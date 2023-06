İşten çıkınca baba, kız oluyoruz

Takip Et

Özge Yavuz

O, iş dünyasının en çalışkan isimlerinden biri. 1981’den beri bakliyat ticareti yapan, sıfır sermayeyle kurduğu Reis markasını bugün alanında Türkiye’nin en bilinen markası yapmayı başaran Mehmet Reis’ten bahsediyoruz. İş aşkı, iki kızına da geçmiş olacak ki, Nilay Reis Göktürk ve Işılay Reis Yorgun her geçen gün şirkette daha fazla sorumluluk alıyor. Nilay Reis Göktürk, Reis Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Finans, muhasebe ve pazarlamadan sorumlu. Işılay Reis Yorgun ise, İK, reklam ve satın almaya bakıyor.

Mehmet Reis ile hem baba hem de bir patron olarak iş hayatını konuştuk…

Mehmet Bey, kızlarınızın şirketteki görevlerinden bahseder misiniz?

Nilay Hanım finans, muhasebe ve pazarlamaya bakıyor. Işılay Hanım da hem İK, reklam hem de şimdi satın almayla ilgilenmeye başladı. Her ikisi de her geçen gün daha fazla sorumluluk alıyor. Biliyorsunuz, bu dönemde finansı yönetmek çok zor. Nilay Hanım bunu oldukça başarılı bir şekilde yapıyor. Işılay da öyle… Her ikisi de işlerini seviyorlar, gönülden yapıyorlar.

Kendi çocuklarınızla birlikte çalışmak bir rahatlama yaşatıyor mu size?

Ben Yönetim Kurulu Başkanı’yım. Ben hep ‘işimin hamalıyım’ derim kendim için. Geçtiğimiz dönem iki ameliyat geçirdim, doktor ‘2 ay sonra işe gideceksin’ dedi, ben duramadım. Her geçen gün yoğunlaşan bir işimiz var. İşin ötesinde, biz tarladaki ürünü alıp paketliyoruz. Reis standardına uygun ürün bulmak çok zor. Bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ama tabii kızlarım bana çok büyük destek. Omuzlarımdaki yükü büyük ölçüde alıyorlar. Zaten yaş ilerledikçe buna ihtiyacım olduğunu görüyorum. Ama yorulmak yok yola devam. Pazar günleri dahi sabah 6’da kalkıyorum. İşe gitmek benim psikolojimi düzeltiyor. Öte yandan önümüzdeki günler içerisinde bir görev paylaşımı farklılaştırması düşünüyorum. Çünkü kızlarım o sorumluluğu alacak noktaya geldi.

Kızlarınızla ilişkiniz nasıl? Mesela bir baba olarak ne tür nasihatler verir siniz?

Ben hiçbir zaman zorlayıcı bir baba olmadım. Yol gösterici oldum çocuklarıma. Ve gerçekler detayda saklıdır. Onlara, ‘Ben yaşadığım süre içerisinde size can simidi atabilirim, ama yüzmeyi öğreneceksiniz’ dedim. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten ben de şanslıyım. İşi severek yapmaları, işi benimsemeleri beni çok mutlu ediyor. Her zaman onlara müteşekkir oluyorum. Çünkü kolay değil. İşimiz çok zor. Topraktan çıkan ürünlerle üretim yapıyoruz. Biz alıp, hazır bir şey üretmiyoruz.

Size iş yerinizde nasıl hitap eder kızlarınız?

İş yerinde ‘baba’ yok bizde. Ben demedim, onlar söylemiyor. Büyük kızım ‘Reis’ der, küçük kızım da ‘Mehmet Bey’ diye hitap eder. Kesinlikle burada bir baba çocuk ilişkimiz yoktur. Ciddiyeti bu kadar koruyarak işe dört elle sarılmaları beni çok mutlu ediyor. 1981’de kurulmuş bir markayı bugünlere getirdim. Kızlarım da bu çıtayı daha yukarı koymak için çok çalışıyorlar. İş yerinden çıktığımızda baba kız oluyoruz.

BABALAR GÜNÜ’NDE HEDİYE İSTEMEM

Mehmet Reis’e Babalar Günü’nde her zaman yaptıkları bir gelenek olup olmadığını soruyoruz. Şöyle yanıtlıyor: “Çocuklar bu özel günleri çok daha fazla önemsiyorlar. Bizde bazen buruk olur bu günler, benim babamı erken kaybetmem gibi etkenlerden dolayı… Ama birlikte mutlaka kahvaltı yaparız. Öte yandan eşim de ben de bize hediye verilmesini istemeyiz. Şöyle bir gelenek var, ‘Alırsanız bana çorap alın’ diyorum. Bizde Babalar Günü, hediyesiz ama çok anlamlı, çok duygusal geçer.

MEHMET REİS İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK ŞANS

Nilay Reis Göktürk, Mimar Sinan Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu. Kardeşi Işılay Reis Yorgun ile birlikte çocukluktan itibaren babalarıyla işyerinde de beraberler. İki kardeş üretimden muhasebeye, finanstan satın almaya, satıştan halkla ilişkilere her bölümde dönüşümlü olarak görev aldılar. Işılay Reis Yorgun ise, üniversitede halkla ilişkiler ve reklam eğitimi aldı. İşletme yüksek lisansı yaptı. Nilay Reis Göktürk’e, “Bir aile şirketinde çalışmak kolay mı zor mu? Mehmet bey nasıl bir patron?” diye soruyoruz, “Biz uyum içinde çalışan bir şirketiz. Mehmet Reis ile çalışmak da çok büyük bir şans. Çünkü kendisi her şeyin en ince detayına kadar kontrol eder. Biz de işin detayında çalışmayı ondan öğrendik. Dolayısıyla bu durum son derece avantajlı oldu” diyor.