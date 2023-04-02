İskoçyalı Yusuf dengeleri değiştirir mi?

Didem ERYAR ÜNLÜ

İskoç Ulusal Partisinin yeni lideri Hamza Yusuf, parlamentodaki oylamanın ardından İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı olmayı başardı. İlk turda oyların yüzde 48’ini, ikinci turda ise yüzde 52’sini alarak seçilen Yusuf, İskoçya’nın etnik azınlık kökenli ilk lider oldu.

Başbakan seçildiği için ‘dünyanın en şanslı adamı’ olduğunu söyleyen Yusuf, önce ülkesine “Herkesin başbakanı olacağım” dedi, sonrasında ise kızlarına, “hayatımda sizin babanız olmaktan daha önemli bir iş yok” diye seslendi. Ailesine ise şu mesajı yolladı: “Maalesef artık hayatta olmayan büyükannem ve büyükbabama teşekkür ediyorum. İskoçya’ya yaptıkları yolculuk için daima minnettar olacağım. Bu ülkenin çok az İngilizce bilen göçmenleri olarak, torunlarının İskoçya Başbakanı olacağı bir günü hayal dahi edemezlerdi.”

KABİNESİNİN ÇOĞUNLUĞUNU KADINLAR OLUŞTURUYOR

Kral Charles’a bağlılık yemini eden Yusuf, İskoçya’nın İngiltere ile üç asırdır süren siyasi birliğine son verme hayalini gerçekleştirmesi halinde monarşiyi, seçilmiş bir devlet başkanıyla değiştirmek istediğini söylemişti.

On yıldan uzun bir süredir İskoç siyasetine hakim olan Yusuf’un kabinesi, İskoçya’nın eski lideri Nicola Sturgeon’un yakın müttefikleri olan altı kadın ve üç erkekten oluşuyor.

Sturgeon’un yakın arkadaşı olan Shona Robison maliye bakanlığının yanı sıra başbakan yardımcısı olarak da görev yapacak. Angus Robertson ise anayasal konular ve dış ilişkilerden sorumlu olmaya devam edecek.

Yeni ekibini açıklayan Yusuf, İskoçya tarihinde ilk kez kadınların çoğunlukta olduğu kabinesinin, mümkün olduğunca temsil ettikleri seçmenlere benzemesi gerektiğini söylüyor. Yusuf, “İskoçya’nın bağımsızlığını savunurken, ülkeyi iyi yönetmeye ve İskoçya halkına hayatlarıyla ilgili kararların burada, kendi ülkeleri olan İskoçya’da alınmasının faydalarını göstermeye devam edeceğiz” diyor.

Yeni liderin önünde; partisini birleştirmek, Birleşik Krallık’tan bağımsızlık yolunda yeni bir rota çizmek ve İskoçya’nın sağlık ve eğitim sorunlarını çözmek gibi pek çok zorluk bulunuyor.

"BÜYÜK ÇADIR" YAKLAŞIMINA GEÇİŞ

Yusuf, liderlik kampanyası sırasında, Sturgeon’un “yakın çevre” liderlik tarzından “büyük çadır” yaklaşımı lehine ayrılacağını söylemişti.

Yusuf’un verdiği mesajlar son derece açık: “Bugün, ten renginizin ya da inancınızın, hepimizin evi olarak adlandırdığımız ülkeyi yönetmek için bir engel teşkil etmediğine dair net bir mesaj vermiş olmaktan hepimiz gurur duymalıyız. Pencap’tan parlamentomuza uzanan bu kuşaklar boyu süren yolculuk, ülkemize çok şey katan göçmenleri kutlamamız ve her zaman kutlamamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Seçmenlerin ve güvenini kazanmak için her gün çalışacağım.

Önümüzdeki meseleler zor ve karmaşık olduğunda, cevabımız boş vaatler ya da kolay sözler olmayacak, çünkü Hükümet olmak kolay değildir ve ben de öyleymiş gibi davranmayacağım.”

BAĞIMSIZLIK İÇİN “BEŞİNCİ VİTESTE” İLERLEME SÖZÜ

“Acil önceliğinin” hayat pahalılığı ile başa çıkmanın yanı sıra sağlık gibi diğer hayati kamu hizmetlerini iyileştirmek ve reforme etmek olduğunu söyleyen Yusuf, aynı zamanda çocuk bakımının yaygınlaştırılması, kırsal kesimdeki konutların iyileştirilmesi için kampanya vaatlerinde “hızlı hareket etme” sözü veriyor.

İskoçya’nın bağımsızlığını güvence altına almakta “kararlı” olduğunu vurgulayan Yusuf, “SNP’ye katılmak benim için bir umut eylemi ve aynı zamanda bir niyet beyanıydı. Bağımsızlık için beşinci viteste ilerlememizi sağlayacak bir taban kampanyası başlatacağız. İskoçya halkının bağımsızlığa ihtiyacı var ve biz İskoçya’ya bağımsızlığı getiren nesil olacağız” diyor.

HERKESİN ORTAK KANISI: HARİKA BİR SEÇİM

İskoçya’da birçok sivil toplum kuruluşu, Yusuf’u “çeşitlilik içeren bir toplumu” temsil etmesi bakımından “harika bir seçim” olarak nitelendiriyor.

Müslüman karşıtı nefretle mücadele konusunda çalışmalar yürüten Tell MAMA grubunun tweet’i bu ortak görüşü özetler nitelikte: “Birleşik Krallık ve İskoçya’da çok kültürlü ve çeşitliliğe sahip toplumumuzu temsil eden siyasetçileri başrollerde görmek harika.”

HAMZA YUSUF KİMDİR?

Birinci nesil Pakistanlı göçmen olan bir aileden gelen Hamza Yusuf, 7 Nisan 1985 tarihinde İskoçya’nın Glasgow şehrinde dünyaya geldi. Ailesi 1960 yılında İskoçya’ya geldi ve babası bir fabrikada işçi olarak çalıştı. Yusuf, Glasgow Üniversitesi’nde siyaset okudu. 2011 yılında milletvekili olarak seçilmeden önce SNP’nin İletişim Direktörlüğü’nü üstlendi. Yusuf, 2011’de partiden milletvekili adayı oldu ve İskoçya seçimlerinde Glasgow milletvekili seçildi. İskoç Ulusal Partisi›nin (SNP) yeni lideri olarak seçilen Yusuf, 2021’den bu yana Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı olarak görev yapıyordu. Yusuf, 2018’den 2021’e kadar ise Adalet Bakanı olarak görevliydi.