Kadife blazer’ın dönüşü

ALEXANDER KOKOSKERIIA

Dikkatinizi çekmiştir: Bu kış sezonda birçok moda tasarımcısı ve hazır giyim markaları kadife kumaşı yeniden kullanmaya başladı. Erkekler kadife kumaştan dikilen kaliteli ve şık kadife blazerları en çok tercih edenler den. Peki kadife blazer nasıl ve nerede giyilir? Ne ile kombinlenir? Bakımı nasıl yapılır? Kadife ne kadar çekici gözükse de size, doğru kombin yapıp belirli bir stile bürünmek için vereceğim tavsiyeler yardımcı olacak. Kadife ceketlerin zaman zaman modası geçebilir ama stili ölümsüzdür. O zaman hep beraber kadife blazer dünyasının ince detaylarına dalalım mı?

Tarz kombinler nasıl hazırlanır?

JEAN: Belki jean’lerin blazer veya ceket ile takımlanmasına ‘klişe’ denebilir. Ama klişeler doğru olduğu için varlar zaten. Kadife bir blazer dar kuplu bir jean ile kombinlendiğinde keskin ve rahat bir çizgi ortaya çıkıyor. Düz bir tişört veya küçük yakalı çizgili veya düz bir gömlek ile çok rahat kombinleyebilirsiniz. Ayakkabıda ise sizi daha enerjik ve genç kılan Converse veya spor bir model tercih edilebilir.

GABARDIN PANTOLON VE KARELİ GÖMLEK: Her erkeğin gardırobunda mutlaka gabardin pantolonlar, chino pantolonlar, en az bir adet kareli veya jean gömlek var değil mi? Özelikle iş dışındaki günlerde, uzun tatil ve hafta sonu şehir içi/ şehir dışı gezmelerinizde bu rahat kombini hep giyebilirsiniz. Kombini tamamlamak için ince örme yün kravat, kalın veya ince kazak, kalın deri kemer, deri vintage görünümlü bot ve kolsuz şişme yelek ideal olacaktır. Stil ve rahatlık bir arada.

Hangi ortamlarda giyilir?

PARTİ ATEŞİ

Sevgililer Günü için plan yapanlar buraya: Diğerlerinden daha ön plana çıkıp stilinizi göstermek istiyorsanız mutlaka bordo veya lacivert renkte yuvarlak yakalı bir kadife ceketle, onun altına dar kuplu siyah veya beyaz pantolon tercih edin. Ayakkabı olarak mutlaka deri veya kumaş makosen seçmelisiniz. Ve sonunda kombini tamamlamak için siyah ya da beyaz dik yakalı gömlek ile ipek bir cep mendili ihmal etmeyin.

OFİS ŞIKLIĞI: Beyaz yakalılar için de kadife ceket artık olmazsa olmazlardan. Mutlaka gardırobunuzda en az bir adet kadife blazer için yer açmalısınız. Ofis resmi bir yer olduğu için insanlar genelde tek tip giyinir. Stilinizle ayrışmanız için bordo, kahve veya siyah kadife ceketi dolabınıza ekleyin. Bunu beyaz ya da mavi İtalyan yakalı düz bir gömlek, lacivert, kahve veya siyah v yaka ince triko, çizgili, düz veya kareli kravatlar, siyah veya gri yünlü pantolon, kahve veya siyah ince deri kemer, Oxford ayakkabı ve orta boy deri çanta ile rahatça kombinleyebilirsiniz. Aksesuar olarak ipek veya koton üçgen bir cep mendili kadife blazer’ınıza ilave edebilirsiniz

Davetlerin gözdesi

Bu kural şaşmaz: Davetlerin en şık adamı kruvaze, saten yakalı kadife ceketi giyen erkek olanıdır. İster bordo ister siyah kadife blazerler özelikle dar kuplu siyah yünlü jilet pantolon, küçük veya ata yakalı gömlek, kol düğmesi, kadife veya saten papyon ve kuşak, ipek mendil ve parlak makosen ayakkabı gibi parçalar ile çok şık bir kombin hazırlayabilirsiniz.