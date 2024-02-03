'İstanbul'u çok özlüyoruz'

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Michelin lastik fabrikasında kalite kontrol uzmanı olan ama aklı hep müzikte olan Andy Cairns ve bir konserde tanıştığı davulcu Fyfe Ewing tarafından kurulan üretken ve enerjik grup Therapy?, Epifoni organizasyonuyla 6 Şubat Asmalımescit'in canlı müzik mekanı Blind'da sahne alacak. Son albümleri 'Hard Cold Fire'ın turnesi kapsamında ülkemizde çalacak Therapy?, yeni albümdeki şarkılar dışında, ülkemizde çok sevilen muhteşem rock balad'ı 'Diane', 'Screamager', ve 'Nowhere' gibi hitlerini de seslendirecek. Konseri öncesi grupla sohbet ettik.

Uzun zamandır albümü bekliyorduk. Geçen yıl albüm çıktı ve nihayet turne başladı. Albüm bittiğinde ilk dinleyen kişi kim oldu? Ve onun yorumu ne oldu?

Albüm bittiğinde ilk dinleyenler eşlerimiz oldu! Sonrasında menajerimiz ve plak şirketimiz dinledi. Üçü de albümü gerçekten beğendi. Hepsi şarkıların güçlü olduğunu ve kulağa 'klasik' Therapy? gibi geldiğini düşündü.

Albüm kapak çalışmalarınızı her zaman sevmişimdir. Hard Cold Fire'ın albüm kapağının arkasındaki hikaye nedir? Nasıl ortaya çıktı?

Nigel Rolfe adında harika bir İrlandalı performans sanatçısıyla çalışıyoruz. Kendisi 30 yılı aşkın süredir arkadaşımız. Bizi bir insan olarak anlama yetisine ve yazım tarzımız hakkında büyük bir farkındalığa sahip. Ona daima müziği ve sözleri göndeririz, o da stüdyosuna gider ve bize fikirlerini içeren fotoğraflar gönderir. Biz de albüm için en iyisini seçeriz. Ondan hiçbir zaman çalışmalarını açıklamasını istemeyiz. Fotoğrafları hayranların kendi yöntemleriyle yorumlamalarını istiyoruz.

Artık konserlerinizde hiç söylemediğiniz şarkıları özlüyor musunuz? Onları özlediğiniz için provalarda ya da evde söylediğiniz oluyor mu?

Çok fazla şarkımız var ve sadece 100 dakikalık bir sahne süremiz var bu yüzden her şeyi çalamıyoruz. Sık sık ziyaret ettiğimiz ülkelerde yeni albümün tamamını ve bazı nadir parçaları çalabiliyoruz ancak çok sık ziyaret etmediğimiz bir şehre gittiğimizde dinleyiciler genellikle 'hit şarkıları' duymak istiyor. Bunu anlıyoruz çünkü o şarkılar pek çok insan için çok şey ifade ediyor. Theraphy? şarkılarını sadece önümüzdeki konserlerde çalmamız gerektiğinde evde prova ediyoruz.

Woe şarkınızın klibinde yapay zeka teknolojisinden yararlandınız. Yapay zekanın şarkı sözü yazması, beste yapması ve hatta sesinizi kopyalayarak herhangi birine şarkı söyletmesi mümkün. Tüm bunların müzik endüstrisinin ruhunu öldüreceğini düşünüyor musunuz?

Açık olmak gerekirse hiç tanışmadığımız ancak grubun hayranı olan birkaç animatör tarafından 'Woe' şarkımıza ücretsiz bir video teklif edildi. Bu çok nazik bir davranıştı, klipte grup üyelerinin eğlenceli bir karikatürü ve altında da parça vardı. Yapay zeka kullanılarak yapılmış ama bizim bununla hiçbir ilgimiz yok. Müziğimizde, kayıtlarımızda ya da konserlerimizde yapay zeka kullanmak gibi bir planımız yok. Yapay zeka pop müzikte ve sadece müzisyenler izin verirse rock müzikte öne çıkabilir.

Müzik endüstrisinde pazarlama çok değişti. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama müziğinizin YouTube programlarında, bilgisayar oyunlarında veya TV dizilerinde yer alması için çaba sarf ediyor musunuz?

İşi müziğimizin alışılagelmiş radyo alanının dışında da çalınmasını sağlamak olan bir yayın şirketimiz var. Şimdiye kadar albümümüzü bazı havayollarının uçak içi eğlence programlarına eklettik. Büyük bir plak şirketiyle çalıştığımız 1990'lardan bu yana müziğimiz televizyonda, bilgisayar oyunlarında ya da filmlerde kullanılmadı. Grup olarak YouYube,X, Facebook, Threads ve Instagram sosyal medya hesaplarımızı kullanıyoruz.

Turnenize İstanbul'u da dahil ettiğinizde çok heyecanlanmıştık. Burayı özlüyor musunuz? Konserden birkaç gün önce gelip turlayacak mısınız?

İstanbul'u çok özlüyoruz. İnsanları, şehri ve atmosferi seviyoruz. Konserden önceki akşam geleceğiz ve dışarı çıkıp arkadaşlarımızla buluşmayı planlıyoruz. Konser için çok heyecanlıyız. Türk müziği olarak Gaye Su Akyol ve Lalalar gibi sanatçıları seviyoruz.

Konserde dinleyicileri nasıl bir performans bekliyor? Hangi şarkıları söyleyeceksiniz?

İstanbul'da, çoğunlukla son albümümüz Hard Cold Fire'dan şarkıların yer aldığı son İngiltere turnemizden farklı bir set çalacağız. İstanbul'daki konserde 90'lardaki ve yeni albümümüzden birkaç şarkı ve bazı nadir şarkılar yer alacak! Herkesi görmek için sabırsızlanıyoruz!