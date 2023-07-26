İyi bir gelecek bizi bekliyor

Helin KAYA

Son dönemde turizm adına ülkemizde heyecan verici gelişmeler oluyor. Bunlardan biri de geçen hafta aldığınız ödül… Bu noktaya nasıl gelindi?

Dünyanın En İyi Oteli ve Avrupa’nın En İyi Şehir Oteli seçilmek, bizim için büyük bir gurur ve çalışanlarımızın tutku ve samimiyetlerinin bir yansıması. 1996’dan bu yana otelimiz Forbes Travel Guide’ın beş yıldızını almak, Conde Nast Traveller’da altın listeye girmek dahil olmak üzere, saygın sektörel ödülleriyle tanındı. Otelimiz ve markamız adına aldığımız bu ödülün bizi çok gururlandırmasının yanı sıra Türkiye’yi dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olarak tanıtma konusunda önemli bir rol almasından tarif edilemez bir haz alıyoruz.

Türkiye’nin global turizmcilikte nasıl bir noktada olduğunu söyleyebilirsiniz?

Harika bir coğrafyada, muazzam tarihe sahip bir ülkeyiz, turizmin sadece İstanbul için değil bütün ülkemiz için ne kadar önemli bir gelir kaynağı olduğunun farkındayız ve bunun için ciddi stratejiler ve yatırımlar yapılıyor. Tarih ve deniz turizminin dışında Michelin yıldızı almaya hak kazanmış restoranlarımız gastronomi turizmini İstanbul’da başka bir noktaya taşıyacak. Kontrolümüz dışında bir şey olmadığı sürece turizm sektöründe Türkiye’de çok daha iyi bir geleceğin bizi beklediğini düşünüyorum.

Harika bir coğrafyada, muazzam bir tarihe sahip bir ülkemiz var, turizmin sadece İstanbul için değil bütün ülkemiz için ne kadar önemli bir gelir kaynağı olduğunun farkındayız ve bunun için ciddi stratejiler ve yatırımlar yapılıyor.

Geride bıraktığımız pandemi dönemi turizm sektörünü çok etkiledi. Yaraları sarabilirdik mi? Yeni stratejilerde nelere dikkat edilmeli?

Türk turizmcilerin dikkat etmesi gereken husus hizmet kalitesinde sürdürebilirliği sağlamak, özellikle pandemiden sonra nitelikli çalışan istihdam edilmesiyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konu hakkında sektör yöneticileri ve ülke yönetiminin bir araya gelerek etkin bir aksiyon planı geliştirmeli diye düşünüyorum.

Otel yakın zamanda iki yıl süren bir renovasyon süreci geçirdi. Ne tür yenilikler var?

Otelimizin iç mekanları, ödüllü tasarım stüdyosu Goddard Littlefair tarafından binanın tarihi ve konumu esas alınarak yeniden tasarlandı. Yerel kültürümüz ve değerlerimizi en iyi şekilde entegre edilmiş bir ortamda misafirlerimize özgün ve unutulmaz bir konaklama deneyimi sağlamak amaçlı bir tasarım dili ve yaklaşımı kullandık. Bütün misafir odaları, ortak alanları bu yaklaşım ile yeniledik. Odalardaki estetik detayların yanı sıra, otel her yönüyle misafirlerin ruh hallerine ve isteklerine göre farklı deneyimler sunmak üzere tasarlandı. Peyzajının tamamen değiştiği avlunun kalbinde yer alan ve aynı ismi taşıyan AVLU restaurant otelin en çekici detayları arasında diyebilirim. Tarihi yarımadanın eşsiz manzarasıyla birlikte Süreyya Teras şimdiden misafirlerimizin en favori mekanı oldu. Türk Hamamı ve bakımlarını deneyimleme fırsatı sunabilmek için kişiselleştirilmiş mistik bir ortam sağlayan Kurna Spa benim oteldeki en beğendiğim yer oldu.

Bu süreçte iç mimari ve tasarım anlayışında en çok nelere dikkat edildi?

Yatırımcımız Astay Turizm ve Four Seasons merkez ofisinin bu otelin renovasyonunda muazzam bir titizlik gösterdiğini gurur duyarak değinmek isterim. Tasarımcılar ile yaptığımız her görüşmede yeni tasarımın otelin ruhunu koruyan ve mimari özelliği ile aynı dili konuşan bir tasarım olması gerektiği üzerinde durduk. Tasarımcılarımız antikalar, kumaşlar ve binanın mimari özelliklerinden stil, desen ve detayları araştırdılar ve bu etkileri bina ve ortamıyla tamamen uyumlu hissettiren tasarımlar yaratmak için çağdaş bir filtreden geçirdiler.

Son dönemde lüksün tanımı da yeniden yapılıyor. Kişiselleştirme ve deneyim sunma gibi terimler ön planda. Neler söyleyebilirsiniz bu konuda?

Oteliniz nasıl bir fark yaratma iddiasında? Misafirlerden gelen her maili, önerileri birbirimizle paylaşıyoruz ve önerileri hizmete çevirebilmek için çaba sarf ediyoruz. En büyük gözlemcilerimiz, misafirlerimiz. Bunu unutmamak gerekiyor. Four Seasons olarak üstün kalite ve kişiselleştirilmiş hizmet mükemmelliği ile en iyi deneyimleri yaratma konusundaki kalıcı taahhütlerimiz olduğunu biliyoruz. Otel içerisinde bu amaç doğrultusunda farkındalık yaratıyoruz.