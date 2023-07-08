Jack Ryan ile yeniden buluşma

CANAN DEMİRAY

Ağustos 2018'de gösterime girdiğinden bu yana hit olan Jack Ryan, geçtiğimiz hafta dördüncü ve son sezonuyla ekrana döndük. Uluslararası tehlikelere karşı başarısına defalarca şahit olduğumuz Ryan, bu sezon yine uluslararası bir krizin arkasındaki olayları çözmenin ve Washington’daki yolsuzluğu açığa çıkarmanın peşinde…

Dördüncü ve son sezonda Jack Ryan'ı yine tehlikeli bir görevde ve kendisine yaraşır bir şekilde vedasını izleyeceğiz. Jack, Abbie Cornish tarafından canlandırılan Dr. Cathy Mueller ile olan ilişkisine bu sezonda kaldığı yerden devam ediyor. Kitapları ve filmleri takip eden birçok kişi Cathy'nin sonunda Jack'in eşi olacağını ve birlikte Beyaz Saray’a taşınacaklarını biliyor.

Dizinin diğer güçlü kadın karakteri ise üçüncü sezonda tanıştığımız Elizabeth Wright. Roma’daki görevinde kendisiyle tanıştık. Wright, bu sezon CIA Direktörü koltuğuna oturmaya ve bir kez daha Ryan'ın patronu olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İki kadın kahraman, dizinin son sezonunu anlattı…

Geçtiğimiz iki sezonda sizi göremedik, diziye geri döneceğinizi öğrendiğinizde nasıl karşıladınız?

ABBIE CORNISH: Haberi aldığımda mutluluk dansı yaptığımı söyleyebilirim. Yeniden Jack Ryan’ın hikayesine dahil olmak harika bir duygu.

Abbie Cornish

Sizi birinci sezonda epidemiyoloji uzmanı bir doktor olarak tanıdık. Pandemi araya girdikten sonra bu role ve mesleğe bakış açınız değişti mi?

A.C: Bu son sezon için pandemi sona ermeden biz çekimlere geri dönmek durumundaydık. Macaristan’da çekimler yapıyorduk. İnsanlar hala maske takıyordu. Sette hala çok dikkatli olmak durumundaydık. Tüm bunların elbette etkisi oldu üstümüzde.

Karakterinizde sizi en çok etkileyen özellik ne oldu?

A.C: Şahsen rahat ve açık biri olmasını seviyorum.Bu bir oyuncu olarak çok cezbedici bir özellik çünkü sınırlamalar ortadan kalkıyor. Cathy Jack’i de seviyor ve bunu göstermekten çekinmiyor.

Betty, Wright ve Jack Ryan’ın ilişkisindeki değişimden de bahsedelim. Geçen sezon kovalıyordunuz, sonra güvenmeye başladınız, bu sezon ise sağ kolunuz.

Betty Gabriel: Sezonun başında onları güzel bir işbirliği içinde buluyoruz. Yan yanalar,birbirlerini destekliyorlar, güveniyorlar, birbirlerinin aklını neredeyse okuyabildiklerini görüyoruz.

Wright’ı neler bekliyor bu sezon?

BETTY GABRIEL: Dizinin en başında bir suikasti araştırırken buluyoruz. Eş zamanlı olarak, Senato’yu CIA’yi yönetebileceğine ikna etmek çalıştığı noktada karşımızda.

Abbie, Cathy’i neler bekliyor, bize biraz anlatabilir misiniz?

A.C: Cathy Muller ve Jack’in ilk bölümde birlikte olduğunu öğreniyoruz. Birbirlerine bağlılar. Ayrıca Jack’in maceralı dünyasının bir parçası olma şansını yakalıyor.

İzleyiciler bu sezonda en çok neden hoşlanacaklar sizce?

A.C: Bu sezon yine bir çok karakterin küresel bir sorun etrafında bir araya toplandığını görecekler. İzlerken çok ikna edici buldum ben. Bir ağacın dalları gibi, Jack Ryan’ın karakteri, Greer’in, November’ın, Chavez’in hatta benim karakterim. Hepsi sundukları hikayelerle güçlü birer dal ve ana hikayeyi oluşturuyorlar.

Betty Gabriel

B.G: Dizi izleyicileri karakterlerin daha insani yönlerini görme şansları olacak. Sahip oldukları ya da bir zamanlar sahip oldukları aileleri tanıyacaklar. Farklı ülkelere adım atacaklar. Karakterlerin bu kişisel hikayeleri de biraz işin içine girince risklerin her zamankinden daha büyük olduğunu, sevdiklerinin de dahil olduğunu görecekler, hissedecekler diye düşünüyorum.

Senaryoyu ilk okuduğunuzda ve hikayenin nasıl sona erdiğini öğrendiğinizde ne düşündünüz?

B.G: Senaryo bölüm bölüm ilerledikçe geliyordu elimize. Şimdi sonuca bakınca, ekrana oldukça iyi yansıdığını düşündüm.

Elizabeth Wright bu sezon sonunda geldiği yer konusunda ne düşünüyorsunuz?

B.G: Sona gelmek acı tatlı bir yanı var. Aslında Wright’ın hikayesi devam ediyor diyelim. Wright ülkeyi defalarca kurtarmak için elinden geleni ardına koymayacak bir karakter.

Bu sezonda sizin için favori bir an sahne var mı?

A.C: Biraz aksiyona karışmak hoşuma gitti diyebilirim.

B.G: Eğlenceli bir sahne değildi ama insanlarla dolu bir odada Senato karşısına çıkmak, büyük bir konuşmayı yapmak bir aktör olarak oldukça onur vericiydi.

Sezon sonu hakkında izleyiciler ne düşünecekler sizce?

A.C: Hayranlar bitişinden memnun olacak ama bittiğine de üzülecekler.

B.G: Mutlu olacaklarını söyleyebilirim, başka birşey söyleyemem.

Burada Türkiye’deki hayranlarınıza ne söylemek istersiniz?

A.C: Yeniden diziyle döneceğim için heyecanlıyım ve sevgilerimi iletiyorum.

Burma’dan Meksika’ya uzanıyoruz

Üçüncü sezonda Jack Ryan, CIA Roma İstasyon Şefi Elizabeth Wright ile birlikte Roma'da karşımıza çıkmıştı. Aldığı istihbarat Rusya’nın Sovyet döneminde başlatıp durdurduğu, radarlara görünmeyen nükleer silah projesi Sokol'u yeniden canlandırmaya çalıştığını gösteriyordu.

Jack bu istihbaratı doğrulamak için bir göreve çıktığında daha büyük bir komploya karışarak vatana ihanetle suçlanmıştı. Kaçak olmayı göze aldı yoluna devam etti. Yol arkadaşları Jim Greer ve Mike November’la Rusya ile Amerika arasında olası bir savaşı durdurmak üzere Avrupa çapında bir misyona atıldılar. Masa başındaki diplomasi oyunlarına savaş gemilerinin dahil olduğu bol aksiyon da eklenince enfes bir sonla tamamlanmıştı. Neredeyse Üçüncü Dünya Savaşı’nı durdurmanın ardından dördüncü sezonda sadece 6 ay sonra izleyicilerin karşısında.

Pierce Brosnan’la ‘Die Another Day’ gibi bir açılış. İşkence odasına sürüklenen bir mahkum, bu Jack Ryan'dan başkası değil. Başını nasıl bir belaya soktuğunu görmek için zamanda geriye gidiyoruz.

Nijerya’dayız. CIA'e ait güçler gibi görünen bir grup adam Nijerya Devlet Başkanı Udoh’u uyurken yatağında öldürüyor. Washington’a döndüğümüzde ise hararetli bir gündem var. CIA başkan vekili olarak Elizabeth Wright yardımcısı olarak Jack Ryan Senato karşısındalar. Wright yeni başkan olabilme yolunda onay almak için sorulara yanıt veriyor. Ryan ise Senato İstihbarat Komitesi tarafından operasyonlar hakkında sorgulanıyor.

Udoh suikastinin emrini kimin verdiği sorgulanınca Jack araştırmaya girişiyor. Eğer resmi olarak CIA bu emri vermediyse bu işin arkasında kim var? Jack, hem ülkesini hem de inandığı düzeni korumak isterken yozlaşma ile nasıl savaşacak,neler yapması gerekecek? Keyifli ve heyecan verici bir sona hazır olun.