İstanbulluyu çok sesliliğimize ortak edeceğiz

Ece ULUSUM

Koro performanslarına olan bakış açısını değiştiren ve ülkemizdeki koro kültürünün imajını tazeleyen Chromas, yılın ilk konseri ile karşımızda olacak. Başak Doğan şefliğindeki topluluk, dünyanın dört bir yanından gelen çağdaş klasik eserler, yakın armonili pop caz parçalar ve alışılmamış eşlikler seslendirecek. Bu konserin biletleri haftalar öncesinde tükendi, herkes birbirine bilet soruyor. Belki bugün izleyemeyeceksiniz ancak Başak Doğan yeni bir performans ve özel bir festival detaylarını anlattı. Bu röportajı okurken dinlemeniz için Chromas ekibi size özel bir playlist de hazırladı.

Önce en yakın gündemden başlayalım! Bugün gerçekleştireceğiniz konserde dinleyicileri neler bekliyor?

Tüm ekip çok heyecanlıyız. Bugün 20.30’da Chromas olarak Saint Antuan’dayız. Normalde ritmik, groovy, pop&caz gibi çeşitli türler repertuvarımızı domine ediyor, ancak bu konser için özel bir repertuvar hazırladık. Yere, göğe, okyanuslar ardına, yıldızlara, kuzey ışıklarına, yaşamın ötesine şarkılar söyleyeceğiz. Şimdilik ancak bu kadar spoiler verebiliyorum, gerisi konsere!

Konser Beyoğlu’nun en ikonik mekanı Saint Antuan’da gerçekleşecek. Mekanın etkisi sizce nasıl olacak?

400 biletin üçte biri biletleri satışa çıktığımız ilk iki gün satıldı! Konsere bir ay kala da tüm biletler tükendi. Belli ki bu özel mekanda yeni bir konser daha yapmalıyız! Bunu da ilk burada söylemiş olayım. Bu konser için mekanın büyülü dokusunu da bir solist gibi kullanabileceğimiz koreografiler, ışık oyunları ve yerleşimler hazırladık. Bu görkemli akustiği her şekilde deneyimletebilmek için seyirciyi sararak söylediğimiz şarkılar var.

Birkaç müzisyene sahnede koro ağırlaması hakkında öneride bulunduğumda hem sahne kapasitesi hem de maliyet sorunlarından söz etti. Türkiye’de koro ağırlayacak sahne bulmak güç mü? Müzisyenlerin endişe ettiği kadar maliyet söz konusu mu?

Türkiye’de koro ağırlayacak sahne bulmak evet çok zor. Ayrıca genelde konser salonları akustik enstrümanlar için tasarlanmıyor. Sahneye sığabilmeyi hiç söylemiyorum bile. Koroyu ustalıkla mikrofonlamak gerekiyor, bu alanda da Türkiye’de uzmanlaşmış ses mühendisi sayısı inanılmaz az. Hatta bu yüzden Vokal Akademi’de kendi ses mühendislerimizi yetiştiriyoruz. Böylelikle de imkanlar azalırken maliyet ne yazık ki artıyor. Neyse ki bu sorun çözümsüz değil, çoksesli müziğe talep çoğaldıkça buna uygun konser salonları da yapılacaktır…

VoiceUp Vocal Festival’ini gerçekleştireceksiniz. Festivalde neler olacak?

Festivali yapmaya karar verirken hayalim, İstanbul’un her yerinde şarkı söyleyen mutlu insanlar olmasıydı! Festivale 7 ay var ama neredeyse her şey hazır! 22- 27 Ağustos tarihlerinde Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve birçok mekanda çok sayıda konser, atölye, eğitim, panel ve buluşma olacak. Dünyanın her yerinden yaklaşık 600 sanatçı İstanbul’a gelip bu çoksesli kaotik ve büyüleyici şehirden ilham alarak çok kültürlü bir yaratım sürecine girecek. Konserlerle 5 bin civarı İstanbulluyu çoksesliliğimize ortak edeceğiz. Festivalde birçok konuya yer veriyoruz. Bunlardan biri “Müzikte Kadın Liderler” paneli. Bu panelde dünyanın dört bir yanından kadın şefler, eğitmenler ve liderler deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca Türkiye’de yeni kadın şefler yetiştirmek üzere bir program açmayı planlıyoruz. Bunun için de sponsor arayışındayız.

Peki, en önemli hedeflerinizden biri Türkiye’de koro müziğine olan ilgiyi artırmak. Bu noktada hangi aşamadasınız?

Kurduğum Vokal Akademi Türkiye, kültür sanatı erişilebilir kılmak, kişilere artistik ifade için güvenli bir alan sunmak; sektöre dinleyici, eleştirmen, teknik eleman, sanatçı yetiştirmek ve Türkiye’de çoksesli müziği yaygınlaştırmak üzere kurulmuş, bir çatı sanat platformu. Stüdyomuzda koro çalışmaları, konserler, atölyeler ve vokal müzikle ilgili olabilecek birçok etkinlik yapıyoruz. Konserlere baktığımızda da son 1 senedir verdiğimiz konserlerin hepsi konser tarihinden çok önce sold-out oldu. İyi gidiyoruz gibi hissediyorum, ne dersin?

Koro ekibinin müzik dışında sohbet gündemleri ne oluyor? Koroda birçok farklı sektörde ve bambaşka görevlerde kişiler var. Bunun korodakiler arasındaki network’e etkisi oluyor mu?

Her hafta Vokal Akademi’ye 100 kişi girip çıkıyor. Bu kişilerden de maksimum 20’si müzik sektöründe okuyan, çalışan insanlar. Her gün bu mekanda, o kadar çeşitli gündemler oluşuyor ki, anlatamam! Geçenlerde baslarımızdan mobil oyun şirketinde çalışan Özberk, sopranolarımızdan lise öğrencisi sınava çalışan Şebnem ile prova öncesi matematik çalışıyordu, bu karşılaşmalara bayılıyorum!

Koro demek ciddi düzen ve disiplin demek. Chromas ekibinin en temel kuralı nedir dengeyi nasıl oturtuyorsunuz?

Chromas’ın en önemli kuralı kabul etmek. Birbirini kabul etmek, çoksesliliği ve çok renkliliği kabul etmek, hataları kabul etmek, yenilikleri kabul etmek, başarıyı ve başarısızlığı kabul etmek... Bu liste uzar gider.