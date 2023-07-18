Kaliteli kıyafetler eskidikçe güzelleşir

Helin KAYA

Markanızın hikayesi nedir? Askeri üniforma içeriğine sahip bir marka yaratma fikri nasıl ortaya çıktı?

Markamız film karakterleri ve bu karakterleri canlandıran oyuncular ile özdeşleşmiş, popüler hale gelip modaya yön vermiş parçaları arşivlemek amacıyla ortaya çıktı. Bana bu tarzda ürünleri toplama konusunda ilham veren kişi dostum ve akıl hocam Alessandro Squarzi’dir. Kendisi dünyanın belki de en büyük vintage kıyafet ve aksesuar koleksiyonuna sahip. Evde vintage kıyafetleri koyacak yerim kalmayınca satmaya karar verdim. Birkaç parça ile başlayan bu hobi zaman içinde büyüdü ve tam zamanlı işim haline geldi.

“Günümüzde bulmanın neredeyse imkansız olduğu malzeme ve kalitede parçaları alabilmek vintage ürün almanın en cezbedici yanı.” - HAZER YENİCE

Ürünlerinizi nasıl ve nereden buluyorsunuz? Satışa sunulmadan önce hangi aşamalardan geçtiğinden bahseder misiniz?

Ürünleri bulmak belki de en heyecanlı kısmı. Önce bir yerlerden temin etmek gerekiyor. Hangi ürünü nerede bulacağınız tamamen şans. Yurt dışına çıktığım zaman, her sabah ilk iş bulunduğum şehirdeki vintage mağazalarını gezerim. Çoğu zaman hiçbir şey bulamam. Bazen de umulmadık bir mağazada eşsiz bir ürün bulurum. Bazen elinde bu tarz ürünlere sahip olan kişiler satmak istedikleri parçalar için benimle iletişime geçer. Ürün temin etmenin belirli bir kuralı yok.

Ürünleri bulduktan sonra gerekliyse ürünler terzide onarılır. Çoğu vintage dükkanının çöpe atacağı hasarlı ürünler bizim için çok değerli. Özellikle de en az 50-60 yıllık bir ürün olursa. Onarıldıktan sonra temizlenir, ütülenir ve fotoğrafı çekilir. Böylece satışa sunulur.

Vintage ürün almanın sizce cezbedici yanları neler?

Günümüzde bulmanın neredeyse imkansız olduğu malzeme ve kalitede parçaları alabilmek vintage ürün almanın en cezbedici yanı. Bizim markamız için konuşacak olursam; askeri kıyafetler sivil modayı her zaman doğrudan etkilemiştir. Günlük kıyafetlerimizin çoğunun ortaya çıkış noktası askeri kullanımdır. Vintage askeri ürün alarak hem dayanıklı hem de modası asla geçmeyecek parçaları gardırobunuza katabilirsiniz.

Ağırlıklı olarak ceketleri görüyoruz, markayı daha geniş bir yelpazeye taşıma fikriniz var mı? Aksesuar ve ayakkabıların da içinde olduğu kombinler gibi...

İlham alarak ürettiğimiz ayakkabıları yapmak daha mantıklı. Örneğin bu sene Alman Ordusu spor ayakkabısı (German Army Trainers) ürettik. Çoğunlukla orijinale sadık kaldık, eksik gördüğümüz yanlarını iyileştirdik. Satın alanlar çok memnun kaldı.

Vintage ürünler alırken dikkat edilmesi gereken noktalar neler peki?

Çok spesifik bir ürün aramıyorsanız, malzemesi ve fiyatı diyebilirim. Pamuk, yün ve ipek gibi kumaşları tercih etmenizi öneririm. Satıcı ürünün piyasa değerini tam bilmiyor olabilir. Aynı ürünü çok pahalıya ya da çok ucuza bulabilirsiniz.

Peki siz ürünlerinizin kalitesi söz konusu olduğunda en çok nelere dikkat ediyorsunuz?

Askeri ürün almıyorsam çoğunlukla markasına, dikimine ve malzemesine dikkat ederim. Örneğin, vintage bir kot pantolon alıyorsam kumaşın selvedge (kendinden kenarlı) olması o ürünü daha özel yapar. Kaliteli kıyafetler eskidikçe güzelleşir. Amerikan Ordusu’nun 40-70’li yıllar arası ürettiği ürünleri bütçem elverdiğince neredeyse her zaman satın alabilirim. %100 pamuk kumaştan yapılmış olmaları hem şıklığı hem de fonksiyonelliği barındırmaları bu parçaları çok özel yapar. Maalesef bu parçalar gün geçtikçe hem daha pahalı oluyor hem de daha zor bulunuyor.

Marka içerisinde pek çok ülkenin askeri üniformaları da mevcut. Bu durum yurt dışı satışlarınızı ne düzeyde etkiliyor?

Stoğumuz ve ürün seçeneklerimiz arttıkça, yurt dışı satışlarımız da artıyor. Özellikle İtalya, Japonya ve Güney Kore’de bu ürünlere çok ilgi var. Çeşitli kanallar ile buradaki müşterilere de ulaşmak çok heyecan verici.

Royal Air Horse’un geleceği hakkında planlarınız neler? Daha fazla şube açıp yurt dışı ve yurt içine yayılma düşünceleriniz var mı?

Royal Air Horse’u bir thrift shoptan daha fazlası yapmak istiyoruz. Sadece vintage ürün değil, birçok markanın sıfır ürünlerinin de bulunduğu bir konsept giyim mağazası haline getirme hayalimiz var. Hatta ürün çeşitlerinin kıyafet ile sınırlı kalmadığı, kaliteli giyinmeyi ve yaşamayı seven insanların gelip zaman geçirmekten keyif alacağı bir alan oluşturmayı arzuluyoruz. Yurt dışında özellikle İsveç ve Danimarka’da, ilerleyen dönemde umarım şubeler açarız.