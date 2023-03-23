İyi yaşamın adımları For Good Days 2023’te tartışıldı

Türkiye’nin ilk wellness portalı ailem.com ev sahipliğinde 21-22 Mart'ta Goodspaces’te düzenlenen For Good Days 2023’te, 33 panel ile 56 konuşmacı, birçok STK lideri ve marka yer aldı. Çeşitli atölyelerin düzenlendiği etkinliklerde, deprem sonrası toplum olarak iyileşme, iklim krizi, eğitim, beden ve zihin sağlığı gibi konular tartışıldı.

Nasıl Bir Ekonomi’nin de destekçileri arasında yer aldığı etkinliğin ilk gününde, afet sonrası psikolojik sağlık, deprem yardımları, eğitim ve psikososyal destek konularına odaklanılırken; Metro Türkiye desteğiyle düzenlenen “Rekaberlik ve İş Birliği” panelinde Sertaç Doğanay, Itır Erhart ve Erdal Uzunoğlu öncülüğünde deprem bölgesine yapılabilecek yardımlar tartışıldı.

Metro Türkiye Meyve Sebze Kategori Müdürü Birol Uluşan ve Beslenme Uzmanı, Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak, başta deprem bölgeleri olmak üzere yerel üreticilerin afet sonrasında da desteklenmeye devam edilmesini gerektiğini ve bu ürünlerin yanında üreticilerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Coğrafi İşaret tescilinin önemini anlattı.

Aynı zamanda deprem bölgelerindeki üreticilerden 600 tona yakın yerel ürün satın alan Metro Türkiye, For Good Days etkinliğinde bu ürünlerin de kullanıldığı yerel lezzetleri sunarak bölge gastronomisine de dikkat çekti.

“DOĞA’NIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ SEÇİYORUZ”

Etkinliğin ikinci günde de gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenen “The LifeCo Wellbeing ile Alternatif İyileşme” panelinde konuşan The LifeCo Wellbeing ve SAF markasının kurucusu Ersin Pamuksüzer, iyi yaşamın püf noktalarını paylaştı. Yuvam Dünya panelinde ise Kıvılcım Pınar Kocabıyık, Prof. Dr. Levent Kurnaz, Prof. Dr. Mine Durusu Tanrı Över, Prof. Dr. Ceyda Açılan Ayhan İklim Krizi ve sağlık üzerine konuştu. WWF Genel Müdürü Aslı Pasinli ve TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) İklim Teknolojileri Elçisi Emrah İnce, “Yeşil İyileşme” panelinde doğal afetlerin doğal olmayan sonuçlarından bahsetti.

Toplumsal Fayda ve Dijital Dönüşüm panelinde Effect BCW CEO’su Gonca Karakaş ve Taze Fikir Group Kurucusu, Yaratıcı Ajans Başkanı Çağlar Gözüaçık, metaverse dünyasıyla dijital gelişimi konuştu.

Hilal Özdemir, Volkan Babacan, Neşe Gönül, Esra Soydan, Akasya Asıltürkmen, Dilara Koçak, Levent Erden, Enis Özkan, Alara Mildon ve Tuvana Büyükçınar gibi ünlü simalar da etklinliğe katıldı.