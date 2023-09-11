Kahve kokusu tüm şehri saracak

GÜLSEREN ÜST POLAT

Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli’nin “Ne kadar devam edeceğini bilmeden, 9 yıl önce cesaretle başladık” dediği İstanbul Kahve Festivali, bu yıl ‘Kahveye Aç Gözlerini’ mottosuyla Eylül ayında İstanbullu kahve severlerle buluşacak. Ardından Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilecek festival, alternatif müzik deneyim alanları, konuşmacılar, imza günleri, artizan kahve yanı lezzetleri ile katılımcılara farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor. Kahve, sanat ve müziğin birleştiği etkinlik özelinde konuştuğumuz Alper Sesli, “İstanbul Kahve Festivali bugün, sadece İstanbul’un değil, Türkiye, Avrupa ve hatta dünyanın en güçlü kahve etkinliğine dönüştü” diyor. Bakalım başka neler söylüyor?

Festivale geçmeden önce kahve kültüründen söz edelim biraz. Türk Kahvesi tutkumuz muhakkak ama diğer kahvelere de oldukça sempatik bakıyoruz artık sanırım.

Dünyada 10 yıldan bu yana devam eden 3’ncü dalga kahve akımı ile kahve tutkudan daha çok, bir yaşam tarzı haline geldi. Farklı demleme çeşitleri, menşei belli çekirdekler, doğal üretim ve çiftçilerin hakkının korunduğu ‘Adil Ticaret Kültürü’ne saygı duyan bambaşka bir jenerasyon bu ve hızla da yayılıyor. Son yıllarda kahve konusunda yaşanan gelişmelerle İstanbul dünyanın en gelişmiş kahve şehirlerinden biri haline gelmeye aday. Sadece İstanbul’da değil Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi diğer birçok şehirde de bunu görüyoruz. Geçen seneden bu yıla artizan lezzetler sunan pek çok yeni kahve ve kavurma dükkanları açıldı, mesela.

Uzun yıllardır kahve festivali düzenliyorsunuz. Dokuz yılda bu serüven nereye evrildi?

Ne kadar devam edeceğini bilmeden dokuz yıl önce cesaretle başladık ve İstanbul Kahve Festivali bugün, sadece İstanbul’un değil, Türkiye, Avrupa ve hatta dünyanın en güçlü kahve etkinliğine dönüştü. Genel ziyaretçi trafiğinde de %10 gibi ciddi bir oranda yabancı kahve sever bulunuyor. Bundan sonra da her yıl bayrağı daha da yükseğe taşımayı hedefliyoruz.

Her festivali belirli bir konsept kapsamında gerçekleştiriyorsunuz. Bu yıl konsept ne olacak?

2023 görsel iletişim dilimizi değiştirdik. Geçmiş yıllarda ‘Şehri Uyandıran Festival’ ve ‘Kahve Birleştirir’ mottolarımızı bu yıl ‘Kahveye Aç Gözlerini’ olarak belirledik. Bu güncellemeyi yaparken aslında İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehir yaşamının paydaşı olan tüm kentli kahve severlerin sabah erken uyandığında başlayan kahve iletişiminin bir parçası olduk. Bu yıl kahve severleri ayrıca kavurmahanelere ayrılan apayrı bir alan, alternatif müzik deneyim alanları, çok değerli konuşmacılar, imza günleri, artizan kahve yanı lezzetler gibi oldukça zengin bir deneyim bekliyor. İstanbul’un gelecek 10. yılının ise çok özel bir etkinliğe dönüşeceğini söylememize ise şüphesiz gerek yok.

Programdan söz edersek… Festivalde bu yıla özgü olarak ne gibi yenilikler olacak? Kahve severleri neler bekliyor?

Festival kapsamında 30 canlı konser, 25 Workshop ve 25 seminer gerçekleştireceğiz. 4 gün sürecek İstanbul Coffee Festival boyunca Haliç Bölgesi’nde gezilmesi gereken alanlar kahve severlerle paylaşılırken, harika manzaralar ve olağanüstü gün batımlarına karşı kahvelerini yudumlayarak unutulmaz anılar biriktirilecek. Ayrıca bu yıl Japonya, Vietnam, Peru ve Endonezya’dan yepyeni kahve markaları da festivalde ilk kez yerini alacak. Önemli farklardan bir tanesi ise ana sahnemiz bu yıl seyircisi ile deniz üzerinde olacak. Nitelikli kahveye nitelikli müziğin eşlik etmesi apayrı bir deneyim olacak.

İşin içine kahve markaları, makine üreticileri, kahve dükkanları, kahve profesyonelleri vb gibi bir çok kalem giriyor. Nasıl bir ekosistemden söz ediyoruz?

Ekosistem kelimesini ülkemizde en güçlü savunan ve bunu gerçekleştirmeyi başarmış bir proje kahve festivalleri. Markalar için her katmanda, her paydaş marka ile bambaşka bir pazarlama platformu oluşturduk. En değerlisi tüm kahve severler için oldukça güçlü ve büyük bir deneyim platformu yarattık. Kahve festivalleri, gerek ekonomik çıktıkları, gerek pazarlama dinamikleri, gerek deneyimleri, gerek bilgi, kültür ve eğlence ile oluşan deneyim ve iletişim ile başka bir başarı öyküsü. Geleneksel tüm kalıpların dışında bir marka ve çok da seviliyor.

Son dönemlerde festival iptallerini duyar. Ülke ekonomisi için bu denli değerli olan festivallerin iptallerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Festivaller hizmet endüstrisinde olağanüstü büyük bir alanı kapsıyor. Hatta bu endüstride çok ciddi bir turizm hareketliliği de yaşanıyor. Festival sektörü sürekli büyüyor. Neredeyse tüm Avrupa kıtası, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Uzakdoğu çarpıcı rakamlara sahip. Festivaller kısa dönem içerisinde gerçek KDV ve vergi üretebilen etkinlikler ve ciddi istihdamlar sağlıyorlar. Bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın artık süreç yönetimleri ile ilgili bir yol haritası çizeceğini düşünüyoruz ve bunu bekliyoruz. İzni alınmış festivallerin ya da konserlerin veya benzer etkinliklerin çok kısa süre kala yasaklanması hem ülkemizin uluslararası turizm iletişimi, hem repütasyonu hem de yatırımcıları anlamında ciddi sıkıntılar yaratan bir süreç. Bu kadar önemli ve güçlü bir endüstriyi, ülkemiz için oldukça büyük küresel fırsatlar içeren yatırımcıları ciddi anlamda uzaklaştırıyor.

Türkiye’nin büyük festivalleri çekmesi ve daha büyük organizasyonlar için neler yapması gerekiyor sizce?

Londra’da bugün tam 10 bin kayıtlı etkinlik alanı var. İstanbul’da 500 tane sayamazsınız. Büyük salonlu oteller de buna dahil. Etkinlik alanlarının yok olması, geride kalanların ciddi büyük maliyetlerle sunulmasına yol açıyor. Ne acıdır ki, İstanbul’da etkinlik alanı kiraları pound ile kiralamanın yapıldığı Londra’dan 4.5 kat pahalı. Belediyelerin tüm iyi niyetli çabalarına karşın bilet gelirlerindeki rüsum vergisi konusu hükümet tarafından alınan doğru bir karar ile düzeltildi. Online bilet sitelerinin, sanatçı kaşe ücretlerinin astronomik yükselişleri, ses ve ışık vb. teknik hizmetlerin maliyetleri inanılmaz el yakıyor. Bu konularda adımlar atılması sektöre büyük destek sağlayacaktır. Aksi takdirde süratle azalan etkinlik sayılarına tanık olacağız kısa sürede.

TAKVİMDE ÜÇ ŞEHİR VAR

Coffee Festival’de bu yıl dopdolu bir festival takvimi kahve severleri bekliyor. 9. İstanbul Coffee Festival, 14-17 Eylül 2023 tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleşecek. ‘Şehri Uyandıran Festival’ 7. Ankara Coffee Festival ise kahve severlerle 22-23-24 Eylül 2023 tarihlerinde Bilkent Center’da buluşacak. 2. İzmir Coffee Festival ise 20-21-22 Ekim’de Karşıyaka Hilltown AVM’de ziyaretçilerini ağırlayacak.