Kadınlar hayatın her alanında

HELİN KAYA

Türkiye’nin ilk kadın itfaiye şoförü olma unvanını taşıyorsunuz. Her şey nasıl başladı? Sizi tanıyabilir miyiz?

Sağlık Meslek Lisesi’nden Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü bitirerek mezun oldum. Daha sonra yeniden üniversite sınavına girerek İtfaiye ve Sivil Savunma Bölümünü kazandım. 2021 yılında mezuniyetim sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sınavını da kazanarak itfaiye bölümünde göreve başladım. Teşkilattaki diğer görevimden sonra son 6 aydır itfaiye şoförlüğü yapıyorum.

Göreve başladığınızda nasıl tepkiler aldınız?

İstanbul itfaiyesinden içeri ilk adım attığım günden beri beni çok güzel bir atmosfer karşıladı. Buraya alım sürecinde üniversitede itfaiye bölüm mezunu olduğum için C ehliyetine sahip olmam gerektiği söylendi. Bunun için çalışmalarıma başladım daha sonrasında bize büyük itfaiye araçlarının kullanım eğitimi verildi. Büyük araç kullanımı gerçekten çok ilgimi çekmişti ve aslında serüvenim Bahadır abimin bana itfaiye aracını verip ‘hadi bunu kullan’ demesiyle başladı. O koltuğa oturduktan sonra halktan gelen tepkiler, beni tebrik etmeleri, alkışlamaları ve gördüklerinde şaşırmaları benim için çok heyecan vericiydi. Geriye dönüp baktığımda bütün kurumlarda araç kullanan kadınlarımız elbette var ama itfaiye bir kadın şoförü yoktu. Bunu ben başarabilirim diye düşündüm ve o gün bugündür şoförlük yapıyorum.

Bir kadın olarak bu sektörde olmanın zorlukları var mı?

Tabii ki… 307 yıl boyunca bu teşkilatta kadınlar olmamış bizimle ilk kadın çalışanlar alınmış oldu. Meslektaşlarımız bu durumu yadırgadılar ‘Nasıl güçleri yetecek? Nasıl yapacaklar?’ diye düşündüler ilk zamanlar. Çünkü iş yükü çok ağır ve ciddi. Etraflarında daha önce koşuşturan, yangın söndüren kadınlar olmadığı için kafalarında soru işaretleri vardı. Ama biz bu işi başarabileceğimizi, bunun üstesinden gelebileceğimizi yani onların yaptığı aynı işi bizim de yapabileceğimizi gösterdik böylece onlarda zaman geçtikçe bunun farkına vardılar. Sonra bize çok yardımcı ve yol gösterici oldular. Kadınlar hayatın her alanında ve başaramayacağımız hiçbir şey yok.

Peki tüm bu koşuşturmacada spor hayatınızın neresinde? Spor antrenmanlarınız için kendinize nasıl vakit ayırıyorsunuz?

Spor hayatımda hep vardı çocukluğumdan beri hayatımın hep içerisindeydi. Çünkü ailem bu konuda bana her zaman destek oldular. Şu an yaptığım işte tamamen sporla iç içe olduğu için bu da beni spordan kopmamamı sağlayan nedenler arasında elbette. Dediğim gibi spor hayatımın her yerinde uykum, beslenmem, genel hayat düzenim her şeyim sporla iç içe. Her zaman bir yarışma veya şampiyonaya katılacakmışım gibi yaşıyorum.

İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası öncesi nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz?

Şampiyona aşırı heyecan verici bir süreçti bizim için çünkü buraya gelen yarışmacıların hepsi sporcular bizim gibi itfaiyeci değiller. Onların sürekli bu tür yarışmalara katılıyor oluşu daha tecrübeli bir bakış açısına sahip olmalarını sağlıyor elbette. Ama biz ilk defa böyle bir yarışmaya katılacağımız için oldukça heyecanlı başladık. Rakiplerimizin küçük yaşlardan itibaren bu tempoda oluşu onları oldukça güçlü kılıyor. Bizim ortalama sadece 3 aylık bir hazırlık sürecimiz oldu biliyorsunuz ki bir deprem felaketi yaşadık bunun etkileri oldu. Diğer ülkelerden gelen yarışmacılarla yarışmak hem eğlenceli hem çekişmeliydi ama bizim başlıca hedefimiz Türkiye rekorunu kırmaktı ve bu yönde ilerledik.

Bu şampiyonadaki birinciliğinizden sonra gelecek hedefleriniz arasında neler var?

Bu şampiyonada kendimi gördükten sonra, kırılan rekorlardan sonra, disiplinli spor hayatımın bana bu kadar güzel bir şekilde geri dönüşünü gördükten sonra itfaiye polis olimpiyatlarına katılıp orada da derece almak gibi hedeflerim var. Buradaki şampiyonadan sonra tamamen oraya odaklanıp çalışmalarımı yürütmek istiyorum. Birincilik gurur verici, emeğimin karşılığını almak kadar muhteşem bir şey yok.