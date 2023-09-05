Kapalıçarşı’dan Paris Moda Haftası’na

Ada ÜNLÜ

“Nasıl yaşıyorsak öyle tasarlıyor ve üretiyoruz; mücevherlerimizin farklı kültürler ve tarzlar için bütünleştirici olduğunu düşünmeyi seviyoruz. Orta Doğu, Akdeniz, Güney Avrupa etkilerini hissedebileceğiniz tasarımlarımız, zamanımızın çoğunu birlikte geçirdiğimiz şehirler gibi, hepsi çok kültürlü, modern, açık fikirli, tarihi...” Terzihan Kreatif Direktörü Cem Terzihan, bu sözler ile anlatıyor mücevher markasının arkasındaki hikayeyi.

Son olarak Madonna’nın Instagram hesabında yere göğe sığdıramadığı Terzihan mücevher markasının tarihi, yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nda imparatorluk sarrafı olarak görev yapmış bir aileye uzanıyor.

1974'te Türkiye'ye taşınan Murat Terzihan, İstanbul Kapalıçarşı'da ilk kuyumcu dükkânını açarak mücevher ve değerli taşlara yöneliyor.

2015 yılında, ikinci nesil Terzihanlar, Can ve Cem Terzihan markaya katılıyor ve Portekiz'in Lizbon kentinde mağazalarını açıyorlar. Bugün Terzihan markası ağı; Dubai, Doha, İstanbul, Lizbon, Porto, Madrid, Budapeşte ve Miami'yi kapsıyor.

Markanın geniş coğrafi kökleri, tasarım felsefesini de tanımlıyor: Ailenin sanat mirasına sadık kalmak ve mükemmeliyetçi temellerini kaliteli mücevherlere ve nadir taşlara uygulamak.

Tasarımlarda öne çıkan coğrafi formlar Mezopotamya ve Türk mimari unsurlarına gönderme yaparken, sıra dışı taş kesimleri ve yetenekli kuyumculuk teknikleri, zarif bir şekilde işlenmiş kreasyonlara sihirli ve alışılmışın dışında bir bakış açısı getiriyor.

Terzihan’ın en büyük farkı ise, dün ile bugünü, doğu ile batıyı bir araya getirmeyi ve herkesin hikayesini yansıtmayı hedeflemesi. İşte bu nedenle bugün dünya starlarının tercih ettiği bir marka konumunda.

Marka bir aile şirketi olarak yoluna devam ediyor. Can Terziyan Genel Müdür olarak görev alırken, Cem Terzihan markanın Kreatif Direktörü olarak çalışıyor.

Geçmişi 1800’lü yıllara dayanan bir aile mirası

Terzihan, geleneksel mücevher yapım tekniklerini çağdaş bir tarzla bir araya getirerek ikonik mücevher koleksiyonları yaratıyor.

Geçmişi 1800'lü yıllara dayanan zengin bir aile mirasından gelen Terzihan'ın tasarımları, doğal renkleri, alışılmışın dışında formlarla bir araya getirerek, farklı bir lüks anlayışı yaratmayı hedefliyor.

Aslen Yukarı Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biri olan Mardinli olan aile, üç asır boyunca Hıristiyanlar, Araplar, Türkler, Kürtler ve diğer birçok küçük etnik grup arasında yaşamış.

Tasarımlar da, bölgenin asırlık tekniklerini çağdaş ve alışılmışın dışında bir tarzla bir araya getiriyor. Terzihan kardeşlere göre, “doğaya ve eski uygarlıklara saygı duruşu niteliğindeki bu tasarımlar, hem antik hem de modern mimariden etkileniyor.”

Marka, ‘Akdeniz lüksü’nün, Orta Avrupa, Amerika veya Asya’dan farklı olduğunu; “çok daha yavaş ve çabasız” olduğunu savunuyor.

Şöyle diyor Terzihan kardeşler: “Biz denizin içinde doğduk, yavaş yaşıyoruz. ‘Dolce Vita’ hissini etnik geçmişimizle birleştiriyoruz. Bu kültürel mozaik, markamızın farkını yaratıyor. Biz Akdeniz ve Ege Denizi boyunca, batıya bakan insanlarız… Batıyı taşlarımızla, formlarımızla, tasarımlarımızla kucaklıyoruz.”

Cem Terzihan ise, şu yorumları yapıyor; “İlerlemeyi, modernliği ve kapsayıcılığı göz önünde bulundurarak tasarım yapıyoruz. Herkesin yanındayız. Bir marka olarak sesimizi ve bağımsızlığımızı, bizde etki yaratan hikayeleri paylaşmak için kullanmaya çalışıyoruz.”

Madonna’dan Lopez’e

Terzihan’ın tasarımlarını tercih edenler arasında Madonna ve Jennifer Lopez gibi isimler var.

Geçtiğimiz günlerde 65. yaşına giren, pop müziğin kraliçesi Madonna, Lizbon’da gerçekleşen doğum günü partisinde Terzihan Dome Yüzük’ü tercih etti. Jennifer Lopez de Temmuz ayında verdiği röportaja Terzihan Marq Fireworks yüzüğünü takmıştı.

Terzihan’ın tasarımları Lizbon, Portekiz’deki Terzihan butiğin yanı sıra İstanbul’da Arte Bodrum ve Arte Zorlu Center, Fancy Bağdat Caddesi, Paris’te Madlords, Ortadoğu’da Bloomingdale’s, Amiri Gems ve Al Fardan, Amerika’da Just One Eye ve Olivela mağazalarında bulunuyor.