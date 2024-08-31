ECE ULUSUM

Ülkemizin en uzun soluklu caz festivali Akbank Caz Festivali’nin programı açıklandı.28 Eylül- 8 Ekim tarihlerinde 34’üncü yılında 34 konserle karşımıza çıkacak festivalden 200 müzisyen sahne alacak. Festivalde Kurt Elling, Harold López-Nussa, Rodrigo Amarante, Brad Mehldau, Dave Okumu, Adi Oasis gibi yıldızlar yer alıyor. Festival biletleri satışta ama henüz açıklanmayan açılış konseri ve birkaç isim daha var o da 5 Eylül’de duyurulacak. Öncesinde Akbank Caz Festivali Direktörü Gözde Sivişoğlu ve Akbank Sanat Genel Müdürü Derya Bigalı sorularımızı yanıtladı. Festivalin ilk röportajı haftada!

Her yılın mesajı, görsel dünyası ve verdiği hisler farklı. Bu yıl öne çıkan mesaj nedir?

Mottomuz ‘Şehrin Caz Hali’ ve bu sene 34. yılımızı kutluyoruz, İstanbul’un, şehrin plakası ile denk gelen bir yıl. Bu hisle 34 konserle, 20’ye yakın farklı mekan ve 200’e yakın sanatçımızla İstanbul’u baştan sona caz etkisine alacağız.

İlk ve en son bellisanatçı olmaya teşvik edebiliyor. Bir de JAmZZ projesini tekrar hayata geçiriyoruz. İçeriği de biraz farklılaştırıp, yeni ve dinamik içeriklerle gençlere alan açmaya çalışıyoruz. Katılımcılar caz duayenleri, müzisyenler ve eğitmenlerle ve kültür-sanat profesyonelleri ile yaptığımız söyleşilerle, panellerle ve atölyelerle cazın farklı alanlarında bilgi sahibi olabilecekler.

Festival birçok mekanda yer alıyor. Mekanların bu kadar çeşitli olması bambaşka bir organizasyon sorumluluğu. Konser mekanlarını belirlerken neye dikkat ediyorsunuz? Festivalinin olmazsa olmaz özelliği nedir?

Festivalinin olmazsa olmaz özelliği yenilik. Şehrin gizli hazineleri de mekanları, mahalleleri, sokakları. Her mahalleye elimizden geldiğince, operasyonel şartları sağladıkça ulaşmaya çalışıyoruz. Her sene “Festivalimizin kimliğini korurken, bu sene farklı neler yapabiliriz, festivale neler ekleyebiliriz?” diye soruyoruz ekip olarak. Çıkan fikirleri bir potada eritip harekete geçiyoruz. Bu yıl da bu parametreleri gözeterek bir programlama yapmaya çalıştık.

Klasik soru, festival direktöründen mini bir konser listesi…

Bu listeleri yapmak gerçekten zor oluyor çünkü festivaldeki her bir konseri ilmek ilmek yerleştiriyoruz. Fakat Grammy Ödüllü sanatçılarımızdan ve özel projelerimizden bahsetmeden olmaz. 7 Ekim’de 2 Grammyli Kurt Elling, 10 Ekim’de Latin caz müziğinin en önemli temsilcilerinden Harol Lopez Nussa, 12 Ekim’de çağdaş caz piyanosunun en lirik ve içten seslerinden Brad Mehldau Trio ve bir de 13 Ekim Birdman film müzikleri ile tanınan ve Grammyli Antonio Sanchez ve dörtlüsü. Bu dörtlüde dünyanın ve Türkiye’nin en önemli piyanistlerinden Aydın Esen de yer alıyor.

Akbank Sanat Genel Müdürü Derya Bigalı: Sanatsal sürdürülebilirliğin en büyük örneği

Bir festivalin sürdürülebilir olması da çok kıymetli. 34’üncü yılında caz festivali düzenlemek nasıl bir sorumluluk?

34. yılını kutlayan Akbank Caz Festivali hem geçmişin hem de geleceğin müzikal mirasını yaşatmak için büyük bir rol oynuyor. Festival, caz müziğinin zengin tarihini ve çeşitliliğini kutlayarak, bu kültürel mirası yeni nesillere aktarıyor. Geleneksel caz öğelerini korurken, modern ve yenilikçi yaklaşımlara da yer vererek müzikseverlere geniş bir yelpaze sunuyor. Bu yaklaşım, festivalin hem köklü caz geleneklerini yaşatmasını hem de cazın evrimini desteklemesini sağlıyor. Sanatsal sürdürülebilirliğin en büyük örneği olan Akbank Caz Festivali, uluslararası caz sanatçıları ile yerel yetenekleri bir araya getirerek, müzik dünyasında etkileşim ve kültürel alışverişi teşvik ediyor. Caz müziğinin gelişimine katkıda bulunarak hem yerel hem de global düzeyde sanatın sürekliliğini destekliyor.

Festivalde sizi hangi konserler de göreceğiz?

Festivalin programı gerçekten çok zengin. Olabildiğince tüm konserleri takip etmeyi planlıyorum. Fakat sahnesini keşfetmek istediğim, performansını merak ettiğim ilk üç isim şöyle; Tatiana Eva Marie, Adi Oasis ve Tomas Fujiwara.