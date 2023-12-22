“Karşınıza bazen rengarenk, bazen karanlık çıkacağım”

Zeynep TOKER

Renkli kişiliği, pozitif enerjisi ve güçlü vokaliyle dikkat çeken bir isim Melis Karaduman. Universal Music Türkiye etiketiyle yeni single'ı ‘Gaza Bastım'ı yayınlayan müzisyen, bu şarkı ile ilk albümüne de göz kırpıyor. Gaza Bastım'ın sözleri ile müzik sektörüne karşı duruşunu sergileyen Melis, "Sektör içerisinde özellikle herkesin birileri hakkında ne yapması gerektiğine dair bir fikri var. Ben bunun içinde uzun süredir savaşıyordum. Kendimi kabul ettirme gibi gereksiz bir çabam vardı ama bunun yerine ben kendimi kabul ettim" diyor. Yeni albümünde birçok farklı müzik tarzını harmanladığını söyleyen müzisyen ile sohbet ettik.

İlk albümünün habercisi olan ‘Gaza Bastım’ parçasını 8 Aralık’ta yayınladınız. Bize parçanın hazırlık sürecinden bahsedebilir misin?

Aslında bu parçayı yazalı uzun zaman oldu daha sonrasında direkt Kaan'a (Arslan) gittim ve altyapısı da kısa zamanda bitti. Bazı parçaların süreçleri uzun bazılarının ise çok kısa olabiliyor. Bu parçanın sözleri ilk yazıldığı haliyle kaldı. Hiçbir yerinde değişiklik yapmak istemedim. Altyapısı ise sözleri yazdığımda kafamda çalıyordu. Kaan'a ilk dinlettiğimde onun da kafasında direkt bir şeyler canlanmıştı ve sonucunda harikalar yarattı.

Bu parçayla Melis’in hangi dünyasına, duygularına yolculuk ediyoruz?

Bu şarkının hatta bu albümün anlamı ben de çok büyük ama nedenini en çok bu şarkıda anlatıyorum. Sektör içerisinde özellikle herkesin birileri hakkında ne yapması gerektiğine dair bir fikri var. Ben bunun içinde uzun süredir savaşıyordum. Kendimi kabul ettirme gibi gereksiz bir çabam vardı ama bunun yerine ben kendimi kabul ettim. Bununla birlikte özgüvenim arttı ve yaptığım müzikte kendime oyun oynayabileceğim bir özgürlük alanı yarattım.

Albümün hazırlık süreci nasıl ilerliyor? Nasıl bir konsepti olacak?

Albümün hazırlığı uzun bir süre önce başladı ve yapım aşamasını neredeyse bitirdik. Müziğimi hiçbir zaman tek bir tarzda sınırlamadım. Küçüklüğümden beri çok fazla tarz denedim ve denemeye de devam ediyorum. Hepsinden sevdiğim şeyleri ufak ufak alıp harmanlıyorum. Hatta şöyle ki ben bir şarkı içerisinde bile birçok tarzı iç içe geçirmeye bayılıyorum. Konseptim de ister istemez bu oldu aslında. Toparlayacak olursak; Size bir Melis ailesi yarattım. Hepsi başka bir duygu ve dönem içerisinde. Her şarkıda ise size onları tanıtıyor olacağım.

Albümün kreatif çalışmaları nasıl ilerliyor peki?

Albümün konsepti çılgınca şeyler yapmak için çok müsaitti. Birbirinden çok başka karakterler yarattık. Bazılarının benim olduğuna inanmak bile zor olacak. Hepsi bambaşka bir Melis oldu, bu yüzden bu süreçte sizi çok şaşırtacağım. Karşınıza bazen rengarenk, bazen oldukça karanlık şekilde çıkacağım.

Sizi ne besler, neler ilham verir?

Ben bir şeyler izlemeyi çok seviyorum. Film, dizi, müzikal, tiyatro insanı insanla insanca anlatan sanat dalları diyebiliriz. Empati duygum çok yüksek olduğu için izlediğim okuduğum şeyleri hemen içselleştiriyorum bu kişisel hayatımda beni yoruyor ancak müzik kariyerimde beni çok besliyor. Bunun dışında ben duygularını çok yüksek yaşayan biriyim, bu yüzden duygularım büyük bir ilham kaynağı benim için. Kendimi anlamaya çalışmak ve sorgulamakla geçiyor bazı günlerim ancak bu da kişisel hayatımı oldukça zorlaştıran bir durum. Aslında kişisel hayatımda beni zorlayan şeyler ilhamım oluyor diyebiliriz galiba.

2024’ten beklentileriniz neler?

2023 bence hepimiz için zor bir yıl olmuştur. Bu yıl gerçeklikle yakinen tanıştığım, kabul ettiğim, kendimi keşfettiğim, insanların ne dediğini ve düşündüğünü umursamadan kendi yolumu oluşturmaya başladığım bir yıl oldu. Beklenti kelimesi beni biraz yoruyor bu yüzden dilek dilemeyi tercih ediyorum. 2024'te şarkılarımı daha fazla kişiye ulaştırmayı ve bu şarkıları hep beraber bol bol söyleyeceğimiz sahnelerde buluşmayı diliyorum ve bunun için her gün daha fazla çalışıyorum.