiş. 2022'de en çok takip edilen kişi Beyhan Budak iken bu yıl Barış Özcan öne çıkmış. Türkiye'de yabancı podcast dinleme oranı ise yüzde 33 olarak yansımış rapora. Benim dikkatimi çeken bir başka ayrıntı ise videocast yayınların katılımcıların ilgisini daha fazla çekiyor olması. Dinlediği podcast, videocast olarak yayınlansa yüzde 98'i izleyeceğini belirtmiş.