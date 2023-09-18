İyi hissetmenin yeni yolu: Tekno-terapi

Erdal KAPLANSEREN

Teknolojik ilerlemenin sadece bilgisayar ekranlarına ya da akıllı telefonlara sıkışıp kalmadığını görmek nefes kesici. Dış dünyayla bağlantımızı kesen ekranlardan ziyade, bizi iç dünyamıza, gerçek benliğimize daha da yakınlaştıran teknolojilere şahit oluyoruz. Bu teknolojiler, sadece dijital deneyimler sunmakla kalmıyor; bedenimizi, zihnimizi ve ruhumuzu besleyerek yaşam kalitemizi artırıyor. Sizleri, daha iyi hissettirecek ve yaşamınıza değer katacak o eşsiz teknolojilere dair bir yolculuğa çıkıyoruz.

Göğsünüzde yumuşak titreşimler yaratarak sadece 10 dakikada stresinizi azaltan bir duyusal cihaz olarak Sensate, özenle bestelenmiş ses manzaralarıyla birlikte çalışıyor ve derin bir rahatlama deneyimi sunuyor.

Withings U-Scan ile evde kolaylıkla idrar testi yapabilirsiniz. Bu cihaz metabolizma, adet sağlığı gibi birçok sağlık göstergesini izlemenizi sağlıyor ve eşlik eden uygulama sayesinde değerli ipuçları sunuyor.

Küçük yaşam alanlarına sahip olanlar için FITURE Mini adeta bir kurtarıcı. Bu interaktif fitness aynası, çeşitli sınıflara erişim sunarak evde spor yapmayı eğlenceli hale getirir.

Yorgunluğunuzu ve enerjinizi anlamanız için mükemmel bir yardımcı olan CZ Smart Saat, gerçek zamanlı biyogeribildirim özelliği sayesinde gün içindeki enerji seviyenizi takip etmenizi mümkün kılıyor.

Antrenman sırasında vücudunuzun ne kadar sıvıya ihtiyaç duyduğunu belirlemenize yardımcı olan bir hafif hidrasyon monitörü olarak Nix Hydratasyon, sporcular için ideal.

Kas ağrılarına son! Hydragun Atom Mini Masaj Tabancası, kasları derinlemesine rahatlatarak günün yorgunluğunu alıyor.

FRENZ Brainband ile uykuya dalma sürenizi kısaltabilirsiniz. Bu yapay zeka destekli başlık, nanofeedback sinyalleri kullanarak beyninizi uyarıyor ve uykuya daha hızlı dalmanıza yardımcı oluyor.

Duygusal iyilik halinizi takip etmek için mükemmel bir araç olan Happy Ring adlı akıllı yüzük; odaklanma, stres ve uyku gibi faktörleri analiz ederek genel ruh halinizi değerlendiriyor.

Sadece kilonuzu değil, vücut kompozisyonunuzu da ölçen Withings Body Comp akıllı terazi ile ter bezleri aktivitesi ve yağ oranı gibi birçok değeri takip edebilirsiniz.

Solunum eğitimi konusunda rehberlik eden Breathings BULO, akciğer fonksiyonlarınızı analiz ederek özelleştirilmiş solunum egzersizleri sunuyor.

Mutfakta zaman kazanmak isteyenler için VersaWare Smart kesme tahtası biçilmiş kaftan! Bu akıllı kesme tahtası, hızlı yemek hazırlama konusunda yardımcı oluyor ve sağlıklı yemek yeme alışkanlıklarınızı destekliyor.