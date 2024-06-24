İtalyan ve Türk mutfağı birbirine benzer

Derin AVCI

Şef olmaya ne zaman karar verdiniz? Bu her zaman hayaliniz miydi?

Yemek yapmayı her zaman seviyordum ancak ailemin benim için başka bir planı vardı, Ekonomi okurken müzikle de ilgileniyordum… Napoli’de bir plak dükkanım vardı, aynı zamanda DJ olarak çalışıyordum. Daha sonra Fransa'da lüks bir yatın mutfağında bir arkadaşımla geçirdiğim birkaç sezonun ardından bunun peşinden gitmeye karar verdim, o günden beri de her gün aynı heyecanla devam ediyorum.

L’Atelier de Joël Robuchon, Alain Ducasse gibi Michelin yıldızlı restoranlarda çalıştınız. İstanbul’a yolunuz nasıl düştü?

Ben aşık olup İstanbul’a geldim, evlendim ve uzun senelerdir Türkiye’deyim. Burada geçirdiğim 12 yılda, sektörün çok geliştiğini söyleyebilirim, sadece bunun için çok çalışan şeflere değil, aynı zamanda Türkiye gastronomisini çokça teşvik eden kişilere de teşekkür ederim.

Yıllar içerisinde Türk tüketicisinin fine dining ile ilişkisi nasıl şekillendi sizce?

Yeni başladı diyebilirim. Global gastronomi ödüllerinin Türkiye’yi de dahil etmeye başlaması faydalı oldu. Türkiye'nin mutfak kültürünü herkesin görmeye başlamasının ve global gastronomi ödüllerinin Türkiye’yi de dahil etmeye başlamasının çok değerli olduğunu düşünüyorum.

Türk ve İtalyan mutfağı arasında benzerlikler var mı sizin gözleminize göre?

Çok benzerlikler var salata, dolma, Akdeniz’in bir çok tabağı ortak. Akdeniz mutfaklarının tamamında benzerlikler olduğunu söyleyebilirim. Türkler de İtalyanlar da zeytinyağı, taze sebzeleri, otları ve baharatları mutfağından eksik etmez. Peynir çeşitliliği, et ve deniz ürünlerinin zenginliği ve yemeklerin paylaşımı, her iki mutfakta da vardır.

Marcello’nun yaz rotasında bizi neler bekliyor?

The Stay her geçen gün büyüyor, Alaçatı'daki otelimiz ve Bodrum'a da bir otelimiz daha geliyor. Marcello'nun da ileride oralarda olacağından eminim… Lokal Türk balıklarının İtalyan reçeteleriyle birleştiği güzel bir yaz menüsü planlıyoruz.

22 Mayıs’ta keyifli bir etkinliğe evsahipliği yaptınız. İstanbul’un en iyi İtalyan şefleri sizin mutfağınızda toplandı. Shangri-La Bosphorus Istanbul Executive Chef’i Giovanni Terracciano, ve Paper Moon Restaurant Executive Chef’i Giuseppe Pressani ile bir araya gelerek, özel bir mönü hazırladınız… Marcello&Friends projesi nasıl şekillendi?

Bu etkinliğin benzerini seneler önce Mövempick Otel’de yapmıştık, yeniden Marcello’da bir araya gelmiş olduk. Marcello lokasyonunu ve mutfağını Giovanni ve Giuseppe ile paylaşmak istedim, müthiş bir yer. Mutfak dışında da çok yakın arkadaşlarım oldukları için keyifle bir araya geldik. Giovanni de Giuseppe de çok esprili adamlar; keyifle çalışabiliyoruz. Beraber çok zaman geçirdiğimiz için anlıyoruz birbirimizi. Bu etkinliği onlarla yeniden düzenlemeyi çok isterim.