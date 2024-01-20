Karne hediyesi teknolojik oyuncaklar

ERDAL KAPLANSEREN

Yarı yıl tatili öğrenciler için sadece bir nefes alma molası değil, aynı zamanda yeni keşiflerin ve maceraların kapısını aralayan bir zaman dilimi. Bu büyüleyici dünyada, öğrencilerimiz için seçtiğimiz teknolojik harikalar, onların hem eğlence hem de öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeye hazır. Genç zihinlerin hem günlük rutinlerine yenilik getirecek hem de bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak bu seçkin koleksiyon, teknolojinin sadece bir eğlence aracı olmadığını da gösteriyor. İşte bu özel seçki, gençlerin teknolojiyle etkileşimlerini artırırken, onlara unutulmaz ve verimli bir yarı yıl tatili vaat ediyor.

Anker Soundcore Life Q30 (2.499 TL)*

40 mm sürücü birimleri ve aktif gürültü engelleme özelliğiyle yüksek kaliteli ses sunan Anker Soundcore Life Q30, 60 saate kadar pil ömrüne sahip ve hızlı şarj özelliği sayesinde 5 dakikalık şarjla 4 saatlik kullanım sağlıyor.

Bluetooth 5.0 teknolojisi sayesinde, 15 metrelik bir menzile sahip olan kulaklıkla telefon sesli görüşmeler yapmak da oldukça konforlu.

Apple Airpods Pro 2. Nesil (7.246,25 TL)*

Kablosuz kulaklık kategorisindeki en popüler ürünlerden biri olan Apple Airpods Pro, aktif gürültü engelleme özelliğiyle yüksek kalitede ses sunuyor. iPhone’ların yanı sıra Android cihazlar ve bilgisayarlarla da uyumlu olan kulaklık, 24 saate kadar pil ömrüne sahip ve hızlı şarj özelliği sayesinde 5 dakikalık şarjla 1 saatlik kullanım sağlıyor. Şık tasarımı ve ergonomik yapısıyla konforlu kullanım sunması da Apple Airpods Pro’nun bir diğer önemli avantajı.

Apple Watch Seri 9 (15.899 TL)*

Apple Watch Series 9, yüksek performanslı S9 SiP ve Ultra Geniş Bant çipi ile donatılmış, güneş ışığında bile net görülebilen süper parlak ekranı sayesinde kullanıcı deneyimini artırıyor.

Tasarım olarak önceki modellerle benzerlik gösterse de, yeni renk seçenekleri ve çeşitli bileklik alternatifleri ile kişiselleştirilebilirliği ön plana çıkarıyor.

Bu akıllı saat, günlük kullanımda yüksek performans sunarken, mevcut teknolojisi ve kullanışlı özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Case 4U CXT-950 (599 TL)*

Kedi kulağı şeklindeki tasarımı ve renkli RGB Led ışık aydınlatması ile dikkat çeken Case 4U CXT-950 kulak üstü Bluetooth kulaklığın Pop It yüzeyi, benzersiz bir dokunuş sunuyor.

Konforlu bir ergonomik tasarıma sahip olmasının yanı sıra yüksek bas ses kalitesi sunan kulaklık 10 metre iletim mesafesine sahip.

Katlanabilir yapısı kolay taşıma imkanı sağlayan Case 4U CXT-950, Micro USB şarj giriş portuyla kolayca şarj edilebilir.

Havit Gamenote (879,00 TL)*

Havit H2002P oyuncu kulaklığı, 53mm yüksek manyetik hoparlörler sayesinde derin baslar ve kristal netliğinde ses kalitesi sunarak oyunculara sürükleyici bir deneyim yaşatıyor.

Ergonomik tasarımı ve nefes alabilen yumuşak kulak yastıklarıyla uzun oyun seanslarında bile rahat bir kullanım sağlarken, gürültü önleyici mikrofonu ile net iletişim imkanı tanıyor.

Ayrıca, USB bağlantısı ile çok çeşitli cihazlara kolayca bağlanabilen bu kulaklık, özelleştirilebilir RGB LED ışıkları ve kablo üzerindeki kontrol tuşları ile hem stil hem de işlevsellik açısından oyuncular için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Honor Pad 8 (8.998 TL)*

Teknoloji tutkunlarını etkileyen özellikleriyle dikkat çeken Honor Pad 8, 12 inçlik 2K FullView Ekranı ve sekiz hoparlörüyle sürükleyici bir görsel ve ses deneyimi sunuyor.

Hafif ve ince metal gövdesi, zarif bir tasarımı temsil ederken, çoklu ekran işbirliği özelliği ile verimli bir kullanım imkanı sağlıyor.

Bu tablet, 8 çekirdekli işlemcisi ve akıllı çoklu pencere özelliği ile hem eğlence hem de iş verimliliğini artıran bir cihaz olarak ön plana çıkıyor.

Microcase VR Gözlüğü (550 TL)*

VR Shinecon Kulaklıklı 3D Sanal Gerçeklik Gözlüğü, 4.5-6.5 inç ekran büyüklüğündeki Android ve iOS akıllı telefonlarla uyumlu.

Özel tasarlanmış reçine lensleri sayesinde, uzun süreli kullanımda bile baş dönmesi veya görsel yorgunluk yaratmayan cihaz 720 derece panoramik görünüm ve IMAX dev ekran teknolojisi ile benzersiz bir 3D deneyimi sunarken, kaliteli ses sistemiyle oyun ve multimedya içeriklerini daha etkileyici hale getiriyor. Esnek, ayarlanabilir kafa bandı ve görüş mesafesi ile konforlu bir kullanım sağlayan bu gözlük, yüksek geçirgenlikli asferik optik lenslere ve ayarlanabilir odak mesafesine sahip, her kullanıcı için mükemmel bir uyum sunuyor.

Monster Abra A5 (27.099 TL)*

Intel Alder Lake Core i5-12450H işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX3050 grafik kartı ile yüksek performanslı bir oyun ve çalışma deneyimi sunan Monster Abra A5 oyuncu bilgisayarı, 15,6 inç FHD 144Hz IPS mat ekranı ve 32GB DDR4 belleği ile kesintisiz ve akıcı bir görüntü kalitesi sağlarken, 1TB M.2 SSD'si hızlı depolama ve veri erişimi imkanı sunuyor.

Hafifliği ve taşınabilir yapısıyla dikkat çeken bu bilgisayar, RGB aydınlatmalı klavyesi ve Sound Blaster Studio ses sistemiyle oyun ve multimedya deneyimlerinizi zenginleştiriyor.

Poco X6 Pro (18.999 TL)*

6,67 inç AMOLED ekranı, 1220x2712 piksel çözünürlüğü ve 120 Hz ekran yenileme hızı ile keskin ve akıcı bir görüntü sunan Poco X6 Pro, son teknoloji özellikleri ve üstün performansıyla dikkat çeken bir akıllı telefon.

Bu güçlü telefonun batarya kapasitesi 5.000 mAh ile uzun kullanım süreleri sağlıyor ve 67W hızlı şarj özelliği sayesinde 45 dakikada tamamen şarj edilebiliyor.

64 MP ana kamera, optik görüntü sabitleyici ve çeşitli özelliklerle muhteşem fotoğraflar çekmenize olanak tanırken, 16 MP ön kamera da yüksek çözünürlüklü selfie’ler için ideal.

Samsung Galaxy M34 (9.999 TL)*

Uygun fiyatıyla kalite ve performansı bir araya getiren Samsung Galaxy M34, geniş Super Amoled ekranı, 6.000 mAh kapasiteli bataryası, 50 MP çözünürlüğündeki ana kamerası ve 5G teknolojisiyle öne çıkıyor.

Ayrıca, 128 GB dahili depolama alanı ve maksimum 1 TB artırılabilir hafıza desteği ile daha fazla veri saklama kapasitesine sahip olabilirsiniz.

Samsung Galaxy M34, uygun fiyatıyla kalite ve performansı bir araya getiren bir akıllı telefon.

Xiaomi Mi Band 6 (845 TL)*

Geniş ve çerçevesiz 1,56 inç AMOLED ekranı, manyetik şarj özelliği, 30 farklı fitness modu, kalp atış hızı ve kan oksijen doygunluğu ölçümü gibi birçok özellikle Xiaomi Mi Band 6, spor ve sağlık takibi yapmak isteyenler için ideal bir seçenek.

Ayrıca, müzik çalma, hava durumu tahminleri, ajanda, etkinlik anımsatıcılar gibi birçok uygulama ile günlük hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz

Xiaomi Watch S1 Active Gl (2.699 TL)*

36-40 mm kasa çapı, 400-500 mAh batarya kapasitesi ve 1,39 inç AMOLED ekranıyla dikkat çeken Xiaomi Watch S1 Active Gl’i suya dayanıklılığı sayesinde yüzme ve duş alma gibi aktivitelerde de kullanılabiliyor. Kalp atış hızı takibi, uyku takibi, adımsayar gibi birçok özelliğiyle kullanıcılara fayda sağlayan Xiaomi Watch S1 Active Gl, 10 farklı spor modunu destekliyor ve egzersizleri kaydetme imkanı sunuyor.