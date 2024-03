Takip Et

Ece Ulusum

İngiliz DJ ve yapımcı George King sahne adıyla Catching Flies, geçen hafta Klein Phönix’te sahne aldı. Yeni 'Hybrid' setinin prömiyerini yaptı. İlk İstanbul konserinde epey ilgi topladı. İstanbul’a ilk ama Türkiye’ye ilk gelişi değil zira ortam ses kayıtları için İzmir’de vakit geçirdi. Önümüzdeki ay yeni albümünü çıkaracak müzisyen ile ayaküstü sohbet ettik.

Yeni albümünüz Nisan ayında çıkıyor. Bize albümün arkasındaki hikayeden söz eder misiniz?

'Tides' tamamen gelgitlerle ilgili. Her şeyin döngüsel doğasına ve üzüntünün yerini mutluluğa bırakmasına geri dönüp durdum... Yine de sonunda her şey yoluna giriyor.

Doğaya aşıksınız. Doğada kullanmayı en çok sevdiğiniz ses nedir?

Yeni fark ettim, parça isimlerimin çoğunda doğaya gönderme var. Bu kasıtlı değildi! Doğanın seslerini her şeyde kullanıyorum. Kırık dalları trampetimde kullanırım, ormandaki ayak seslerimi Hi-Hat olarak kullanırım... Bence cihazlar yerine 'gerçek' dünyada kaydettiğiniz her şey organik bir his yaratıyor ve müziğine hayat katıyor. Örneğin geçenlerde İzmir Kordon’da balıkçıların ve dalgaların sesini kaydettim. Bu kaydı yeni çıkan 'Tides'ın Club versiyonunda kullandım.

Dev bir ses arşiviniz var. Bu ses dosyalarını nerede saklıyorsunuz?

Bazen birkaç saatimi enstrüman çalarken kendimi kaydetmekle geçiriyorum. Bana ilginç gelen bölümleri kesiyorum. Daha sonra bunları aylara göre kategorize edilmiş klasörlere dosyalıyorum. Onları Bilgisayarımdaki büyük bir klasörde tutuyorum ama harici sabit disklerde de birçok yedeğim var!

Stüdyoda müzik yapmaya motive eden bir ortam yaratmak önemli. Odada en sevdiğiniz nesne ya da şey nedir?

En sevdiğim şey kesinlikle Wurlitzer. Çok klasik ve asla eskimiyor. SOMA'dan Terra adında yeni bir synth aldım. Şu anda onunla çok eğleniyorum. Çalması çok kolay ve yeni fikirler üretmemi kolaylaştırdı. En önemli unsur her zaman doğal ışık olmuştur. Yıllar boyunca çeşitli stüdyo alanları kiraladım ama hiçbir zaman işime yaramadı. Genellikle hepsi ses geçirmez, havasız ve penceresiz stüdyolardan oluşan bir blokta yer alıyorlar.

Albümden sonraki planlar neler?

Yeni canlı şovumla ABD, Avrupa ve Asya'da pek çok turneye çıkacağım. Ayrıca albümden bazı şarkıları bir Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ve arpistle çaldığım canlı performans videosu da olacak. Daha çok şey var!