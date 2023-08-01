İstanbul’un en büyük konser alanı ile tanışın

ECE ULUSUM

İstanbul kültür-sanat etkinlikleri konusunda ne kadar zenginse şaşırtıcıdır ki mekan konusunda bir o kadar kısıtlıdır. Çoğunlukla etkinlikler aynı alanlarda, benzer ve çoğunlukla kısıtlı imkanlarla karşımıza çıkar. Bugün güncel bir araştırma yok ancak müzisyenler çoğu mekan için havalandırma, ses sistemi sorunu, kulis yetersizliği, mekan mimarisine uygun sahne hazırlama zorluluklarından söz eder. Bu sorunları çözmek için adım atanlar oldu ancak genellikle tek konser ya da festival alanlarına dönüştü. Yaşayan, arada vakit geçirebileceğiniz, evcil hayvanınızı da bu keyfe eşlikçi yapacağınız çok az örnek var hatta neredeyse yok. İstanbul’un yeni etkinlik alanı Yeni Bir Yaşam yani YBY Woods tüm saydıklarıma iyi bir alternatif olarak hayatımıza girdi. Bugüne kadar Cem Yılmaz ile film gösteriminden Edis’in dev dans gruplu konserine, aile aktivitelerinden stand up gösterimlerine birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bir konsere katıldığımda, ‘Kemerburgaz uzak katılım çok olmaz’ önyargımı da alaşağı etti. İstanbul’un en büyük konser alanı, 30 bin kişiye ev sahipliği yapabiliyor. Sahnedeki teknik imkanlar taleplere ve bütçeye göre kolayca dizayn edilebiliyor. Dahası konser mekanlarının kısıtlamaları karşısında epey esnek! Örneğin evcil hayvanınızla gelebilirsiniz, kamp sandalyenizle istediğiniz yerde konumlanabilirsiniz ve dışardan kendi içeceğini de getirebilirsiniz. Elbette gelişmeye açık tarafları da var, kısıtlı kulis imkanları ve alkollü içeceklerin olmaması başta geliyor.

Proje sahibi ile tanışmak istediğimde bana, konser alanında elinde telsiz ile bir an yerinde durmayan, sahneye ardından sandalyeleri, masaları kontrol etmeye koşturan bir kadını gösterdiler. Birkaç adım yaklaşınca onun iş insanı Yılmaz Ulusoy’un kızı Pelin Ulusoy Tepret olduğunu gördüm! Ekibiyle omuz omuza çalışan, girişimci ve heyecanlı bir iş insanı. Konser alanına her gelene kendi evinde misafiriymiş gibi ağırlıyordu. Pelin Hanım’a merak ettiklerimi sormak istedim. Yoğun konser ve etkinlik temposuna rağmen vakit ayırdı.

YBY Woods’un hikayesi nedir?

YBY, İstanbul gibi dünyanın sayılı metropollerinden birinde yaşam kültürüne katkıda bulunmak için yola çıkan bir deneyim kürasyon markası. Çünkü biz yaşadıkları güzel deneyimlerin insanları, insanların da içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanıyoruz. YBY Woods, ormanın içinde açık fikirli kültür- sanat, eğlence ve hoş vakit seçkileri sunan bir yaşam alanı. Müzik, sinema, sahne sanatları, resim, heykel, edebiyat gibi ve bunlarla sınırlı olmayan fikrin, ifadenin, performansın ve yaratıcılığın olduğu deneyimleri bu alanlara ilgi duyanlarla buluşturmayı hedefleyen bir platform. Gücünü YBY değerleri olan yaratıcılık, iş birliği, özgünlük, açıklık, çeşitlilik ve ilericilikten alıyor. Yaşadıkları deneyimlerle zenginleştiklerine, geliştiklerine, yenilendiklerine inanan bir profili ağırlıyoruz.

Etkinlik mekanlarının kanayan yarası müzik, ses sitemi ve kulisler. Bu konuda ne durumdasınız?

Teknoloji günümüzün olmazsa olmazı; ne iş yaparsanız yapın aynı zamanda bir teknoloji şirketisiniz. Biz deneyim odaklı tecrübeleri en iyi şekilde yaşatmak için etkinliklerimizde en uygun teknolojileri kullanıyoruz. Her sanatçının sahnesine özel farklı teknolojileri sahneye rahatlıkla entegre edebiliyoruz.

Neden Kemerburgaz’ı seçtiniz? Bu alanı diğer mekanlardan ayıran özellikler nedir?

Ormanın yeşilini ve gökyüzünün mavisini doğal sahnemiz olarak seçmemizdeki en önemli neden şehir insanın her ikisine de duyduğu özlem. Diğer nedenler ise yine yaşatmaya çalıştığımız deneyimlerin etkisini artırmasına yönelik katkısı. 20 dönümlük bir alanda deneyimi ne kadar içinde ya da dışında yaşamak isteyeceğinizi seçebilmek, oturma yerinizi belirleyebilmek, köpeğinizle konser izleyebilmek ya da bu deneyimi kendiniz için kişiselleştirmek şehrin içindeki alanların sunamadığı bir ayrıcalık.

Uzak olduğuna dair algılar var.

Mevcut ulaşım alternatifleri açısından özellikle çevre yolları ile sorunsuz bir ulaşıma sahibiz. Konser ve etkinliklere günlerinde ücretsiz transferlerimizle de ulaşım konusunda alternatifler sunuyoruz.

Bu yıl ne gibi etkinlikler olacak? Sizi nereden takip edebilirler?

Bu yıla dopdolu bir takvimle giriş yaptık. Ormanda Jazz, Sinema, Stand Up, düzenli olarak hayata geçirdiğimiz Çocuk Festivali, Gençlik Festivali, Beauty&Wellness Fest gibi farklı alanlarda farklı etkinlikler var. Büyük ilgiyle karşılanan konserlere, festivallere ve diğer etkinliklerimize yepyeni isimlerle devam edeceğiz. Ajandamızı sosyal medyadan takipte kalabilirsiniz.