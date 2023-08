“Kalbimi asla karartmadım”

Ece ULUSUM

Türkçe pop müzik tarihinde tarzı ve şarkılarıyla kendine özel bir yer edinen Deniz Seki, yenilenen tarzı ve yeni planlarıyla karşımızda. Yaz şarkısı Poll Production etiketiyle Cambaz’ı yayınladı. Klibi de bir o kadar hareketli. Aynı zamanda son sürat konserlerine devam ediyor. Sahnesini izlemek için gerçekten çaba sarf etmek gerekiyor çünkü yer bulmak çok zor. Hatta geçen hafta Çınarcık’ta verdiği konserde gelenler yer bulamayınca tekne kiralayıp sahilden konseri izledi. Deniz Seki çok duygulandı. Tüm bu yoğun temposu sırasında röportaj talebimi geri çevirmedi. Bir program öncesi bir yandan hazırlandı bir yandan sorularımı yanıtladı. Çok çalışkan, güçlü ve içten… Sohbet sırasında Seki’nin hit şarkılarının yeniden yorumlanacağı albüm müjdesini de aldım. Detaylar röportajda, keyifli okumalar.

“Deniz Seki şarkıları hiç eskimiyor” YouTube’da kliplerinizin altında, online sözlüklerde hep bu yorumu görüyorum. Her zaman mekanlarda çaldığında insanlar hep bir ağızdan eşlik eder, radyoda çıksa ses açılır...

‘’Müzikal heyecanım geri geldi. Sanki yeniden bu mesleğe başlamışım; o ilk yıllarımdaki gibi hissediyorum. Bu seyirciye de geçiyor, çok farkındayım.”

Şarkılarınızın zamana bu denli meydan okuyabileceğini hiç düşünmüş müydünüz?

Şarkılarımı yazma amacım, daha doğrusu yazarken hep hayal ettiğim şey bu. Hep bir ağızdan söylenmesi… Küçücük yatağımın ya da masamın üstünde kağıt ve kalemle hala yazmaya devam ediyorum. Bu benim için çok daha manalı geliyor. Hep bir ağızdan söylenmesi, şarkılarımda herkesin bir anısı olması, bunlar çok kıymet teşkil ediyor. Bu da uzun yıllar şarkılarımın gönüllerde yaşıyor olmasını sağlıyor. Bu beni çok mutlu ediyor.

Cambaz’ın sözleri Selahattin Sarıkaya’ya ait. Sizi bu şarkıya çeken ne oldu? Şarkının sözlerini ilk nerede, nasıl keşfettiniz ve yeniden yorumlamaya karar verdiniz?

Evet sözü müziği Selahattin Sarıkaya’ya ait. İlk Mürvet Kekeli’den dinledim şarkıyı. Gazeteci arkadaşım Savaş Özbey ve eski basın danışmanım Ebru Sezgin vasıtasıyla geldi bu şarkı önüme. Çok yakıştırdım kendime; nostaljik 70’li dönemin şarkılarını çok çok seviyorum. Kendim de bir zamanlar öyle bir albüm yapmıştım “Aşkların En Güzeli” diye. O tattaki şarkılar günümüzde artık pek yok maalesef.

Klibi de şarkının kendisi gibi rengarenk. Masal şarkısının klibinden bu yana bu denli hareketli bir klip gelmemişti. Fikir nasıl geldi? Styling, danslar… Klibiniz şarkınızı iyi yansıtıyor mu sizce?

Cambaz çok kabare tadında bir şarkı. Koreografiye müsait, çok eğlenceli ve rengarenk bir şarkı. Cahide’de çektik, bence mekan da çok doğru bir mekandı. Çok eğlendik bütün ekip, full dans ede ede klibimizi çektik. Ekibe, bize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Serdar Seki’nin fikriydi böyle festival tadında bir klip çekmek, gerçekten de öyle oldu yani. Masal klibime benzetilmesi de çok hoşuma gidiyor çünkü Masal’ı Umut Turagay çekmişti ve çok başarılı bir klibimdir o. Şarkım da çok seviliyor, hit olmuş bir şarkıdır Masal. Bu klipte de aynı tadı yakalamış olmak beni çok mutlu ediyor.

Kariyerinizde yeni bir döneme girdiğiniz yazıyor basın bülteninde. Nasıl bir dönüşüm aşamasındasınız? Karşımıza nasıl bir Deniz Seki çıkacak?

Yenilenmiş, renove edilmiş yeniden heyecanlı bir Deniz. Müzikal heyecanım geri geldi. Sanki yeniden bu mesleğe başlamışım, o ilk yıllarımdaki gibi hissediyorum. Bu karşı tarafa seyirciye de geçiyor çok farkındayım, yeniden doğmuş gibiyim. Konserlerimiz de çok başarılı gidiyor, takvimlerimiz dolu çok şükür. Orkestram şahane, a plus bir orkestrayla çalışıyorum.

Sahnede olduğu gibi her zaman neşelisiniz. Bir paylaşımınızın altına “Büyümeyen bir çocuk kadın bırakıyorum buraya” yazmıştınız. Bunca hayat tecrübesi sonrası içinizdeki kız çocuğunu ve onun neşesini nasıl koruyabiliyorsunuz?

Ben yaşsız kadınlardanım. Asla içimdeki o genç ruhumu, o çocuk kadını öldürmedim. O bana büyük yaşam enerjisi veriyor. Hayatı çok seviyorum, insanları çok seviyorum, ‘hayvanları’ çok seviyorum. Hayvan diyemiyorum onlara hatta insanlardan daha çok hayvanları seviyorum. Kalbimi asla karartmadım, hiçbir zaman kirletmedim. Bu da benim böyle neşeli çocuk kadın olarak yaşamamı sağlıyor, bu şekilde yoluma devam ediyorum. Allah bu neşemden eksik etmesin.

Yıllardır Poll Produciton ile çalışıyorsunuz. Birbirinizi iyi tanıyorsunuz. Polat Yağcı ile çalışmanın sizin için konforu, avantajı nedir?

Bir kere Polat Yağcı’yı insan olarak çok seviyorum, onun kalbini çok seviyorum. Çok çalışkan, ekibi de gayet güzel. Şu anda her şey yolunda gidiyor çok şükür. Polat çok yoğun, her ne kadar çok yakinen birebir çok fazla sık toplantılar yapamıyor olsak da… Bir taraftan Kuruçeşme konserleri, bir taraftan başka işlerle uğraşıyor. Televizyon programları vesaire ama bu yoğunluğunun arasında bile her zaman sanatçısına vakit ayırır. Çok severim Polat’ı yani onunla çalıştığım için de mutluyum.

“CD yaptığım dönemleri özlüyorum”

Türkçe pop müzikte eskiden olan, bugün olmayan ne var sizce? Yeni pop müzisyenler neyi ıskalıyor?

Yeni bir kuşak yetişiyor. Gerçekten çok çabuk tükeniyor her şey. Z kuşağı çok daha değişik şeylerden hoşlanıyor. Ancak eski Türk pop müziği şarkıları gibi şarkılar da çıkıyor ama çok nadir çıkıyor. Zaman nasıl değişiyor ve nasıl ilerliyorsa her şey de öyle değişiyor. Artık her şey dijital oldu. Mesela CD yaptığım dönemleri çok özlüyorum. O stüdyolarda sabahlamalarımı, 12-14 şarkılık albümler yaptığım dönemleri çok özlüyorum. Şimdi single single, tekli tekli gidiyoruz. Tabii bunları bir araya toplayıp albüm haline getirebiliriz ama o dönemki heyecanı yaşayamıyoruz yani bu net. Ama üreten bir kadın olduğum ve zamanı da takip ettiğim için kendi ruhumla birleştirdiğim şarkılarımdan yeni şarkılar yazmaya, üretmeye devam ediyorum. Başarılı bir şekilde müziğini yapan herkesi de alkışlıyorum. Çünkü müzik ciddi bir iştir. Mesela Edis’i çok beğeniyorum. Edis benim son yıllardaki favorim.

Şarkılarınızın yeniden yorumlanması gündeminizde mi?

Evet bir tribute albüm yapma durumum var, bir best of yapacağım yani. Artık zamanı geldi, bir sürü şarkım beni bekliyor. Onun ufaktan çalışmaları başladım. Çok güzel ve çok meşakkatli bir albüm olacağı için asla acele etmeden yavaş yavaş, içime sindire sindire her şarkımı diğer meslektaşlarımla paylaştırarak güzel sürprizli bir best of tribute albüm gelecek. Biraz sabır gerekiyor çünkü çok kıymetli bir albüm olacak o.

Konser takviminiz yoğun. Ancak yeni şarkılar da gelecek değil mi?

Tabii yeni şarkılar da gelecek. Şimdiki planımız şu; Cambaz çok iyi gidiyor tam bir yaz şarkısı. Bence eylül sonuna kadar Cambaz her yerde çalacak, çalmaya da devam edecektir. Ben yeni bir şarkı yazdım. Sözü bana, müziği bana ve Murat Yeter’e ait. Düzenlemesi de yapıldı, okuması da bitti hatta. Arkasından o şarkı gelecek. Yavaş yavaş best of’a girdik zaten. Yeni sürprizlerle, yeni şarkılarla buluşmak üzere, sevgiyle.