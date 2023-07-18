Jacques Philippe, Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışlarına sponsor oldu

Saat & Saat’in distribütörlüğünü üstlendiği Jacques Philippe markası, Türkiye'nin deniz sporları organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın dördüncü sezonunda “Official Timekeeper” sponsorluğunu üsteleniyor.

Yat yarışlarının ilk etabı 25-30 Temmuz tarihlerinde turizmin başkenti Muğla’da gerçekleşecek.

Deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiren yarış; Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında zorlu bir parkurun tamamlanmasıyla 29 Temmuz’da Bodrum’da sona erecek. 30 Temmuz’da Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile Halikarnas Kupasının galipleri kupasına kavuşacak.

Şampiyonanın diğer üç yarışı olan 100. Yıl Cumhuriyet Kupası ise 27-29 Ekim tarihlerinde kıtaların buluşma noktası olan İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçının şampiyonluk için kıyasıya mücadele edeceği zorlu yarışın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanını ve Cumhurbaşkanlığı Kupasını almaya hak kazanacak.