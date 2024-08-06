ECE ULUSUM



Müzik tarzları, şarkı sözleri ve sahne performanslarıyla indie rock sahnesinde özel gruplardan biri Beach Fossils. 14 yıl önce izlemiştik ancak şimdi daha olgun ve güçlüler. %100 Müzik katkılarıyla 9 Ağustos Cuma akşamı Blind sahnesi'nde olacak grubun kurucusu Dustin Payseur ile telefonda sohbet ettik. O bir yağmurlu bir havada bir kafe bense yaz sıcağında klima karşısında sohbet ettik.

Önce gündemden sorayım. Amerika’daki seçimler sizi nasıl etkiliyor? Politik atmosfer nasıl?

Oldukça stresli. Siyaset oldukça kirli ve elimizde iki seçenek var, elimizden geleni yapmalıyız. Bu insanı biraz güçsüz hissettiriyor. Her zaman yolsuzluk vardı ama belki insanlar bunu şimdi görüyordur, iyi bir seçeneğimiz yok.

Yurtdışı turnelerinin en sevdiğiniz yönü nedir?

Yurtdışında uzun bir turne yaptıktan sonra Amerika'ya döndüğümde Amerika'da da yeni bir bakış açısına sahip oluyorum çünkü orası bana farklı geliyor, yeni bir yer gibi.

Yıllar sonra yeniden geliyorsunuz İstanbul’a. Sahnede neler olacak?

Hiçbir beklentileri olmamalı. İstanbul’da neler olacak göreceğiz. Ben de ne beklemeliyim hiç bilmiyorum. Bir setlistimiz var fakat bilirsin bir enerji gelişebilir, tahmin edemezsiniz.

Geçen yıl Bunny albümünüz çıktı, onu dinlemeye devam fakat yeni şarkılar, çıkacak mı?

Her zaman çalışıyorum, çalışmayı asla bırakmıyorum. Asla oturup, tamam, işte bu albüm için parçalar bunlar ve işim bitti demem. Her zaman bir şeyler yazarım. Yayınlamadığım binlerce şarkım var belki de üç albüm çıkar oradan. Fakat neleri sunacağım konusunda seçiciyimdir. Tamamlandığını hissedene kadar nelerin çıkacağını asla bilmiyorum.

Müziğinizde New York etkisini nasıl anlatırsın?

Şarkılarım çoğunlukla otobiyografik. Yani nerede yaşadığımın bir önemi yok, sonuçta benim hayatımla ilgili. Bence New York'taki yaşam orada bulunan herkesi bir şekilde etkiliyor. Bu yüzden müziğime de bir şekilde sızdığını düşünüyorum.

Ev stüdyosunu mu yoksa profesyonel bir stüdyoyu mu tercih edersiniz?

Her zaman için ev stüdyosu! Profesyonel stüdyolar berbat, çok pahalılar ve etrafta çok fazla insan olur, yazım sürecinin özel olması gerekiyor. Etrafımda insanların olmasını sevmiyorum, özellikle de tanımadığım insanların. Hayatım boyunca evde müzik yaptım. Bu yüzden de şu anda başka kimseye güvenmiyorum.

Post Malone ile harika bir turne yaptınız. Nasıldı? Bu konserlerle yeni dinleyiciler kazandınız mı?

Hiçbir beklentim yoktu açıkçası. İzleyicilerin de kim olduğumuz hakkında bir fikri yoktu tahminen fakat bize bu fırsatı vermesi gerçekten harikaydı. O tam bir süperstar ve gerçekten turnesinin açılışına istediği herkesi getirebilecek güçte. Konserlerden yeni hayranlar kazandık mı bilmiyorum.